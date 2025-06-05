Преступление, наказание и амнистия: кто может быть освобожден от уголовной ответственности

В Казахстане меняются правила применения амнистии. А именно, расширяется круг лиц, которых могут освободить от уголовной ответственности. Например, это касается тех, кто осужден за тяжкие и особо тяжкие преступления. Сейчас им могут лишь сократить срок отбывания наказания, пишет Zakon.kz.

Любопытно, что предлагаемые новеллы совпали по времени с планами очередной амнистии, законопроект которой обсуждается в Мажилисе – "Об амнистии в связи с тридцатилетием Конституции РК". Впрочем, это простое совпадение.

Тем не менее, данная амнистия будет, очевидно, последней, которая пройдет по старым правилам. Итак, что планируется поменять?

Как говорится в части 1 статьи 78 УК, акт об амнистии издается Парламентом РК в отношении индивидуально не определенного круга лиц. Но в отличии от акта о помиловании индивидуально определенного лица (издается Президентом РК), которым может быть освобожден любой осужденный от дальнейшего отбывания наказания (часть 4 статьи 78 УК), амнистия ограничена рамками.

Сейчас правила следующие (часть 2 статьи 78 УК):

лица, совершившие уголовный проступок или преступление небольшой или средней тяжести, могут быть освобождены от уголовной ответственности и от дальнейшего отбывания наказания (или наказание заменено на более мягкое, например, лишение – на ограничение свободы);

от уголовной ответственности и от дальнейшего отбывания наказания (или наказание заменено на более мягкое, например, лишение – на ограничение свободы); лицам, осужденным за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, может быть лишь сокращен срок назначенного им наказания.

При этом на лиц, совершивших некоторые виды преступлений, акт об амнистии не распространяется. Список (приведен в абзаце 2 части 2 статьи 78 УК) включает:

террористические преступления;

экстремистские преступления;

преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних (за исключением случая совершения такого преступления несовершеннолетним в отношении несовершеннолетнего в возрасте 14 до 18 лет);

когда наказание назначено при рецидиве преступлений или опасном рецидиве преступлений.

Т.е., если говорить прямо, в зависимости от степени тяжести и общественной опасности преступления осужденные могут рассчитывать по амнистии либо на выход на волю, либо лишь на сокращение срока. Ну а самые отъявленные злодеи ни на что не могут рассчитывать (по амнистии).

Так вот, список последних не меняется. Зато по остальным преступлениям изменения принципиальные. В законе "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам оптимизации уголовного законодательства РК" предлагается новая редакция части 2 статьи 78 УК:

"На основании акта об амнистии лица, совершившие уголовные правонарушения, могут быть освобождены от уголовной ответственности и наказания либо назначенное им наказание может быть сокращено или заменено более мягким видом наказания, либо такие лица могут быть освобождены от дополнительного вида наказания".

Т.е., как видим, никакой градации в зависимости от степени тяжести совершенного преступления, как сейчас, не будет. За исключением, повторимся, злодеяний из вышеприведенного исчерпывающего списка.

Сейчас эти поправки, будучи уже принятыми во втором чтении Мажилисом, ждут одобрения в Сенате. Но когда (если) они будут введены в действие, это не значит, конечно, что освобождать от дальнейшего отбывания наказания будут всех без разбора.

Дело в том, что статья 78 УК устанавливает лишь общие правила. Но каждая конкретная амнистия проводится в соответствии с законом, регулирующим условия и порядок именно ее применения. Разумеется, противоречить общим правилам нельзя. А вот установить дополнительные ограничения – пожалуйста.

Приведем пример. В проекте закона "Об амнистии в связи с тридцатилетием Конституции РК", который как раз сейчас обсуждается, приводится перечень лиц, в отношении которых данная амнистия не применяется. И этот список значительно шире того, что приведен выше.

Например, в пп. 12), 13) и 14) статьи 4 законопроекта в числе лиц, в отношении которых не применяется амнистия, упомянуты осужденные по статье 99 Уголовного кодекса РК от 3.07.2014, по статье 96 УК РК от 16.07.1997 и по статье 88 Уголовного кодекса КазССР от 22.07.1959. Эта норма, устанавливающая, что есть убийство (виновное причинение смерти) и какое за него положено наказание.

При этом, заметьте, хотя убийство – это тяжкое, а в некоторых случаях и особо тяжкое преступление, по правилам статьи 78 действующего УК от 3.07.2014 общего запрета на амнистию осужденных за него нет. Да, освободить убийц нельзя, но сократить им отбываемый срок можно. И потому парламентарии прописывают запрет на амнистию для них (а также для осужденных по некоторым другим "тяжким" статьям УК) в соответствующем парламентском акте.

И, возможно, депутаты будут аналогичным образом поступать и позже – при других амнистиях. Напомним, что их в РК вместе с планируемой набирается уже десяток...

Но важно, что сейчас опасным преступникам (тяжкие преступления – до 12 лет лишения свободы, особо тяжкие – свыше 12 лет) освобождение по амнистии недоступно априори (согласно части 2 статьи 78 УК). А после принятия новых правил это табу будет снято.