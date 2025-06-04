Беспилотник как орудие преступления, черная икра дешевле осетра, сталкеры: что еще нового внесут в УК

В казахстанском законодательстве вскоре появятся новые виды преступлений. Кроме того, поправки, которые обсуждаются в Сенате, усиливают ответственность по ряду составов правонарушений. Но есть и новеллы, свидетельствующие о гуманизации. Грядущие изменения в УК изучал Zakon.kz.

В Уголовный кодекс планируют включить три нормы, посвященные новым для законодательства РК видам правонарушений: статьи УК 115-1 "Сталкинг", 125-1 "Принуждение к вступлению в брак" и 352-1 "Создание помех управлению воздушным судном".

Что касается первых двух, следует подчеркнуть: не де-факто новым, а де-юре. Просто прежде эти злодеяния почему-то не преследовались законом. Максимум, что "грозило" чрезмерно навязчивым женихам, – признание судом брака недействительным, если впоследствии выяснится, что брак заключен по принуждению (пп. 2) пункта 1 статьи 25 Кодекса РК "О браке (супружестве) и семье"). Это могло иметь имущественные последствия, но и только.

С появлением же статьи 125-1 УК за принуждение к браку можно схлопотать до 2 лет лишения свободы, а то и до 7 лет, если таковое было:

с применением насилия; в отношении лица, заведомо несовершеннолетнего; с использованием материальной или иной зависимости потерпевшего; группой лиц, группой лиц по предварительному сговору; с использованием своего служебного положения.

Что же касается не всем известного слова сталкинг, это:

"Незаконное преследование лица, выражающееся в действиях, направленных на установление контакта и (или) выслеживание лица вопреки его воле, не сопряженных с насилием, повлекших существенный вред, – наказывается штрафом в размере до 200 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 200 часов, либо арестом на срок до 50 суток". Статья 115-1 УК

Соответственно, сами нарушители по статье 115-1 УК – сталкеры. Где-то это я уже слышал...

А вот норма, устанавливающая ответственность за создание помех управлению воздушным судном, – это во всех отношениях новинка. Реакция на научно-технический прогресс. Причем в статье 352-1 специально уточняется способ: путем наведения на воздушное судно лазерных устройств или беспилотных летательных аппаратов.

Сами по себе помехи, не приведшие к последствиям, "оцениваются" не слишком строго: до 200 МРП или 50 суток ареста. А вот если причинен вред, то, в зависимости от его размера, дроноводы могут расстаться со свободой на срок до 10 лет.

Уточним, однако, что это пока не действующие нормы. Как и другие, о которых пойдет речь ниже. Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам оптимизации уголовного законодательства РК" пока лишь принят Мажилисом во втором чтении.

Между прочим, между рассмотрением в первом (13.02.2024) и втором (28.05.2025) чтении минуло изрядно более года. За это время депутаты внесли в законопроект множество новых предложений, чем и объясняется значительный интервал. Теперь закон рассматривает Сенат и случае одобрения, а затем подписания главой государства он через 60 дней после опубликования будет введен в действие.

Если Сенат, что логично предположить, одобрит документ до парламентских каникул, вступления в силу поправок можно будет ожидать в начале сентября. Но не будем забегать вперед.

Тюремные сроки для горе-родителей

Теперь об усилении наказания по ряду статей УК. Так, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей (статья 140 УК) максимальный штраф вырастет с нынешнего размера в 160 МРП до 1000 МРП. А если несовершеннолетний набедокурил по-серьезному, его горе-родителей (или иных лиц, на которые возложены эти обязанности, а равно педагогов) могут и лишить свободы сроком до 2 лет. Если же детинушек двое и больше – до 3 лет.

Есть, правда, один важный нюанс: неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего должно быть соединено с жестоким обращением с ним. Иначе это административная статья (127 КОАП) – штраф от 10 до 20 МПР в зависимости от обстоятельств.

Интересны новеллы, направленные против распространившихся киберпреступников. В УК их активности посвящена Глава 7, в частности:

статья 206 – неправомерные уничтожение или модификация информации;

статья 207 – нарушение работы информационной системы или сетей телекоммуникаций;

статья 208 – неправомерное завладение информацией.

Так вот, в первые две вносится часть 2-1, предусматривающая повышенную ответственность, если деяния совершены неоднократно или группой лиц по предварительному сговору. Статья же 208 УК предлагается в новой редакции – с аналогичной целью.

Санкции усиливаются и в статьях УК 392 и 394 – за незаконные пересечение границы (умышленное) и организацию миграции. Причем значительно. Например, за незаконное умышленное пересечение границы: было – до 1000 МРП или до года лишения свободы, станет – до 3000 МРП или до 3 лет.

Что еще важно. Ранее нарушители-иностранцы выдворялись из РК сроком на 5 лет, теперь же уточнение о сроке исключается. Т.е. навсегда.

Это по отношению к самим мигрантам. Аналогичное наказание будет предусмотрено и для организаторов незаконной миграции, но лишь для любителей-одиночек, так сказать.

"То же деяние, совершенное неоднократно либо лицом с использованием своих служебных полномочий или группой лиц по предварительному сговору, наказывается штрафом в размере до 7 тысяч МРП либо... ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет, либо лишением свободы на тот же срок".

"Краснокнижная" статья 339 УК "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами" поправками делится как бы надвое.

Ответственность за добывание, сбыт, перевозку и т.п. собственно животных и растений остается в статье 339 УК, тогда как части и дериваты (производные) отходят в новую статью 339-1. По ним, кстати, наказание, меньше. Если за незаконно пойманного краснокнижного осетра (по статье 339 УК) грозит штраф до 3 тысяч МРП или срок до 3 лет, то за его черную икру (по статье 339-1 УК) – соответственно 2 тысячи МРП и 2 года.

Еще одно усиление наказания связано не с конкретными составами, а касается применения такого дополнительного вида наказания, как конфискация имущества. Вот как определение звучит сейчас:

"Конфискация имущества есть принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность государства имущества, находящегося в собственности осужденного, добытого преступным путем либо приобретенного на средства, добытые преступным путем, а также имущества, являющегося орудием или средством совершения уголовного правонарушения". Часть 1 статьи 48 УК

Вот выделенный фрагмент и исключат. Очевидно, с какой целью. Сейчас лица, получившие имущество вследствие совершения уголовного правонарушения, просто передают его третьим лицам. После чего конфисковать такое имущество не представляется возможным.

Однако в поправках есть новеллы, направленные не только на усиление ответственности (как сейчас говорят, нулевой терпимости), но свидетельствующие и о гуманизации в определенных случаях. В частности, речь идет об освобождении от уголовной ответственности при выполнении условий процессуального соглашения (статья 67 УК).

Напомним, если лицо (подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, но до момента удаления суда в совещательную комнату) безоговорочно признает обвинение, причиненный вред и согласно его возместить потерпевшему, а тот, в свою очередь, не против, то заключается процессуальное соглашение. Например, в форме сделки о признании вины. И, как сказано в части 1 статьи 67 УК:

"Лицо, выполнившее все условия процессуального соглашения, может быть освобождено от уголовной ответственности".

Но, заметьте – может быть. Как суд решит. Теперь эту неоднозначность исключают. В новой редакции:

"Лицо, выполнившее все условия процессуального соглашения о сотрудничестве, освобождается от уголовной ответственности или отбывания наказания".

Сделка есть сделка.

Впрочем, большая часть того, что касается гуманизации в поправках, относится не к самим нормам УК (что называется, материального права), а к процессуальным моментам. В частности, речь о новых возможностях, которые предоставляются защитникам подозреваемых, обвиняемых, подсудимых в ходе расследования и судебного разбирательства. Об этом – в следующем материале.