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Право

В Казахстане создали рабочую группу для усиления информбезопасности

Интернет, сеть, цифровизация, цифровые технологии, digital, современные технологии, цифровизация, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2025 09:15 Фото: freepik
Распоряжением премьер-министра РК Олжаса Бектенова от 22 мая 2025 года образована межведомственная рабочая группа для выработки предложений и рекомендаций по усилению безопасности информационного пространства, сообщает Zakon.kz.

"Образовать межведомственную рабочую группу для выработки предложений и рекомендаций по усилению безопасности информационного пространства", – говорится в документе.

В состав рабочей группы включены:

  • заместитель премьер-министра РК, руководитель
  • министр культуры и информации РК, заместитель руководителя
  • вице-министр культуры и информации РК, секретарь
  • заместитель председателя Комитета национальной безопасности РК (по согласованию)
  • заместитель председателя Агентства РК по финансовому мониторингу (по согласованию)
  • заместитель министра иностранных дел РК
  • заместитель министра внутренних дел РК
  • вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК
  • заведующий сектором отдела актуальных вопросов безопасности Совета безопасности РК (по согласованию)
  • заведующий сектором отдела по коммуникациям Администрации президента РК (по согласованию)
  • заведующий сектором отдела развития цифровизации Администрации президента РК (по согласованию)
  • заведующий отделом социального развития Аппарата правительства РК.

Рабочей группе предписано до 31 октября 2025 года подготовить и внести на рассмотрение в Аппарат правительства РК предложения и рекомендации по усилению безопасности информационного пространства.

Контроль за исполнением распоряжения возложен на заместителя премьер-министра Е. Кошербаева.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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