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Право

Какая форма положена резервистам: поправки в правила

Солдат, солдаты, военнообязанный, военнообязанные, призыв на срочную воинскую службу, срочная военная служба, армия, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2025 15:02 Фото: Дмитрий Дегтярев
Министр обороны приказом от 29 мая 2025 года внес дополнения в Правила ношения военной формы одежды и знаков различия Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила дополнены новым пунктом, который устанавливает,что военнослужащими, проходящими воинскую службу в резерве, носится полевая форма одежды на занятиях или сборах по боевой подготовке, а также сборах при кризисных ситуациях. 

Приказ вводится в действие с 19 мая 2025 года.

Ранее мы рассказали, что в Казахстане с 19 мая 2025 года появился новый способ прохождения воинской службы – служба в резерве.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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