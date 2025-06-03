Пересылка писем и переводов: изменения в работе почты

Приказом МЦРИАП от 28 мая 2025 года внесены изменения в Правила предоставления услуг почтовой связи, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что пересылка регистрируемого почтового отправления осуществляется путем документального либо электронного подтверждения приема почтового отправления, выдачи отправителю подтверждающего документа на бумажном носителе либо в электронной форме с присвоением почтовому отправлению номера почтовой регистрации (идентификационного буквенно-цифрового штрих-кода), а также вручения почтового отправления под роспись либо иным способом с использованием автоматизированных (электронных) устройств, оборудования, информационных систем, подтверждающих такое вручение. Регистрируемые почтовые отправления принимаются с обязательным указанием обратного адреса.

Указывается, что отправитель объявляет стоимость оценки вложения почтового отправления с объявленной ценностью в национальной валюте РК, подтверждает ее соответствующими документами (чеком, накладной, договором купли-продажи или документами, подтверждающими приобретение отправляемого почтового отправления) и выбирает упаковку, обеспечивающую сохранность вложения при транспортировке.

При отсутствии соответствующих документов (чеки, накладные, договоры купли-продажи и т.д.) отправитель представляет письменное заявление с определением суммы оценки почтового отправления с объявленной ценностью в национальной валюте Казахстана.

Также уточняется, что регистрируемые письма (почтовые карточки), пересылаемое на первоначальном этапе в форме электронного документа, считаются врученными (доставленными) адресату, если получена расписка от адресата (или его уполномоченного представителя или третьего лица при наличии согласия адресата, подтвержденного путем ввода пин-кода или сканирования штрих-кода) о вручении регистрируемого письма (почтовой карточки).

Уведомление о получении адресатом или его законным представителем, или поверенным, действующим на основании доверенности, либо третьим лицом при наличии согласия адресата формируется в электронном виде и пересылается в информационную систему или на электронный абонентский почтовый ящик пользователя услуг оператора почты после возникновения соответствующего статуса о доставке/вручении в информационной системе оператора почты.

Также говорится, что почтовое отправление принадлежит отправителю до момента доставки или вручения его оператором почты адресату или его законному представителю, или поверенному, действующему на основании доверенности, либо третьим лицам путем получения согласия адресата или отправителя через процесс подтверждения права посредством ввода пароля (пин-кода) или сканирования штрих-кода.

Почтовый перевод денег принадлежит отправителю до момента доставки или вручения его оператором почты адресату.

В случае невозможности вручения почтового отправления по причине смерти получателя, отсутствия получателя по адресу, отказа получателя по получению почтового отправления такое отправление возвращается обратно отправителю с момента, когда об этом стало известно оператору почты. Обратная пересылка возвращаемого почтового отправления осуществляется оператором почты согласно срокам пересылки почтового отправления.

При подаче отправлений пользователи услуг оператора почты письма в почтовых конвертах больших размеров опускают в ящики, устанавливаемые в операционных залах, или подают в операционное окно производственного объекта оператора почты.

Вместе с тем операторы почты перед приемом или вручением почтового отправления обязаны получить заявление (согласие) пользователя услуг оператора почты на сбор, накопление, использование и хранение персональных данных.

Такое согласие отбирается в электронном виде с использованием электронной цифровой подписи или иным способом, которым подтверждается получение согласия, с использованием автоматизированных (электронных) устройств, оборудования или посредством информационных систем через государственный сервис контроля доступа к персональным данным на бумажном носителе под роспись.

Предусматривается, что при подаче внутренних и международных регистрируемых почтовых отправлений и почтовых переводов денег отправитель по желанию запрашивает уведомление о получении почтового отправления. Плата за уведомление производится при подаче почтовых отправлений и почтовых переводов денег.

Вручению адресату или его законному представителю при наличии согласия адресата, подтвержденного путем ввода пин-кода или сканирования штрих-кода, по месту нахождения, указанного на почтовом отправлении, подлежат:

заказные почтовые отправления весом до пятисот граммов (кроме мешков "М" и мелких пакетов);

заказные уведомления о получении почтовых отправлений;

отправления ускоренной и курьерской почтовой связи.

Также вручению адресату по месту нахождения, указанного на почтовом отправлении, подлежат заказные уведомления о получении почтовых переводов денег.

Почтовые отправления, адресованные на дачные участки, которые не относятся к территории населенных пунктов, оператором почты пересылаются до ближайшего производственного объекта почтовой связи.

Такие почтовые отправления выдаются адресатам или его законному представителю, или поверенному, действующему на основании доверенности, либо третьим лицам при наличии согласия адресата, подтвержденного путем ввода пин-кода или сканирования штрих-кода в производственных объектах оператора почты.

Регистрируемые почтовые отправления, почтовые переводы денег выдаются адресату при предъявлении одного из следующих документов:

паспорта гражданина РК;

удостоверения личности гражданина РК;

вида на жительство иностранца в РК;

удостоверения лица без гражданства;

заграничного паспорта;

свидетельства о рождении.

Документ, удостоверяющий личность, предъявляется пользователем услуг оператора почты на бумажном носителе либо в электронном виде посредством сервиса цифровых документов.

Указывается, что выдача почтового отправления, за исключением почтового перевода денег и почтового отправления с наложенным платежом, может быть произведена третьему лицу при наличии согласия адресата. Такое согласие подтверждается путем ввода пароля (пин-кода) или сканирования штрих-кода.

Пользователь услуг оператора почты указывает при получении почтового отправления данные предъявленного документа.

Выдача почтовых переводов денег производится с заполнением бланка.

При получении регистрируемого почтового отправления пользователь услуг оператора почты дает расписку в получении отправления.

Регистрируемое почтовое отправление не выдается либо не вручается лицу, не указанному на почтовом отправлении, за исключением:

предъявления доверенности на бумажном носителе либо в электронной форме с электронной цифровой подписью на получение почтовых отправлений от получателей:

согласия адресата, подтвержденного путем ввода пин-кода или сканирования штрих-кода.

В случае отказа отправителя от предоставления согласия на сбор, накопление, использование и хранение персональных данных оператор почты не вручает пользователю услуг почтовое отправление.

Почтовые отправления с описью вложения и дефектные регистрируемые почтовые отправления вскрываются работником оператора почты при вручении адресату либо третьим лицам при наличии согласия адресата, подтвержденного путем ввода пин-кода или сканирования штрих-кода.

При несоответствии вложения описи или порчи вложения составляется акт, который подписывается руководителем, работником производственного объекта оператора почты и адресатом либо третьим лицом при наличии согласия адресата, подтвержденного путем ввода пин-кода или сканирования штрих-кода. Один экземпляр акта вручается адресату либо третьим лицам при наличии согласия адресата, подтвержденного путем ввода пин-кода или сканирования штрих-кода с вложением дефектного почтового отправления.

При отказе адресата либо третьих лиц при наличии согласия адресата, подтвержденного путем ввода пин-кода или сканирования штрих-кода, от подписи акта, работник оператора почты делает отметку "Адресат от подписи отказался". Акт служит основанием для служебной проверки или выплаты возмещения. Упаковочный материал (оболочка) почтового отправления в качестве вещественного доказательства остается в производственном объекте оператора почты.

При отказе от вскрытия почтового отправления адресат либо третьи лица при наличии согласия адресата, подтвержденного путем ввода пин-кода или сканирования штрих-кода, делают соответствующую отметку на извещении, что в последующем является основанием для отказа в удовлетворении жалобы, претензии адресата.

Вместе тем правила дополнены новым параграфом, устанавливающим порядок вручения регистрируемых почтовых отправлений третьим лицам посредством подтверждения права с использованием пин-кода или штрих-кода.

Указывается, что вручение регистрируемых почтовых отправлений, за исключением почтового перевода денег и почтовых отправлений с наложенным платежом, может осуществляться третьему лицу посредством подтверждения права на получение с использованием пин-кода или штрих-кода.

Операторы почты обеспечивают возможность передачи права получения регистрируемого почтового отправления третьему лицу при наличии соответствующей технической инфраструктуры.

Пин-код или штрих-код направляются непосредственно самому получателю (адресату), данные которого были указаны при отправке почтового отправления.

Получатель регистрируемого почтового отправления (адресат) передает третьему лицу пин-код или штрих-код, сгенерированный и направленный лично получателю через информационную систему оператора почтовой связи.

Третье лицо озвучивает пин-код либо предъявляет для считывания штрих код, отправленный ему получателем (адресатом) в информационной системе оператора почты.

Вручение регистрируемого почтового отправления третьему лицу с использованием пин-кода или штрих-кода осуществляется при предъявлении пин-кода или штрих-кода, сгенерированного в информационной системе оператора почты для получателя (адресата).

Вручение регистрируемых почтовых отправлений третьим лицам с использованием пин-кода или штрих-кода осуществляется для следующих категорий почтовых отправлений:

простые;

заказные;

с объявленной ценностью.

Ответственный работник пункта выдачи осуществляет верификацию получателя, вводя пин-код или сканируя штрих-код.

После успешной верификации статус о вручении регистрируемого почтового отправления фиксируется в информационной системе с указанием признака вручения третьему лицу.

При неудачной верификации (по любой причине) регистрируемые почтовые отправления третьему лицу не вручаются.

Вручение почтовых отправлений третьим лицам с использованием пин-кода или штрих-кода осуществляется во всех автоматизированных отделениях почтовой связи, где предусмотрена данная услуга и предусмотрена соответствующая инфраструктура.

Срок действия сгенерированного пин-кода или штрих-кода составляет 3 минуты с момента его открытия в информационной системе оператора почты для предъявления, после чего он автоматически обновляется.

При технических сбоях, препятствующих вручению регистрируемых почтовых отправлений третьим лицам с использованием пин-кода или штрих-кода, возобновление процесса вручения регистрируемых почтовых отправлений третьим лицам с использованием пин-кода или штрих-кода осуществляется после устранения таких сбоев.

До устранения технических сбоев, препятствующих вручению регистрируемых почтовых отправлений третьим лицам с использованием пин-кода или штрих-кода, вручение регистрируемых почтовых отправлений может осуществляться адресату или его законному представителю, или поверенному, действующему на основании доверенности.

Информация о третьих лицах не хранится в информационной системе оператора почты.

Отмечается, что почтовые отправления с отсутствующими (поврежденными) адресами, без адресов или с неполными, неясными, сокращенными адресами, не позволяющими направить их по назначению или возвратить отправителям, а также неврученные адресатам по причине отказа от получения доплатные почтовые отправления, передаются на временное хранение как нерозданные.

Документы (удостоверения, паспорта, военные билеты, свидетельства) передаются в соответствующие учреждения и организации.

Невостребованные в течение одного года почтовые переводы хранятся у оператора почты и выплачиваются адресату или отправителю на основании их заявления после изучения причины их неоплаты в срок.

При невостребовании после одного года сумма почтового перевода зачисляется в бюджет оператора почты, производственная документация по ним хранится в текущем архиве в течение трех лет.

При обращении отправителя или адресата за получением невостребованного по истечении одного года почтового перевода оператор почты после проведения идентификации отправителя или адресата почтового перевода принимает решение о выдаче или невыдаче перевода.

Также предусмотрено, что заявления об изменении адреса, о досылке или возвращении почтового отправления или почтового перевода денег принимаются оператором почты от отправителя или адресата при условии, если почтовое отправление или почтовый перевод денег фактически не вручен на момент подачи заявления.

Оплата услуг почтовой связи за отправления с объявленной ценностью включает в себя плату за пересылку в зависимости от веса и за объявленную ценность отправления.

Оператор почты несет ответственность за почтовое отправление с объявленной ценностью при условии оплаты тарифа за объявленную ценность.

Оплата услуг почтовой связи за международные посылки с объявленной ценностью включает в себя весовой сбор за пересылку, за объявленную ценность и экспедиционный сбор.

Также установлено, что до момента вручения заказного письма или бандероли, почтового отправления с объявленной ценностью, отправлений ускоренной и курьерской почтовой связи и почтового перевода денег отправитель, изложив свои пожелания в письменной форме с приложением квитанции, может за дополнительную плату, установленную оператором почты.

Приказ вводится в действие с 13 июня 2025 года.

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