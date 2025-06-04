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Технологии

Необходимость создания Фонда развития сотовой связи объяснил глава МЦРИАП

Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2025 21:12 Фото: pexels
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев в кулуарах Мажилиса 4 июня 2025 года рассказал, стоит ли ожидать удорожания тарифов на фоне создания Фонда развития сотовой связи в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты задали вопрос о целях создания Фонда и причинах, по которым коммерческие компании должны перечислять в него 3% от доходов, что эквивалентно 10 млрд тенге. Также их заинтересовало, не отразятся ли эти отчисления на потребителях.

"На самом деле сегодня эти отчисления существуют – порядка 1,4% операторы уже платят. С 2010 года или, может быть, раньше. Это устоявшаяся и всеми принятая привычная мера. Единственное по механизму: сейчас они платят напрямую в бюджет, а далее операторы связи участвуют в аукционе, чтобы предоставлять универсальную услугу связи в сельских населенных пунктах, для них это выступает как субсидия, чтобы там цена была достаточно низкой", – сказал Жаслан Мадиев.

При этом, по его словам, была выявлена проблема: хотя средства поступают в бюджет, в полном объеме они не доходят до целей субсидирования услуг связи в сельской местности.

"Мы хотим немного изменить подход, чтобы те средства, которые с отрасли отчисляются, также реинвестировались в отрасль и помогали улучшить доступность услуг связи по доступной цене для определенных местностей. В чем новизна? Операторы связи будут участвовать также в распределении этих средств: раз они сами отчисляют эти средства, то они будут участвовать в распределении этих средств. Что касается размера: если сейчас они примерно 1,4% отчисляют, то мы вынесли на общественное обсуждение пока 3%. Еще это не решенный вопрос, пока обсуждается, с участниками рынка проводятся соответствующие консультации, расчеты. То, что это повлияет на тарифы, сейчас однозначно сказать нельзя, потому что есть множество факторов, которые более весомее с точки зрения влияния на конечную стоимость тарифа", – резюмировал он.

В целом, с точки зрения Жаслана Мадиева, эта реформа должна положительно сказаться на улучшении инфраструктуры и реинвестиции в отрасль.

"Этот Фонд должен находиться в периметре государства, а рынок должен иметь голос и представительство", – пояснил министр.

4 июня 2025 года министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев высказался о ценах за интернет в Казахстане.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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