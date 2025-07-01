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Общество

В Казахстане вводится новая форма профессиональной семьи

Детский сад, детские сады, детсады, детский садик, детские садики, дети, няни, няня, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2025 08:57 Фото: pexels
С 1 июля в Казахстане внедряется новая форма семейного устройства – приемная профессиональная семья, сообщает Zakon.kz.

По данным Министерства просвещения Казахстана, это временная, но важная мера, направленная на создание безопасной и благополучной домашней среды для детей, оставшихся без родительской опеки.

Приемные профессиональные семьи смогут одновременно воспитывать до четырех детей.

Ранее меры для улучшения социального самочувствия казахстанцев оценил спикер Мажилиса.


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Аксинья Титова
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