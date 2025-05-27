В Казахстане создали рабочую группу для усиления информбезопасности

Распоряжением премьер-министра РК Олжаса Бектенова от 22 мая 2025 года образована межведомственная рабочая группа для выработки предложений и рекомендаций по усилению безопасности информационного пространства, сообщает Zakon.kz.

"Образовать межведомственную рабочую группу для выработки предложений и рекомендаций по усилению безопасности информационного пространства", – говорится в документе.

В состав рабочей группы включены:

заместитель премьер-министра РК, руководитель

министр культуры и информации РК, заместитель руководителя

вице-министр культуры и информации РК, секретарь

заместитель председателя Комитета национальной безопасности РК (по согласованию)

заместитель председателя Агентства РК по финансовому мониторингу (по согласованию)

заместитель министра иностранных дел РК

заместитель министра внутренних дел РК

вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК

заведующий сектором отдела актуальных вопросов безопасности Совета безопасности РК (по согласованию)

заведующий сектором отдела по коммуникациям Администрации президента РК (по согласованию)

заведующий сектором отдела развития цифровизации Администрации президента РК (по согласованию)

заведующий отделом социального развития Аппарата правительства РК.

Рабочей группе предписано до 31 октября 2025 года подготовить и внести на рассмотрение в Аппарат правительства РК предложения и рекомендации по усилению безопасности информационного пространства.

Контроль за исполнением распоряжения возложен на заместителя премьер-министра Е. Кошербаева.