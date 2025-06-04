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Право

Сельхозугодья и земли лесного фонда позволят изымать под строительство водохранилищ

ВКО, Восточно-Казахстанская область,Бухтарминское водохранилище, Бухтарма, мост через Бухтарминское водохранилище , фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2025 17:54 Фото: primeminister.kz
Депутаты Мажилиса 4 июня 2025 года на пленарном заседании палаты приняли во втором чтении закон по вопросам лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий (ООПТ), сообщает Zakon.kz.

Поправками разрешается изъятие орошаемых сельхозугодий, земель опытных полей научно-исследовательских и учебных заведений сельскохозяйственного, биологического, ирригационно-мелиоративного и рыбохозяйственного профилей, лесного и водного фондов.

При этом целями изъятия могут выступать только строительство и функционирование стратегических водохозяйственных и гидротехнических сооружений, иных защитных сооружений от селевых потоков, снежных лавин, оползней, а также расширение сети сейсмологических станций.

Эта мера предусмотрена при отсутствии других вариантов возможного их размещения и только на тех земельных участках, где установлен режим ограниченной хозяйственной деятельности.

Кроме того, разрешается перевод земель особо охраняемых природных территорий для эксплуатации объектов здравоохранения и образования, действующих кладбищ, канализационных очистных сооружений, линий электропередачи, расположенных в границах ООПТ и функционировавших до их создания и расширения, без изменения целевого назначения.

Также допускается перевод земель государственного лесного фонда в земли других категорий для строительства коммуникаций сетей инженерного и коммунального обеспечения.

По предложению депутатов установлен порядок проектирования, строительства и эксплуатации инженерной инфраструктуры (дорог, мостов, связи и т.д.) на территориях ООПТ для обеспечения функционирования туристских объектов.

Ранее депутаты Мажилиса одобрили этот документ в первом чтении.

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Бауыржан Муканов
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