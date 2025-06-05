Предоставление туристских услуг: внесены изменения

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Министр туризма и спорта приказом от 2 июня 2025 года внес изменения в правила предоставления туристских услуг, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что туроператоры и туроператоры-фрахтователи, осуществляющие деятельность в сфере выездного туризма: заключают договор банковской гарантии с банком второго уровня, предусматривающего оплату в пользу администратора системы гарантирования прав граждан РК в сфере выездного туризма либо третьих лиц, определенных администратором системы гарантирования прав граждан РК в сфере выездного туризма, денег, обеспеченных банковской гарантией, с предоставлением подлинника либо нотариально засвидетельствованной копии договора администратору системы гарантирования прав граждан РК в сфере выездного туризма;

перечисляют на специальный счет денег с каждого туристского продукта, сформированного туроператором или туроператором-фрахтователем и реализованного турагентом гражданину РК, в сумме, утвержденной приказом министра культуры и спорта от 2 августа 2023 года "Об утверждении Правил функционирования системы гарантирования прав граждан Республики Казахстан в сфере выездного туризма, суммы денег, подлежащих обеспечению банковской гарантией для туроператоров и туроператоров-фрахтователей, осуществляющих деятельность в сфере выездного туризма, суммы денег, подлежащих перечислению на банковский счет, открытый специально для администратора системы гарантирования прав граждан Республики Казахстан в сфере выездного туризма". Приказ вводится в действие с 15 июня 2025 года.

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