Какая форма положена резервистам: поправки в правила

Министр обороны приказом от 29 мая 2025 года внес дополнения в Правила ношения военной формы одежды и знаков различия Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила дополнены новым пунктом, который устанавливает,что военнослужащими, проходящими воинскую службу в резерве, носится полевая форма одежды на занятиях или сборах по боевой подготовке, а также сборах при кризисных ситуациях.

Приказ вводится в действие с 19 мая 2025 года.

Ранее мы рассказали, что в Казахстане с 19 мая 2025 года появился новый способ прохождения воинской службы – служба в резерве.