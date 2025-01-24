Новые профессиональные праздники появились в Казахстане
Фото: pexels
Приказом министра труда и социальной защиты населения РК от 20 января 2025 года внесены изменения в перечень профессиональных праздников, сообщает Zakon.kz.
В частности, в перечень добавлены новые профессиональные праздники:
- День органов по финансовому мониторингу – 28 января.
- День работников морского и речного транспорта – первое воскресенье июля.
- День работников в сфере контрольно-измерительных приборов и автоматики – второе воскресенье сентября.
- День работников технического и профессионального, послесреднего образования РК – 2 октября.
- День работников автомобильного транспорта – последнее воскресенье октября.
- День работников автодорожной отрасли – последнее воскресенье октября.
- День работников сферы бухгалтерского учета и аудита – 10 ноября.
- День работников уголовно–исполнительной системы – 13 декабря.
Вместе с тем, праздник День работников транспорта, отмечаемый в первое воскресенье августа, переименован в День работников железнодорожного транспорта.
В то же время из Перечня исключены:
- Национальный день печати - 2 февраля;
- День радио - 1 октября.
Приказ вводится в действие с 3 февраля 2025 года.
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