В Казахстане создали рабочую группу для усиления информбезопасности
Фото: freepik
Распоряжением премьер-министра РК Олжаса Бектенова от 22 мая 2025 года образована межведомственная рабочая группа для выработки предложений и рекомендаций по усилению безопасности информационного пространства, сообщает Zakon.kz.
"Образовать межведомственную рабочую группу для выработки предложений и рекомендаций по усилению безопасности информационного пространства", – говорится в документе.
В состав рабочей группы включены:
- заместитель премьер-министра РК, руководитель
- министр культуры и информации РК, заместитель руководителя
- вице-министр культуры и информации РК, секретарь
- заместитель председателя Комитета национальной безопасности РК (по согласованию)
- заместитель председателя Агентства РК по финансовому мониторингу (по согласованию)
- заместитель министра иностранных дел РК
- заместитель министра внутренних дел РК
- вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК
- заведующий сектором отдела актуальных вопросов безопасности Совета безопасности РК (по согласованию)
- заведующий сектором отдела по коммуникациям Администрации президента РК (по согласованию)
- заведующий сектором отдела развития цифровизации Администрации президента РК (по согласованию)
- заведующий отделом социального развития Аппарата правительства РК.
Рабочей группе предписано до 31 октября 2025 года подготовить и внести на рассмотрение в Аппарат правительства РК предложения и рекомендации по усилению безопасности информационного пространства.
Контроль за исполнением распоряжения возложен на заместителя премьер-министра Е. Кошербаева.
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