#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-15°
$
522.42
543.89
5.28
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-15°
$
522.42
543.89
5.28
Право

Новые профессиональные праздники появились в Казахстане

Дата, даты, календарь, праздники, праздник, праздничные дни, праздничные выходные, выходной, выходные , фото - Новости Zakon.kz от 24.01.2025 10:11 Фото: pexels
Приказом министра труда и социальной защиты населения РК от 20 января 2025 года внесены изменения в перечень профессиональных праздников, сообщает Zakon.kz.

В частности, в перечень добавлены новые профессиональные праздники:

  • День органов по финансовому мониторингу – 28 января.
  • День работников морского и речного транспорта – первое воскресенье июля.
  • День работников в сфере контрольно-измерительных приборов и автоматики – второе воскресенье сентября.
  • День работников технического и профессионального, послесреднего образования РК – 2 октября.
  • День работников автомобильного транспорта – последнее воскресенье октября.
  • День работников автодорожной отрасли – последнее воскресенье октября.
  • День работников сферы бухгалтерского учета и аудита – 10 ноября.
  • День работников уголовно–исполнительной системы – 13 декабря

Вместе с тем, праздник День работников транспорта, отмечаемый в первое воскресенье августа, переименован в День работников железнодорожного транспорта.

В то же время из Перечня исключены:

  • Национальный день печати - 2 февраля;
  • День радио - 1 октября.

Приказ вводится в действие с 3 февраля 2025 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Поделиться новостью
Читайте также
Иностранцы смогут получить ИИН в казахстанских посольствах
Право
16:12, 23 января 2025
Иностранцы смогут получить ИИН в казахстанских посольствах
Утверждены правила дистанционного обучения в Академии правосудия
Право
15:54, 23 января 2025
Утверждены правила дистанционного обучения в Академии правосудия
В Казахстане изменят список лиц, обслуживаемых в vip-залах аэропортов
Право
14:42, 23 января 2025
В Казахстане изменят список лиц, обслуживаемых в vip-залах аэропортов
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: