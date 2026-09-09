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Право

Как распределяются заявления о совершении исполнительной надписи между нотариусами

Интернет, сеть, цифровизация, цифровые технологии, digital, современные технологии, цифровизация, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2026 12:43 Фото: freepik
Министр юстиции приказом от 3 сентября 2026 года внес изменения в Правила пользования Единой нотариальной цифровой системой, сообщает Zakon.kz.

В частности, предусмотрено распределение заявления о совершении исполнительной надписи через ЕНЦС – в автоматизированном порядке определение нотариуса путем случайного выбора с обеспечением равномерного распределения заявлений о совершении исполнительной надписи между нотариусами.

В связи с чем правила дополнены новой главой: "Порядок распределения заявления на совершение исполнительной надписи".

Так, предусмотрено, что взыскатель подает заявление о совершении исполнительной надписи посредством личного кабинета в ЕНЦС с приложением документов.

Распределению между нотариусами подлежат заявления для совершения исполнительной надписи, поданные:

  • физическими лицами в письменной форме или в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью;
  • юридическими лицами в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью.

После поступления заявления взыскателя в ЕНЦС осуществляется автоматизированная проверка на наличие ранее совершенной исполнительной надписи по заявленному требованию.

В случае наличия дублирования исполнительной надписи в ЕНЦС обработка заявления прекращается, о чем взыскателю ЕНЦС направляется соответствующее уведомление.

При отсутствии дублирования ранее совершенной исполнительной надписи заявление подлежит автоматизированному распределению между нотариусами посредством ЕНЦС.

Указывается, что в случае непринятия нотариусом заявления о совершении исполнительной надписи в течение 30 минут с момента его распределения ЕНЦС осуществляет повторное распределение заявления между нотариусами.

Заявление о совершении исполнительной надписи не распределяется нотариусу в случаях:

  • приостановления членства в нотариальной палате, при временной нетрудоспособности или нахождения в трудовом отпуске либо в отпуске по беременности и родам, по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, а также при выходе либо исключении из членства нотариальной палаты;
  • приостановления, прекращения или лишения лицензии на право занятия нотариальной деятельностью.

После принятия заявления о совершении исполнительной надписи нотариус проверяет документы, приложенные взыскателем на соответствие Правилам совершения нотариальных действий нотариусами.

ЕНЦС направляет взыскателю уведомление о необходимости внесения оплаты за совершение нотариального действия с указанием банковских реквизитов нотариуса.

Исполнительная надпись совершается нотариусом в день представления всех необходимых документов и поступления оплаты за совершение нотариального действия.

Отчет о распределении заявлений на совершение исполнительной надписи между нотариусами формируется и размещается в ЕНЦС.

Вместе с тем в Размерах ставок за совершение нотариальных действий и иных услуг, а также за выдачу копий (дубликатов) нотариально удостоверенных документов и осуществление консультирования частными нотариусами, подпункт изложен в следующей редакции:

за удостоверение договоров об отчуждении недвижимого имущества (земельных участков, жилищ, дач, гаражей, сооружений и иного недвижимого имущества), расположенного в городской местности:

  • если одной из сторон является юридическое лицо, – 17 МРП (73 525 тенге в 2026 году);

стоимостью до 30 МРП:

  • детям, супругу, родителям, родным братьям и сестрам, внукам – 3 МРП (12 975 тенге);
  • другим лицам – 8 МРП (34 600 тенге);

стоимостью свыше 30 МРП:

  • детям, супругу, родителям, родным братьям и сестрам, внукам – 7 МРП (30 276 тенге);
  • другим лицам – 12 МРП (51 900 тенге);
  • если сделка совершается в целях приобретения недвижимого имущества за счет средств, получаемых по ипотечному жилищному займу, – 4 МРП (17 300 тенге).

Приказ вводится в действие с 8 сентября 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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