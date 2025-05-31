Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Фото: Zakon.kz

Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.

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Культурный центр Казахстана появится в городе Пекине.

Казахстанцы могут поменять удостоверение личности с истекающим сроком годности на новое онлайн через портал электронного правительства и мобильное приложение.

Ряд госуслуг в сфере образования, соцзащиты населения, жилищных отношений и спорта реализовали на цифровой платформе Министерства труда.

Министр просвещения утвердил Стандарт специальной психолого-педагогической поддержки детей с ограниченными возможностями.

Запущен пилотный проект по регистрации залога имущества через платформы с применением блокчейн.

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Государственный образовательный заказ на дошкольное воспитание и обучение будут размещать с учетом ваучерного финансирования.

Утверждены графики налоговых и комплексных выездных таможенных проверок на второе полугодие 2025 года.

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