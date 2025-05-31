Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
- Токаев утвердил порядок работы Комиссии по мониторингу за расходованием средств из Национального фонда.
- Культурный центр Казахстана появится в городе Пекине.
- Казахстанцы могут поменять удостоверение личности с истекающим сроком годности на новое онлайн через портал электронного правительства и мобильное приложение.
- Ряд госуслуг в сфере образования, соцзащиты населения, жилищных отношений и спорта реализовали на цифровой платформе Министерства труда.
- Министр просвещения утвердил Стандарт специальной психолого-педагогической поддержки детей с ограниченными возможностями.
- Запущен пилотный проект по регистрации залога имущества через платформы с применением блокчейн.
- Для международного аэропорта Алматы утвердили тарифы на услуги до 2029 года.
- Государственный образовательный заказ на дошкольное воспитание и обучение будут размещать с учетом ваучерного финансирования.
- Утверждены графики налоговых и комплексных выездных таможенных проверок на второе полугодие 2025 года.
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