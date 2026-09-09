Как распределяются заявления о совершении исполнительной надписи между нотариусами
В частности, предусмотрено распределение заявления о совершении исполнительной надписи через ЕНЦС – в автоматизированном порядке определение нотариуса путем случайного выбора с обеспечением равномерного распределения заявлений о совершении исполнительной надписи между нотариусами.
В связи с чем правила дополнены новой главой: "Порядок распределения заявления на совершение исполнительной надписи".
Так, предусмотрено, что взыскатель подает заявление о совершении исполнительной надписи посредством личного кабинета в ЕНЦС с приложением документов.
Распределению между нотариусами подлежат заявления для совершения исполнительной надписи, поданные:
- физическими лицами в письменной форме или в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью;
- юридическими лицами в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью.
После поступления заявления взыскателя в ЕНЦС осуществляется автоматизированная проверка на наличие ранее совершенной исполнительной надписи по заявленному требованию.
В случае наличия дублирования исполнительной надписи в ЕНЦС обработка заявления прекращается, о чем взыскателю ЕНЦС направляется соответствующее уведомление.
При отсутствии дублирования ранее совершенной исполнительной надписи заявление подлежит автоматизированному распределению между нотариусами посредством ЕНЦС.
Указывается, что в случае непринятия нотариусом заявления о совершении исполнительной надписи в течение 30 минут с момента его распределения ЕНЦС осуществляет повторное распределение заявления между нотариусами.
Заявление о совершении исполнительной надписи не распределяется нотариусу в случаях:
- приостановления членства в нотариальной палате, при временной нетрудоспособности или нахождения в трудовом отпуске либо в отпуске по беременности и родам, по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, а также при выходе либо исключении из членства нотариальной палаты;
- приостановления, прекращения или лишения лицензии на право занятия нотариальной деятельностью.
После принятия заявления о совершении исполнительной надписи нотариус проверяет документы, приложенные взыскателем на соответствие Правилам совершения нотариальных действий нотариусами.
ЕНЦС направляет взыскателю уведомление о необходимости внесения оплаты за совершение нотариального действия с указанием банковских реквизитов нотариуса.
Исполнительная надпись совершается нотариусом в день представления всех необходимых документов и поступления оплаты за совершение нотариального действия.
Отчет о распределении заявлений на совершение исполнительной надписи между нотариусами формируется и размещается в ЕНЦС.
Вместе с тем в Размерах ставок за совершение нотариальных действий и иных услуг, а также за выдачу копий (дубликатов) нотариально удостоверенных документов и осуществление консультирования частными нотариусами, подпункт изложен в следующей редакции:
за удостоверение договоров об отчуждении недвижимого имущества (земельных участков, жилищ, дач, гаражей, сооружений и иного недвижимого имущества), расположенного в городской местности:
- если одной из сторон является юридическое лицо, – 17 МРП (73 525 тенге в 2026 году);
стоимостью до 30 МРП:
- детям, супругу, родителям, родным братьям и сестрам, внукам – 3 МРП (12 975 тенге);
- другим лицам – 8 МРП (34 600 тенге);
стоимостью свыше 30 МРП:
- детям, супругу, родителям, родным братьям и сестрам, внукам – 7 МРП (30 276 тенге);
- другим лицам – 12 МРП (51 900 тенге);
- если сделка совершается в целях приобретения недвижимого имущества за счет средств, получаемых по ипотечному жилищному займу, – 4 МРП (17 300 тенге).
Приказ вводится в действие с 8 сентября 2026 года.