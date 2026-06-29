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Право

Министерству здравоохранения скорректировали функции

Министерство здравоохранения РК, МЗ РК, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2026 14:54 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Постановлением правительства РК от 22 июня 2026 года внесены изменения и дополнения в Положение о Министерстве здравоохранения, сообщает Zakon.kz.

В частности, ряд функций изложены в новой редакции:

  • оказание в пределах своей компетенции государственных услуг, в том числе цифровых;
  • разработка перечня государственных органов, ответственных за предоставление данных по категориям лиц, указанным в пункте 1 статьи 26 Закона "Об обязательном социальном медицинском страховании", и по иностранцам, временно пребывающим на территории Республики Казахстан и являющимся трудовыми мигрантами, а также членам их семей из государств – членов Евразийского экономического союза в Государственную корпорацию для дальнейшей передачи в цифровую систему обязательного социального медицинского страхования;
  • создание и обеспечение функционирования цифровых ресурсов, цифровых систем и сетей телекоммуникаций в области здравоохранения, организация доступа к ним физических и юридических лиц в соответствии с цифровым законодательством РК;
  • обеспечение согласования технических параметров ведомственных медицинских цифровых систем, а также содержания цифровых систем государственных органов, имеющих ведомственные медицинские службы;
  • разработка и утверждение правил подключения цифровых ресурсов, содержащих персональные медицинские данные, к сетям телекоммуникаций, связывающим их с другими базами данных в области здравоохранения, по согласованию с уполномоченным органом в сфере обеспечения кибербезопасности;
  • разработка и утверждение минимальных требований к медицинским цифровым системам в области здравоохранения;
  • разработка и утверждение требований к цифровым ресурсам здравоохранения для оказания дистанционных медицинских услуг;
  • ведение государственной цифровой системы в области биологической безопасности;
  • определение объема и кратности данных для предоставления в Национальный электронный паспорт здоровья и цифровые ресурсы;
  • разработка, утверждение и реализация программы цифровой трансформации;

Вводятся в действие с 1 января 2027 года в следующей редакции:

  • разработка и утверждение методики определения перечня и расчета объемов товаров, необходимых для выполнения мобилизационного заказа в соответствующей сфере, по согласованию с уполномоченным органом в области мобилизационной подготовки;
  • проведение анализа потребностей организаций, имеющих мобилизационный заказ, в соответствии с методикой определения перечня и расчета объемов товаров, необходимых для выполнения мобилизационного заказа в соответствующей сфере, для формирования номенклатуры и объемов хранения материальных ценностей государственного материального резерва в части мобилизационного резерва;
  • внесение предложений по номенклатуре и объемам хранения материальных ценностей государственного материального резерва в части мобилизационного резерва в уполномоченный орган в области государственного материального резерва;
  • внесение предложений в правительство РК о разбронировании материальных ценностей государственного резерва для оказания гуманитарной помощи по согласованию с уполномоченным органом в области государственного материального резерва;
  • принятие решений о выпуске материальных ценностей из мобилизационного резерва в порядке заимствования по согласованию с уполномоченными органами в области государственного материального резерва и мобилизационной подготовки;
  • внесение предложений в уполномоченный орган в области государственного материального резерва по номенклатуре и объемам хранения материальных ценностей государственного резерва и о разбронировании материальных ценностей государственного резерва при изменении номенклатуры;
  • размещение заказов на поставку материальных ценностей мобилизационного резерва в соответствии с номенклатурой и объемами хранения материальных ценностей государственного резерва;
  • принятие решений о выпуске материальных ценностей из мобилизационного резерва в порядке освежения;
  • осуществление передачи на безвозмездной основе материальных ценностей мобилизационного резерва, подлежащих освежению, и разбронированных материальных ценностей при изменении номенклатуры на баланс других государственных органов по решению уполномоченного органа по управлению государственным имуществом по согласованию с государственными органами – получателями и уполномоченным органом в области государственного материального резерва;
  • принятие решений о перемещении материальных ценностей мобилизационного резерва по согласованию с уполномоченным органом в области государственного материального резерва;
  • организация хранения и освежения материальных ценностей мобилизационного резерва;

Введены в действие с 22 июня 2026 года:

  • разработка и утверждение плана гражданской обороны министерства;
  • проведение мероприятий по предупреждению пожаров в подведомственных организациях;
  • разработка и утверждение плана действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций глобального и регионального масштабов по согласованию с уполномоченным органом в сфере гражданской защиты;
  • обеспечение создания запасных (городских) и вспомогательных пунктов управления;
  • внесение предложения в уполномоченный орган в области мобилизационной подготовки по объемам финансирования мероприятий по мобилизационной подготовке и мобилизации;
  • организация и проведение работы по бронированию военнообязанных;
  • обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан в области мобилизационной подготовки и мобилизации;
  • участие в проведении военно-экономических и командно-штабных учений.

Постановление вводится в действие с 12 июля 2026 года, за исключением ряда функций.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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