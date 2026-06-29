Министерству здравоохранения скорректировали функции

Постановлением правительства РК от 22 июня 2026 года внесены изменения и дополнения в Положение о Министерстве здравоохранения, сообщает Zakon.kz.

В частности, ряд функций изложены в новой редакции:

оказание в пределах своей компетенции государственных услуг, в том числе цифровых;

разработка перечня государственных органов, ответственных за предоставление данных по категориям лиц, указанным в пункте 1 статьи 26 Закона "Об обязательном социальном медицинском страховании", и по иностранцам, временно пребывающим на территории Республики Казахстан и являющимся трудовыми мигрантами, а также членам их семей из государств – членов Евразийского экономического союза в Государственную корпорацию для дальнейшей передачи в цифровую систему обязательного социального медицинского страхования;

создание и обеспечение функционирования цифровых ресурсов, цифровых систем и сетей телекоммуникаций в области здравоохранения, организация доступа к ним физических и юридических лиц в соответствии с цифровым законодательством РК;

обеспечение согласования технических параметров ведомственных медицинских цифровых систем, а также содержания цифровых систем государственных органов, имеющих ведомственные медицинские службы;

разработка и утверждение правил подключения цифровых ресурсов, содержащих персональные медицинские данные, к сетям телекоммуникаций, связывающим их с другими базами данных в области здравоохранения, по согласованию с уполномоченным органом в сфере обеспечения кибербезопасности;

разработка и утверждение минимальных требований к медицинским цифровым системам в области здравоохранения;

разработка и утверждение требований к цифровым ресурсам здравоохранения для оказания дистанционных медицинских услуг;

ведение государственной цифровой системы в области биологической безопасности;

определение объема и кратности данных для предоставления в Национальный электронный паспорт здоровья и цифровые ресурсы;

разработка, утверждение и реализация программы цифровой трансформации;

Вводятся в действие с 1 января 2027 года в следующей редакции:

разработка и утверждение методики определения перечня и расчета объемов товаров, необходимых для выполнения мобилизационного заказа в соответствующей сфере, по согласованию с уполномоченным органом в области мобилизационной подготовки;

проведение анализа потребностей организаций, имеющих мобилизационный заказ, в соответствии с методикой определения перечня и расчета объемов товаров, необходимых для выполнения мобилизационного заказа в соответствующей сфере, для формирования номенклатуры и объемов хранения материальных ценностей государственного материального резерва в части мобилизационного резерва;

внесение предложений по номенклатуре и объемам хранения материальных ценностей государственного материального резерва в части мобилизационного резерва в уполномоченный орган в области государственного материального резерва;

внесение предложений в правительство РК о разбронировании материальных ценностей государственного резерва для оказания гуманитарной помощи по согласованию с уполномоченным органом в области государственного материального резерва;

принятие решений о выпуске материальных ценностей из мобилизационного резерва в порядке заимствования по согласованию с уполномоченными органами в области государственного материального резерва и мобилизационной подготовки;

внесение предложений в уполномоченный орган в области государственного материального резерва по номенклатуре и объемам хранения материальных ценностей государственного резерва и о разбронировании материальных ценностей государственного резерва при изменении номенклатуры;

размещение заказов на поставку материальных ценностей мобилизационного резерва в соответствии с номенклатурой и объемами хранения материальных ценностей государственного резерва;

принятие решений о выпуске материальных ценностей из мобилизационного резерва в порядке освежения;

осуществление передачи на безвозмездной основе материальных ценностей мобилизационного резерва, подлежащих освежению, и разбронированных материальных ценностей при изменении номенклатуры на баланс других государственных органов по решению уполномоченного органа по управлению государственным имуществом по согласованию с государственными органами – получателями и уполномоченным органом в области государственного материального резерва;

принятие решений о перемещении материальных ценностей мобилизационного резерва по согласованию с уполномоченным органом в области государственного материального резерва;

организация хранения и освежения материальных ценностей мобилизационного резерва;

Введены в действие с 22 июня 2026 года:

разработка и утверждение плана гражданской обороны министерства;

проведение мероприятий по предупреждению пожаров в подведомственных организациях;

разработка и утверждение плана действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций глобального и регионального масштабов по согласованию с уполномоченным органом в сфере гражданской защиты;

обеспечение создания запасных (городских) и вспомогательных пунктов управления;

внесение предложения в уполномоченный орган в области мобилизационной подготовки по объемам финансирования мероприятий по мобилизационной подготовке и мобилизации;

организация и проведение работы по бронированию военнообязанных;

обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан в области мобилизационной подготовки и мобилизации;

участие в проведении военно-экономических и командно-штабных учений.

Постановление вводится в действие с 12 июля 2026 года, за исключением ряда функций.