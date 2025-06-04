Сельхозугодья и земли лесного фонда позволят изымать под строительство водохранилищ
Поправками разрешается изъятие орошаемых сельхозугодий, земель опытных полей научно-исследовательских и учебных заведений сельскохозяйственного, биологического, ирригационно-мелиоративного и рыбохозяйственного профилей, лесного и водного фондов.
При этом целями изъятия могут выступать только строительство и функционирование стратегических водохозяйственных и гидротехнических сооружений, иных защитных сооружений от селевых потоков, снежных лавин, оползней, а также расширение сети сейсмологических станций.
Эта мера предусмотрена при отсутствии других вариантов возможного их размещения и только на тех земельных участках, где установлен режим ограниченной хозяйственной деятельности.
Кроме того, разрешается перевод земель особо охраняемых природных территорий для эксплуатации объектов здравоохранения и образования, действующих кладбищ, канализационных очистных сооружений, линий электропередачи, расположенных в границах ООПТ и функционировавших до их создания и расширения, без изменения целевого назначения.
Также допускается перевод земель государственного лесного фонда в земли других категорий для строительства коммуникаций сетей инженерного и коммунального обеспечения.
По предложению депутатов установлен порядок проектирования, строительства и эксплуатации инженерной инфраструктуры (дорог, мостов, связи и т.д.) на территориях ООПТ для обеспечения функционирования туристских объектов.
Ранее депутаты Мажилиса одобрили этот документ в первом чтении.