Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
- Новые меры внедряет Правительство по защите детей от насилия, превенции суицида и обеспечению их прав и благополучия.
- Сотрудники правоохранительных органов будут проходить проверку на детекторе лжи при выдвижении на вышестоящие руководящие должности, внеочередной аттестации и при аттестации по решению руководителя.
- Ряд мер господдержки для улучшения жилищных условий доступны казахстанцам. Среди них: получение жилищных сертификатов, жилье из коммунального жилищного фонда, льготная ипотека.
- Минздрав обновил стандарты оказания пульмонологической и аллергологической помощи населению.
- Казахстанцы могут получать посылки через третьих лиц по пин-коду или штрих-коду: МЦРИАП внес изменения в правила предоставления услуг почтовой связи.
- Министерство просвещения утвердило критерии отбора республиканских и международных олимпиад и конкурсов научных проектов, конкурсов исполнителей, конкурсов профессионального мастерства и спортивных соревнований.
- В Казахстане изменились правила разработки, согласования и государственной регистрации нормативных правовых актов.
- Минюст обновил Перечень нормативных правовых актов, не подлежащих государственной регистрации в органах юстиции.
- Места для купания должны быть укомплектованы инструкторами: изменения в правилах безопасности на водоемах.
- На период приостановления действия лицензии нотариусам закроют доступ к ЕНИС.
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