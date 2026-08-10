Обновлены правила госрегулирования в сфере выбросов парниковых газов

Министр экологии и природных ресурсов приказом от 27 июля 2026 года утвердил в новой редакции Правила государственного регулирования в сфере выбросов и поглощений парниковых газов, сообщает Zakon.kz.

Значительно расширен понятийный аппарат правил, куда включили такие термины, как "методология", "первая передача", "утечка", "базовый сценарий", "совместный подход", "валидация", "верификация", "двухгодичный отчет о прозрачности", "годовой информационный отчет", "авторизация углеродных единиц", "государственный реестр углеродных единиц", "аннулирование углеродных единиц", "оператор системы торговли углеродными единицами", и другие.

Как и ранее, государственное регулирование в сфере выбросов и поглощений парниковых газов осуществляется с использованием следующих инструментов:

установление углеродного бюджета;

углеродное квотирование;

администрирование операторов установок.

Углеродный баланс Республики Казахстан за период углеродного бюджетирования не должен превышать установленный в отношении такого периода углеродный бюджет.

Период углеродного бюджетирования составляет пять последовательных календарных лет .

Углеродным бюджетом определяются объемы квотируемых и неквотируемых выбросов парниковых газов.

Углеродный бюджет разрабатывается для каждого последовательного периода углеродного бюджетирования не позднее чем за шесть месяцев до начала соответствующего периода углеродного бюджетирования.

Под углеродным квотированием понимаются установление государством на период углеродного бюджетирования количественного ограничения совокупного объема квотируемых выбросов парниковых газов, осуществляемых квотируемыми установками в секторах экономики и распределение углеродных квот субъектам квотирования.

Под квотируемыми выбросами парниковых газов понимаются выбросы диоксида углерода.

Углеродному квотированию подлежат электроэнергетическая, нефтегазовая, горнодобывающая, металлургическая и химическая промышленность, а также обрабатывающая промышленность в части производства цемента, извести, гипса и кирпича.

Квотируемой установкой признается установка, объем квотируемых выбросов парниковых газов которой превышает двадцать тысяч тонн диоксида углерода в год в регулируемых секторах экономики.

Субъектом квотирования признается оператор квотируемой установки.

В правилах появилась новая глава, которая устанавливает порядок участия в рыночных механизмах статьи 6 Парижского соглашения.

В частности говорится, что участие в рыночных механизмах осуществляется на добровольной основе.

Под международно передаваемыми результатами смягчения последствий изменения климата в рамках международных механизмов Парижского соглашения (международно передаваемые результаты) понимается объем сокращения выбросов парниковых газов или увеличения их поглощения, который передается от одной страны другой.

Уполномоченный орган в рамках пункта 2 статьи 6 Парижского соглашения проводит переговоры по вопросам определения условий реализации совместных подходов. По результатам переговоров стороны заключают соглашения, меморандумы или рамочные соглашения.

Заявитель проекта представляет в уполномоченный орган концепцию проекта по установленной форме.

Уполномоченный орган направляет концепцию для получения отраслевого заключения в отраслевые государственные органы не позднее 3 рабочих дней со дня получения концепции проекта.

В свою очередь, отраслевые государственные органы рассматривают концепцию проекта не позднее 10 рабочих дней со дня получения и представляют отраслевое заключение либо мотивированный отказ.

Оператор системы проводит экспертизу в течение 30 рабочих дней со дня получения концепции проекта.

Уполномоченный орган направляет копию письма об отсутствии возражения оператору системы для регистрации заявителя проекта в реестре в рамках статьи 6 Парижского соглашения.

На основании полученного письма об отсутствии возражений заявитель проекта разрабатывает проектную документацию, план мониторинга, план устойчивого развития.

Далее заявитель проекта проходит процедуру валидации и направляет в уполномоченный орган валидированные проектную документацию, план мониторинга и план устойчивого развития.

Оператор системы в течение 30 рабочих дней со дня получения проводит экспертизу проектной документации, плана мониторинга, плана устойчивого развития и отчета о валидации проекта. По результатам проведенной экспертизы оператор системы выносит решение об одобрении и направляет в уполномоченный орган.

Уполномоченный орган на основании представленного решения оператора системы об одобрении проекта в течение 15 рабочих дней принимает решение о выдаче заявителю проекта письма об одобрении проекта и плана мониторинга.

Заявитель проекта осуществляет мониторинг проекта согласно валидированному плану мониторинга.

Оператор системы проводит экспертизу верифицированных отчета о реализации проекта и отчета об устойчивом развитии не позднее 30 рабочих дней и направляет в уполномоченный орган решение.

При положительном решении заключения экспертизы оператор системы в течение 10 рабочих дней проводит учет результатов смягчения последствий изменения климата в реестре в рамках статьи 6 Парижского соглашения без придания им статуса международно передаваемых результатов смягчения последствий изменения климата до момента авторизации.

Авторизация результатов смягчения последствий изменения климата осуществляется по каждому верифицированному отчету о реализации проекта.

Письмо-авторизации международно передаваемых результатов смягчения последствий изменения климата не является предварительным разрешением на передачу всего объема за будущие периоды. Для каждого последующего периода требуются верификация и авторизация результатов смягчения последствий изменения климата.

С момента авторизации результаты смягчения последствий изменения климата приобретают статус международно передаваемых результатов.

Информация об авторизации международно передаваемых результатов вносится в реестр в рамках статьи 6 Парижского соглашения и направляется в международную систему учета.

Также правилами определен порядок реализации совместных подходов по проектам, разработанным в соответствии с добровольно взятыми основными углеродными принципами и критерии одобрения проектов.

Отдельно установлен порядок учета международно передаваемых результатов смягчения последствий изменения климата в рамках проектных механизмов.

Приказ введен в действие с 10 августа.