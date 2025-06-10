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Право

Предоставление туристских услуг: внесены изменения

туристские услуги, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2025 10:51 Фото: Zakon.kz
Приказом министра туризма и спорта от 2 июня 2025 года внесены изменения в правила предоставления туристских услуг, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что туроператоры и туроператоры-фрахтователи, осуществляющие деятельность в сфере выездного туризма:

  • заключают договор банковской гарантии с банком второго уровня, предусматривающего оплату в пользу администратора системы гарантирования прав граждан РК в сфере выездного туризма либо третьих лиц, определенных администратором системы гарантирования прав граждан РК в сфере выездного туризма, денег, обеспеченных банковской гарантией, с предоставлением подлинника либо нотариально засвидетельствованной копии договора администратору системы гарантирования прав граждан в сфере выездного туризма;
  • перечисляют на специальный счет денег с каждого туристского продукта, сформированного туроператором или туроператором-фрахтователем и реализованного турагентом гражданину Казахстана, в сумме, утвержденной приказом министра культуры и спорта "Об утверждении Правил функционирования системы гарантирования прав граждан Республики Казахстан в сфере выездного туризма, суммы денег, подлежащих обеспечению банковской гарантией для туроператоров и туроператоров-фрахтователей, осуществляющих деятельность в сфере выездного туризма, суммы денег, подлежащих перечислению на банковский счет, открытый специально для администратора системы гарантирования прав граждан Республики Казахстан в сфере выездного туризма".

Согласно указанному приказу, сумма денег, подлежащих обеспечению банковской гарантией для туроператоров и туроператоров-фрахтователей, осуществляющих деятельность в сфере выездного туризма, составляет для:

  • туроператоров – 5000 МРП (19 810 000 тенге в 2025 году);
  • туроператоров-фрахтователей – 15 000 МРП (59 430 000 тенге).

Сумма денег, подлежащих перечислению на банковский счет, открытый специально для администратора системы гарантирования прав граждан РК в сфере выездного туризма:

  • туроператор – 0,5 МРП (1981 тенге);
  • туроператор-фрахтователь – 0,5 МРП.

Кроме того, уточняются такие понятия как:

  • въездной туризм – путешествие в пределах РК лиц, не проживающих постоянно на ее территории;
  • туристский агент – физическое или юридическое лицо, осуществляющее турагентскую деятельность;
  • туристская агентская деятельность – предпринимательская деятельность физических или юридических лиц по продвижению и реализации туристского продукта, сформированного туристским оператором РК на основании агентского договора на реализацию туристского продукта без права добавления дополнительных услуг, а также деятельность по оказанию туристам услуг, не являющихся туристским продуктом;
  • туристский ваучер – документ, подтверждающий право туриста на услуги, входящие в состав тура, и факт их оплаты;
  • туристский код – уникальный номер, присваиваемый туристу туроператором в сфере выездного туризма, гарантирующий обязательства туроператора в рамках организованного выездного туризма;
  • ряд других.

Приказ вводится в действие с 15 июня 2025 года.

Ранее мы рассказали, что в Казахстане утвердили Концепцию развития киберспорта.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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