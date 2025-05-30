Новая форма семейного устройства появится в Казахстане с 1 июля

В Казахстане с 1 июля вводится новая форма семейного устройства – приемная профессиональная семья, сообщает Zakon.kz.

В Министерстве просвещения отметили, что это временная мера, направленная на создание безопасной домашней обстановки для детей. Такие семьи смогут одновременно принимать до четырех детей, обеспечивая каждому индивидуальное внимание и заботу.

​Все кандидаты в приемные профессиональные семьи обязаны пройти обязательную психологическую подготовку. Она будет проводиться в специализированных организациях для детей-сирот и аккредитованных учреждениях, которые занимаются содействием в устройстве детей в семьи.

​Окончательное решение о назначении кандидатов будет приниматься органами опеки с учетом полноты представленных документов и соответствия требованиям законодательства.

​Каждому приемному профессиональному воспитателю будет выплачиваться ежемесячное пособие на содержание каждого ребенка. Кроме того, будет производиться оплата услуг воспитателя.

​Дети направляются в семьи сразу после выявления, минуя интернатные организации, и получают индивидуальное внимание и семейную заботу.

Всего в Казахстане существует 4 формы семейного устройства: усыновление, опека, патронат и приемная семья.

Ранее мы сообщали, что приказом от 31 марта 2025 года министр просвещения РК утвердил Положение о приемных профессиональных семьях.

Приемными профессиональными воспитателями могут стать граждане РК от 30 до 63 лет.

Подбор приемных профессиональных воспитателей включает в себя:

рассмотрение лиц, изъявивших желание стать приемными профессиональными воспитателями, на соответствие требованиям пункта 1 статьи 122 Кодекса;

проведение с ними собеседования на предмет установления нравственных и иных личных качеств, способности к выполнению обязанностей приемных профессиональных воспитателей;

проведение обследования жилищно-бытовых условий в целях определения благоприятных условий для содержания, воспитания и образования детей, нуждающихся в специальных социальных услугах.

Основанием передачи детей в приемную профессиональную семью является договор о передаче детей, заключенный между приемными профессиональными воспитателями и органом.

Договор о передаче детей в приемную профессиональную семью предусматривает условия содержания, воспитания и образования детей, права, обязанности и ответственность приемных профессиональных воспитателей, права и обязанности органа, осуществляющего функции по опеке или попечительству, а также основания и последствия прекращения такого договора.

Договор заключается сроком на шесть месяцев с правом продления на тот же срок не более одного раза.

На каждого ребенка, нуждающегося в специальных социальных услугах, переданного в приемную профессиональную семью, составляется отдельный договор о передаче детей в приемную профессиональную семью.

На содержание ребенка, нуждающегося в специальных социальных услугах, переданного в приемную профессиональную семью, осуществляется ежемесячная выплата денежных средств в размере 10 МРП (39 320 тенге в 2025 году).

При этом размер оплаты услуг каждого приемного профессионального воспитателя составляет 70 МРП в месяц (275 240 тенге в 2025 году).

Орган опеки производит оплату услуг приемных профессиональных воспитателей путем перечисления денежных средств на его текущий счет ежемесячно не позднее 25 числа текущего месяца на основании договора.