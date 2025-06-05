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Право

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Законодательство, закон, законы, законодательные акты, правовые акты, правовая система, законодательная база, права, правовые нормы, весы Фемиды, правосудие, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2025 17:13 Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
  • Новые меры внедряет Правительство по защите детей от насилия, превенции суицида и обеспечению их прав и благополучия.
  • Сотрудники правоохранительных органов будут проходить проверку на детекторе лжи при выдвижении на вышестоящие руководящие должности, внеочередной аттестации и при аттестации по решению руководителя.
  • Ряд мер господдержки для улучшения жилищных условий доступны казахстанцам. Среди них: получение жилищных сертификатов, жилье из коммунального жилищного фонда, льготная ипотека.
  • Минздрав обновил стандарты оказания пульмонологической и аллергологической помощи населению.
  • Казахстанцы могут получать посылки через третьих лиц по пин-коду или штрих-коду: МЦРИАП внес изменения в правила предоставления услуг почтовой связи.
  • Министерство просвещения утвердило критерии отбора республиканских и международных олимпиад и конкурсов научных проектов, конкурсов исполнителей, конкурсов профессионального мастерства и спортивных соревнований.
  • В Казахстане изменились правила разработки, согласования и государственной регистрации нормативных правовых актов.
  • Минюст обновил Перечень нормативных правовых актов, не подлежащих государственной регистрации в органах юстиции.
  • Места для купания должны быть укомплектованы инструкторами: изменения в правилах безопасности на водоемах.
  • На период приостановления действия лицензии нотариусам закроют доступ к ЕНИС.
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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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