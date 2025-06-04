Сельхозугодья и земли лесного фонда позволят изымать под строительство водохранилищ

Депутаты Мажилиса 4 июня 2025 года на пленарном заседании палаты приняли во втором чтении закон по вопросам лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий (ООПТ), сообщает Zakon.kz.

Поправками разрешается изъятие орошаемых сельхозугодий, земель опытных полей научно-исследовательских и учебных заведений сельскохозяйственного, биологического, ирригационно-мелиоративного и рыбохозяйственного профилей, лесного и водного фондов.

При этом целями изъятия могут выступать только строительство и функционирование стратегических водохозяйственных и гидротехнических сооружений, иных защитных сооружений от селевых потоков, снежных лавин, оползней, а также расширение сети сейсмологических станций.

Эта мера предусмотрена при отсутствии других вариантов возможного их размещения и только на тех земельных участках, где установлен режим ограниченной хозяйственной деятельности.

Кроме того, разрешается перевод земель особо охраняемых природных территорий для эксплуатации объектов здравоохранения и образования, действующих кладбищ, канализационных очистных сооружений, линий электропередачи, расположенных в границах ООПТ и функционировавших до их создания и расширения, без изменения целевого назначения.

Также допускается перевод земель государственного лесного фонда в земли других категорий для строительства коммуникаций сетей инженерного и коммунального обеспечения.

По предложению депутатов установлен порядок проектирования, строительства и эксплуатации инженерной инфраструктуры (дорог, мостов, связи и т.д.) на территориях ООПТ для обеспечения функционирования туристских объектов.

Ранее депутаты Мажилиса одобрили этот документ в первом чтении.