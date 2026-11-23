Приказом заместителя премьер-министра - министра искусственного интеллекта и цифрового развития от 18 ноября 2026 года внесены изменения в правила формирования и ведения реестра статических адресов сетей передачи данных, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила изложены в новой редакции.

Правила распространяются на сети передачи данных, функционирующие в единой сети телекоммуникаций РК и осуществляющие соединение двух или более точек сети передачи данных, проходящие через международные или междугородние каналы операторов связи.

Реестр статических адресов сетей передачи данных формируется и ведется для сбора и актуализации сведений о статических адресах сетей передачи данных, функционирующих в единой сети телекоммуникаций РК, для установления возможности обеспечения непрерывности осуществления деятельности юридическими лицами, с использованием статических адресов сетей передачи данных, при приостановлении работы сетей связи.

Предусмотрено, что владельцы статических адресов сетей передачи данных (САСПД) осуществляют формирование Реестра путем внесения и своевременной актуализации сведений о САСПД на интернет-ресурсе АО "ГТС".

При внесении или актуализации сведений о САСПД в Реестре на интернет-ресурсе АО "ГТС" осуществляется их форматно-логический контроль и при положительном результате они включаются в Реестр.

В Реестр вносятся или актуализируются данные об адресах сети передачи данных, соответствующие следующим основным критериям:

одна из точек присоединения сети передачи данных имеет статический адрес или конкретный диапазон адресов одной подсети, который зарегистрирован на территории РК и имеет документальное подтверждение принадлежности статического адреса сети передачи данных владельцу САСПД или оператору связи, у которого он получает услугу аренды статического адреса сети передачи данных, а именно – соответствующая запись в базе данных организации RIPE NCC;

трафик сети передачи данных проходит через международные и (или) междугородние каналы операторов связи РК;

схема организации сети передачи данных не противоречит законодательству республики.

Адреса сетей передачи данных не подлежат внесению в Реестр при их несоответствии критериям, указанным выше.

Указывается, что владелец САСПД после внесения сведений в Реестр подписывает электронное соглашение c АО "ГТС" на интернет-ресурсе с помощью электронной цифровой подписи о предоставлении достоверных, корректных и полных данных.

При ненадлежащем внесении сведений владельцу САСПД не может быть гарантирована непрерывность осуществления его деятельности, использующей сети передачи данных, при приостановлении сетей связи.

Также утвержден порядок ведения Реестра статических адресов сетей передачи данных.

Приказ вводится в действие с 1 декабря 2026 года.