Строительство защитных сооружений на особо охраняемых природных территориях могут узаконить в Казахстане

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты одобрили в первом чтении проект закона, расширяющий перечень случаев, при которых допускается перевод особо охраняемых земель для строительства селе-, оползне и лавинозащитных сооружений, передает корреспондент Zakon.kz.

Такая норма внесена в проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий".

Представила поправки сенатор Ольга Булавкина. Главная новелла – разрешение перевода земель особо охраняемых природных территорий для обеспечения функционирования сельских населенных пунктов и/или объектов социальной (лечебные и образовательные учреждения, действующие кладбища), инженерной инфраструктуры (канализационно-очистные сооружения, линии электропередачи). При этом данная норма будет распространяться только на вышеперечисленные объекты, существовавшие до создания и расширения особо охраняемых природных территорий.

"Отсутствие в действующем законодательстве правовых механизмов для жизнеобеспечения населенных пунктов, а также социальных и стратегических объектов, расположенных на территориях ООПТ, в том числе строительство и ремонтные работы по их эксплуатации, создавало не только препятствия, но и угрозы для полноценного функционирования этих объектов. Это действительно важные вопросы, так как они затрагивают баланс между охраной ООПТ и необходимостью поддержания развития социальной и инженерной инфраструктуры. В связи с этим концепция законопроекта предусматривает разрешение актуальных проблемных вопросов, связанных с функционированием населенных пунктов, социальных и стратегических объектов, а также инфраструктуры, которые существовали на данных земельных фондах еще до создания ООПТ", – пояснила она.

Также, по словам депутата, поддержаны поправки касательно расширения перечня исключительных случаев, при которых допускается перевод земель для строительства селе-, оползне-, лавинозащитных сооружений из земель отдельных категорий.

Отмечается, что в Казахстане имеются территории, которые подвержены различным природным опасностям, таким как оползни, лавины и сели. Так, по ВКО имеется 13 селеопасных очагов, которые находятся в Катон-Карагайском и Зайсанском районах, в Риддере и районе Алтай, девять оползнеопасных участков. В верховьях гор вышеуказанных районов образуется 144 моренных озера, которые представляют угрозу 11 населенным пунктам.

В то же время в верховьях рек Большая Алматинка и Аксай находится 116 селеопасных участков, 114 ледников, 35 морено-ледниковых озер, девять из которых являются прорывоопасными.

"В зоне воздействия селей могут оказаться несколько тысяч объектов, около 40 тыс. человек. В этой связи строительство селезащитных, оползнезащитных и снегозадерживающих сооружений является важной мерой для защиты населения и инфраструктуры от опасных природных явлений. Эти сооружения помогают минимизировать риски, связанные с селями, снежными лавинами и оползнями, обеспечивая не только сохранность объектов хозяйствования, но и, в первую очередь, безопасность людей", – мотивировала Ольга Булавкина.

19 апреля 2025 года сообщалось, что в Казахстане многие лесные или горные поселки, находящиеся на территории лесхозов, в свое время со всей инфраструктурой "ошибочно были включены в состав ООПТ при их создании". В связи с этим возникает много проблем по этим населенным пунктам.