Строительство дорогостоящих объектов в РК: внесены изменения

Министр промышленности и строительства приказом от 17 июля 2025 года внес изменения в Правила организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика), сообщает Zakon.kz.

Так, правила дополнены пунктом о том, что заказчик при планировании инвестиционных проектов строительства новых технически или технологически сложных объектов производственного назначения и строительства линейных сооружений инженерной или транспортной инфраструктуры с объемом инвестиций свыше 100 млн МРП, по которым отсутствуют объекты-аналоги на территории РК, осуществляемых по индивидуальным проектам строительства, до утверждения технического задания на разработку технико-экономического обоснования или задания на проектирование, осуществляет согласование с уполномоченным государственным органом инвестиционную стоимость единицы мощности проектируемого объекта.

Также уточняется, что в техническом задании на разработку технико-экономического обоснования или задании на проектирование технически сложных объектов производственного назначения и линейного строительства, указывается показатель инвестиционной стоимости единицы мощности, согласованный с уполномоченным государственным органом, осуществляющим руководство соответствующей отраслью.

В процессе проектирования при корректировке и уточнении ранее утвержденного технического задания на разработку технико-экономического обоснования и задания на проектирование показатель инвестиционной стоимости единицы мощности изменению не подлежит, за исключением случаев, обусловленных изменением налогового законодательства РК по налогу на добавленную стоимость.

Указывается, что по инвестиционным проектам строительства новых технически сложных объектов производственного назначения и линейного строительства превышение показателя инвестиционной стоимости единицы мощности, утвержденный в задании на проектирование, не допускается.

По согласованию с уполномоченным государственным органом, осуществляющим руководство соответствующей отраслью допускается корректировка показателя инвестиционной стоимости единицы мощности в случае изменения налогового законодательства РК по налогу на добавленную стоимость, а также в случаях непредвиденных расходов в соответствии с требованиями законодательства в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, включая нормативные документы по ценообразованию и сметным нормам.

Задание на проектирование является неотъемлемой частью договора на выполнение заказа по разработке предпроектной или проектной (проектно-сметной) документации и становится обязательным для сторон с момента его утверждения заказчиком.

В задании на проектирование объектов, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств субъектов квазигосударственного сектора, устанавливается условие по применению строительных материалов, оборудований, изделий и конструкций казахстанского производства, включенных в базу данных товаров, работ, услуг и их поставщиков.

В задании на проектирование устанавливается условие по обеспечению доступности лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения.

В задании на проектирование объектов, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора, устанавливается условие по включению предпроектной или проектной (проектно-сметной) документации в Государственный банк проектов строительства и подписание договора о передаче прав на использоване проекта строительства (ТЭО, ТП и ПСД), в том числе имущественных (исключительных) прав.

В задании на проектирование объектов социально-культурного, общественного и административного назначения во всех сферах экономики, по которым не требуется разработка технико-экономического обоснования, и финансируемых за счет государственных инвестиций и средств субъектов квазигосударственного сектора, устанавливается условие заказчика о расчетной предельной стоимости строительства к инвестиционному предложению.

Расчетная предельная стоимость строительства определяется согласно нормативного документа по ценообразованию в строительстве и является лимитом средств для реализации инвестиционного проекта при разработке проектной (проектно-сметной) документации.

В процессе проектирования задание на проектирование по поручению заказчика корректируется и уточняется, кроме расчетной предельной стоимости строительства, которая является общим (предельным) лимитом средств заказчика для реализации проектов.

Отмечается, что сметная стоимость строительства, полученная при разработке проектной (проектно-сметной) документации, не должна превышать расчетную предельную стоимость строительства к инвестиционному предложению, зафиксированную в утвержденном задании на проектирование.

При внесенных по инициативе заказчика поправок в задание на проектирование требуют переработки разработанных разделов предпроектной или проектной (проектно-сметной) документации, заключается дополнительное соглашение к договору с учетом выполненных объемов работ.

Вместе с тем уточняется, что заказчик проектов, подлежащих комплексной вневедомственной экспертизе, но не относящихся к государственной монополии и не являющихся предметом государственных закупок, по своему усмотрению выбирает для проведения экспертизы любую аккредитованную экспертную организацию.

Кроме того, Правила проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации, предназначенных для строительства новых, а также изменения (реконструкции, расширения, технического перевооружения, модернизации и капитального ремонта) существующих зданий и сооружений, их комплексов, инженерных и транспортных коммуникаций независимо от источников финансирования, дополнены следующим пунктом:

Для проведения комплексной вневедомственной экспертизы в техническом задании на разработку технико-экономического обоснования или задании на проектирование заказчик указывает показатель инвестиционной стоимости единицы мощности, согласованный с уполномоченным государственным органом, осуществляющим руководство соответствующей отраслью.

При отсутствии в утвержденном заказчиком техническом задании на разработку технико-экономического обоснования или задании на проектирование показателя инвестиционной стоимости единицы мощности, согласованного с уполномоченным государственным органом, осуществляющим руководство соответствующей отраслью, технико-экономическое обоснование или проектно-сметная документация возвращается без рассмотрения.

Также дополнено, что срок согласования показателя инвестиционной стоимости единицы мощности не должен превышать 30 рабочих дней с даты регистрации полного комплекта документов.

Подача документов и согласование показателя инвестиционной стоимости единицы мощности осуществляется в электронном формате посредством Единой платформы приема и обработки всех обращений граждан.

Применяемые данные должны соответствовать функциональному назначению и техническим характеристикам проектируемого объекта, а также требованиям законодательства в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК, включая нормативные документы по ценообразованию и сметным нормам.

Показатели стоимости в иностранной валюте переводятся в тенге по официальному курсу Национального банка РК на дату согласования показателя стоимости с уполномоченным государственным органом, осуществляющим руководство соответствующей отраслью.

Приказ вводится в действие с 3 августа 2025 года.