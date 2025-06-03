Как будет работать реестр казахстанских товаропроизводителей

Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев 3 июня 2025 года рассказал, как будет работать в Казахстане реестр отечественных товаропроизводителей, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что реестр представляет собой государственную цифровую систему, которая будет содержать данные о производителях и их товарах. Внедрение реестра позволит обеспечить консолидацию данных, выявить лжепроизводителей, повысить прозрачность и снизить коррупционные риски.

"Механизм включения в реестр состоит из четырех ключевых этапов. Во-первых, подается заявка через информационную систему с предоставлением согласия на обработку данных, она подтверждается электронной цифровой подписью. Во-вторых, цифровой верификацией проверяется достоверность представленных сведений посредствам интегрированных государственных баз данных", – сказал Ерсайын Нагаспаев.

Далее проводится оценка производства на выполнение технологических операций и в случае необходимости осуществляется выезд отраслевыми экспертами. После включения в реестр на ежеквартальной основе будет проводиться мониторинг участников на добросовестность производственной деятельности.

"19 мая 2025 года главой государства подписан закон, регламентирующий функционирование реестра. В рамках автоматизации системы реестра совместно с Министерством финансов проведена работа по разработке сервиса подачи заявок и автоматизированных рабочих мест участников реестра, идет построение скоринговой модели. Совместно с отечественными товаропроизводителями проведено тестирование, разработанных модулей, по результатам которого ведется доработка функционала системы", – сообщил министр.

Затем планируется утверждение согласованных с бизнесом подзаконных актов и запуск реестра в промышленную эксплуатацию.

Ранее сообщалось, что реестр казахстанских товаропроизводителей вводится в действие в 2025 году после принятия необходимых подзаконных актов.