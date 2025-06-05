Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Фото: Zakon.kz

Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.

Новые меры внедряет Правительство по защите детей от насилия, превенции суицида и обеспечению их прав и благополучия.

Сотрудники правоохранительных органов будут проходить проверку на детекторе лжи при выдвижении на вышестоящие руководящие должности, внеочередной аттестации и при аттестации по решению руководителя.

Ряд мер господдержки для улучшения жилищных условий доступны казахстанцам. Среди них: получение жилищных сертификатов, жилье из коммунального жилищного фонда, льготная ипотека.

Минздрав обновил стандарты оказания пульмонологической и аллергологической помощи населению.

Казахстанцы могут получать посылки через третьих лиц по пин-коду или штрих-коду: МЦРИАП внес изменения в правила предоставления услуг почтовой связи.

Министерство просвещения утвердило критерии отбора республиканских и международных олимпиад и конкурсов научных проектов, конкурсов исполнителей, конкурсов профессионального мастерства и спортивных соревнований.

В Казахстане изменились правила разработки, согласования и государственной регистрации нормативных правовых актов.

Минюст обновил Перечень нормативных правовых актов, не подлежащих государственной регистрации в органах юстиции.

Места для купания должны быть укомплектованы инструкторами: изменения в правилах безопасности на водоемах.

На период приостановления действия лицензии нотариусам закроют доступ к ЕНИС.

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