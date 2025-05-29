В Казахстане хотят пересмотреть порядок финансирования поликлиник и стационаров

Министерство здравоохранения подготовило проект приказа, которым вносятся изменения и дополнения в некоторые приказы, предусматривающие совершенствование ряда процессов для повышения качества медицинской помощи, сообщает Zakon.kz.

В частности, предусматривается определение порядка актуализации регистра прикрепленного населения и внедрение коэффициентов для уменьшения финансирования за граждан, не обращавшихся за медицинской помощью в поликлиники в течение трех лет. Также предлагается исключить финансирование за лиц, прикрепленных к ведомственным учреждениям.

Кроме того, планируется пересмотресть механизм финансирования сельского здравоохранения за счет оплаты услуг организаций, обслуживающих более 60 тысяч человек, по факту.

Вместе с тем, наряду с ростом тарифов в приемных покоях в среднем в 2,5 раза планируется оплата за счет ПМСП в размере 50% от тарифа за услуги пациентам с хроническими заболеваниями.

"По результатам анализа фактических расходов принято решение о снижении размера оплаты за услуги на уровне стационарозамещающей помощи до 40% от тарифа стационара, внесение изменений при оплате услуг онкогематологической помощи взрослому населению, профилактических осмотров детского населения, оптимизация перечня ВТМП", - говорится в документе.

В рамках совершенствования оказания онкологической помощи расширен перечень поставщиков медицинских услуг организациями первичной медико-санитарной помощи.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 13 июня.

Ранее мы рассказали, что в Казахстане утвержден стандарт психолого-педагогической поддержки детей с ограниченными возможностями.