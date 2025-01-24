Новые профессиональные праздники появились в Казахстане

Приказом министра труда и социальной защиты населения РК от 20 января 2025 года внесены изменения в перечень профессиональных праздников, сообщает Zakon.kz.

В частности, в перечень добавлены новые профессиональные праздники:

День органов по финансовому мониторингу – 28 января .

. День работников морского и речного транспорта – первое воскресенье июля .

. День работников в сфере контрольно-измерительных приборов и автоматики – второе воскресенье сентября .

. День работников технического и профессионального, послесреднего образования РК – 2 октября .

. День работников автомобильного транспорта – последнее воскресенье октября.

День работников автодорожной отрасли – последнее воскресенье октября .

. День работников сферы бухгалтерского учета и аудита – 10 ноября .

. День работников уголовно–исполнительной системы – 13 декабря.

Вместе с тем, праздник День работников транспорта, отмечаемый в первое воскресенье августа, переименован в День работников железнодорожного транспорта.

В то же время из Перечня исключены:

Национальный день печати - 2 февраля;

День радио - 1 октября.

Приказ вводится в действие с 3 февраля 2025 года.