В Казахстане вводится новая форма профессиональной семьи

С 1 июля в Казахстане внедряется новая форма семейного устройства – приемная профессиональная семья, сообщает Zakon.kz.

По данным Министерства просвещения Казахстана, это временная, но важная мера, направленная на создание безопасной и благополучной домашней среды для детей, оставшихся без родительской опеки.

Приемные профессиональные семьи смогут одновременно воспитывать до четырех детей.

Ранее меры для улучшения социального самочувствия казахстанцев оценил спикер Мажилиса.



