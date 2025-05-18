Как без отрыва от дома и работы отслужить в армии, да ещё с прибавкой к зарплате – служба в резерве

Новый способ прохождения воинской службы появляется в РК с 19 мая 2025 года – служба в резерве (не путать с запасом). С этой даты вступают в силу соответствующие поправки в законы. Ранее в РК была лишь служба по призыву и по контракту. Что новеллы дают гражданам и стране, изучал Zakon.kz.

Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам воинской службы в резерве и перераспределения функций отдельных центральных государственных органов" вносит поправки в пять кодексов и четырнадцать законов Казахстана. Но основной момент – это новая глава 6-1 в Закон РК № 561-IV "О воинской службе и статусе военнослужащих", регламентирующая новый способ прохождения воинской службы – в резерве.

До сих пор граждане РК могли проходить воинскую службу по призыву либо по контракту. Призыв – это, по сути, реализация принципа, что защита Казахстана является священным долгом и обязанностью каждого ее гражданина (статья 26 Конституции).

"Призыву на срочную воинскую службу подлежат граждане в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющие права на отсрочку или освобождение от призыва, в количестве, необходимом для комплектования Вооруженных сил". Статья 31 Закона РК "О воинской службе и статусе военнослужащих"

При этом призывниками являются лишь граждане РК мужского пола (пп. 6) статьи 1 Закона).

Тогда как заключить контракт с уполномоченными должностными лицами ВС могут и мужчины, и женщины. Главное – иметь нужный возраст, здоровье, гражданство РК и соответствовать другим требованиям, установленным статьей 38 Закона.

И вот с 19 мая 2025 года – даты введения в действие вышеуказанных поправок – в Казахстане появляется новое понятие – военные резервисты, т.е. военнослужащие, проходящие воинскую службу в резерве (пп. 42-1) статьи 1 Закона).

Что же это за служба такая?

Резерв, как следует из самого значения слова – это возможность для государства иметь качественные и мобилизационные ресурсы в случае необходимости и в кратчайшие сроки.

При этом проходить службу в резерве – в чем и смысл – можно и без отрыва от основной работы.

Для чего граждан, заключивших контракт на три года (только так), на 30 дней в году вызывают для проведения сборов по боевой подготовке. А еще 3 дня каждый месяц (но не более 30 дней в году) проводятся занятия по боевой подготовке (статья 40-4 Закона). Стало быть, 60 дней в году резервисты упражняются в военном деле, за что, кстати, получают денежную выплату из бюджетных средств (пункт 1-1 статьи 44 Закона):

во время сборов – равную средней месячной зарплате по месту работы;

ежемесячно – минимальную заработную плату (в 2025 году – 85 тысяч тенге).

Само собой, за резервистом сохраняется место работы, чему посвящена новая статья 124-1 в Трудовом кодексе. Если же контракт подписало безработное лицо, то МЗП оно будет получать и во время сборов, и в остальные месяцы года.

Такая вот прибавка к доходам за готовность – в любой момент – к обороне страны. Да и специфический мужской армейский фитнес в рабочее время и за госсчет – тоже симпатичная опция...

И, кстати, не путать резерв с запасом еще и по этой причине! Пребывание в запасе также предполагает периодические сборы, но там другая продолжительность, а главное – оплачивается исключительно время на сборах (статья 43 Закона).

Остается сказать, кто может заключить контракт с уполномоченными лицами Вооруженных сил. Разумеется, не допускаются недееспособные, медицински негодные, ранее судимые, уволенные по отрицательным мотивам с государственной или воинской службы и т.д. по списку, приведенному в статье 40-2 Закона. Кроме того, лица, поступающие на воинскую службу в резерве, должны отвечать следующим требованиям:

иметь гражданство Республики Казахстан; обладать необходимыми личными, моральными и профессиональными качествами, уровнем образования, быть годными по состоянию здоровья к воинской службе; быть не моложе 18 лет и не достигшими трех лет до предельного возраста состояния на воинской службе в резерве (то есть 57 лет); отслужить срочную воинскую службу либо пройти обучение на военной кафедре или военную подготовку в специализированных организациях Министерства обороны по подготовке военно-технических специалистов на возмездной основе, за исключением женщин.

Последний пункт, вероятно, особо заинтересует студентов, окончивших вуз с военной кафедрой, т.е. имевших отсрочку, а теперь – перспективу быть призванными...