Необходимость создания Фонда развития сотовой связи объяснил глава МЦРИАП

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев в кулуарах Мажилиса 4 июня 2025 года рассказал, стоит ли ожидать удорожания тарифов на фоне создания Фонда развития сотовой связи в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты задали вопрос о целях создания Фонда и причинах, по которым коммерческие компании должны перечислять в него 3% от доходов, что эквивалентно 10 млрд тенге. Также их заинтересовало, не отразятся ли эти отчисления на потребителях.

"На самом деле сегодня эти отчисления существуют – порядка 1,4% операторы уже платят. С 2010 года или, может быть, раньше. Это устоявшаяся и всеми принятая привычная мера. Единственное по механизму: сейчас они платят напрямую в бюджет, а далее операторы связи участвуют в аукционе, чтобы предоставлять универсальную услугу связи в сельских населенных пунктах, для них это выступает как субсидия, чтобы там цена была достаточно низкой", – сказал Жаслан Мадиев.

При этом, по его словам, была выявлена проблема: хотя средства поступают в бюджет, в полном объеме они не доходят до целей субсидирования услуг связи в сельской местности.



"Мы хотим немного изменить подход, чтобы те средства, которые с отрасли отчисляются, также реинвестировались в отрасль и помогали улучшить доступность услуг связи по доступной цене для определенных местностей. В чем новизна? Операторы связи будут участвовать также в распределении этих средств: раз они сами отчисляют эти средства, то они будут участвовать в распределении этих средств. Что касается размера: если сейчас они примерно 1,4% отчисляют, то мы вынесли на общественное обсуждение пока 3%. Еще это не решенный вопрос, пока обсуждается, с участниками рынка проводятся соответствующие консультации, расчеты. То, что это повлияет на тарифы, сейчас однозначно сказать нельзя, потому что есть множество факторов, которые более весомее с точки зрения влияния на конечную стоимость тарифа", – резюмировал он.

В целом, с точки зрения Жаслана Мадиева, эта реформа должна положительно сказаться на улучшении инфраструктуры и реинвестиции в отрасль.

"Этот Фонд должен находиться в периметре государства, а рынок должен иметь голос и представительство", – пояснил министр.

4 июня 2025 года министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев высказался о ценах за интернет в Казахстане.