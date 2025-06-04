Какая форма положена резервистам: поправки в правила
Фото: Дмитрий Дегтярев
Министр обороны приказом от 29 мая 2025 года внес дополнения в Правила ношения военной формы одежды и знаков различия Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, сообщает Zakon.kz.
В частности, правила дополнены новым пунктом, который устанавливает,что военнослужащими, проходящими воинскую службу в резерве, носится полевая форма одежды на занятиях или сборах по боевой подготовке, а также сборах при кризисных ситуациях.
Приказ вводится в действие с 19 мая 2025 года.
Ранее мы рассказали, что в Казахстане с 19 мая 2025 года появился новый способ прохождения воинской службы – служба в резерве.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript