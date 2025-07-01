В Казахстане вводится новая форма профессиональной семьи
Фото: pexels
С 1 июля в Казахстане внедряется новая форма семейного устройства – приемная профессиональная семья, сообщает Zakon.kz.
По данным Министерства просвещения Казахстана, это временная, но важная мера, направленная на создание безопасной и благополучной домашней среды для детей, оставшихся без родительской опеки.
Приемные профессиональные семьи смогут одновременно воспитывать до четырех детей.
Ранее меры для улучшения социального самочувствия казахстанцев оценил спикер Мажилиса.
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