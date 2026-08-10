#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+25°
$
469.93
541.64
5.71
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+25°
$
469.93
541.64
5.71
Право

Обновлены правила госрегулирования в сфере выбросов парниковых газов

Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2026 10:25 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр экологии и природных ресурсов приказом от 27 июля 2026 года утвердил в новой редакции Правила государственного регулирования в сфере выбросов и поглощений парниковых газов, сообщает Zakon.kz.

Значительно расширен понятийный аппарат правил, куда включили такие термины, как "методология", "первая передача", "утечка", "базовый сценарий", "совместный подход", "валидация", "верификация", "двухгодичный отчет о прозрачности", "годовой информационный отчет", "авторизация углеродных единиц", "государственный реестр углеродных единиц", "аннулирование углеродных единиц", "оператор системы торговли углеродными единицами", и другие.

Как и ранее, государственное регулирование в сфере выбросов и поглощений парниковых газов осуществляется с использованием следующих инструментов:

  • установление углеродного бюджета;
  • углеродное квотирование;
  • администрирование операторов установок.

Углеродный баланс Республики Казахстан за период углеродного бюджетирования не должен превышать установленный в отношении такого периода углеродный бюджет.

Период углеродного бюджетирования составляет пять последовательных календарных лет .

Углеродным бюджетом определяются объемы квотируемых и неквотируемых выбросов парниковых газов.

Углеродный бюджет разрабатывается для каждого последовательного периода углеродного бюджетирования не позднее чем за шесть месяцев до начала соответствующего периода углеродного бюджетирования.

Под углеродным квотированием понимаются установление государством на период углеродного бюджетирования количественного ограничения совокупного объема квотируемых выбросов парниковых газов, осуществляемых квотируемыми установками в секторах экономики и распределение углеродных квот субъектам квотирования.

Под квотируемыми выбросами парниковых газов понимаются выбросы диоксида углерода.

Углеродному квотированию подлежат электроэнергетическая, нефтегазовая, горнодобывающая, металлургическая и химическая промышленность, а также обрабатывающая промышленность в части производства цемента, извести, гипса и кирпича.

Квотируемой установкой признается установка, объем квотируемых выбросов парниковых газов которой превышает двадцать тысяч тонн диоксида углерода в год в регулируемых секторах экономики.

Субъектом квотирования признается оператор квотируемой установки.

В правилах появилась новая глава, которая устанавливает порядок участия в рыночных механизмах статьи 6 Парижского соглашения.

В частности говорится, что участие в рыночных механизмах осуществляется на добровольной основе.

Под международно передаваемыми результатами смягчения последствий изменения климата в рамках международных механизмов Парижского соглашения (международно передаваемые результаты) понимается объем сокращения выбросов парниковых газов или увеличения их поглощения, который передается от одной страны другой.

Уполномоченный орган в рамках пункта 2 статьи 6 Парижского соглашения проводит переговоры по вопросам определения условий реализации совместных подходов. По результатам переговоров стороны заключают соглашения, меморандумы или рамочные соглашения.

Заявитель проекта представляет в уполномоченный орган концепцию проекта по установленной форме.

Уполномоченный орган направляет концепцию для получения отраслевого заключения в отраслевые государственные органы не позднее 3 рабочих дней со дня получения концепции проекта.

В свою очередь, отраслевые государственные органы рассматривают концепцию проекта не позднее 10 рабочих дней со дня получения и представляют отраслевое заключение либо мотивированный отказ.

Оператор системы проводит экспертизу в течение 30 рабочих дней со дня получения концепции проекта.

Уполномоченный орган направляет копию письма об отсутствии возражения оператору системы для регистрации заявителя проекта в реестре в рамках статьи 6 Парижского соглашения.

На основании полученного письма об отсутствии возражений заявитель проекта разрабатывает проектную документацию, план мониторинга, план устойчивого развития.

Далее заявитель проекта проходит процедуру валидации и направляет в уполномоченный орган валидированные проектную документацию, план мониторинга и план устойчивого развития.

Оператор системы в течение 30 рабочих дней со дня получения проводит экспертизу проектной документации, плана мониторинга, плана устойчивого развития и отчета о валидации проекта. По результатам проведенной экспертизы оператор системы выносит решение об одобрении и направляет в уполномоченный орган.

Уполномоченный орган на основании представленного решения оператора системы об одобрении проекта в течение 15 рабочих дней принимает решение о выдаче заявителю проекта письма об одобрении проекта и плана мониторинга.

Заявитель проекта осуществляет мониторинг проекта согласно валидированному плану мониторинга.

Оператор системы проводит экспертизу верифицированных отчета о реализации проекта и отчета об устойчивом развитии не позднее 30 рабочих дней и направляет в уполномоченный орган решение.

При положительном решении заключения экспертизы оператор системы в течение 10 рабочих дней проводит учет результатов смягчения последствий изменения климата в реестре в рамках статьи 6 Парижского соглашения без придания им статуса международно передаваемых результатов смягчения последствий изменения климата до момента авторизации.

Авторизация результатов смягчения последствий изменения климата осуществляется по каждому верифицированному отчету о реализации проекта.

Письмо-авторизации международно передаваемых результатов смягчения последствий изменения климата не является предварительным разрешением на передачу всего объема за будущие периоды. Для каждого последующего периода требуются верификация и авторизация результатов смягчения последствий изменения климата.

С момента авторизации результаты смягчения последствий изменения климата приобретают статус международно передаваемых результатов.

Информация об авторизации международно передаваемых результатов вносится в реестр в рамках статьи 6 Парижского соглашения и направляется в международную систему учета.

Также правилами определен порядок реализации совместных подходов по проектам, разработанным в соответствии с добровольно взятыми основными углеродными принципами и критерии одобрения проектов.

Отдельно установлен порядок учета международно передаваемых результатов смягчения последствий изменения климата в рамках проектных механизмов.

Приказ введен в действие с 10 августа.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Читайте также
Аудит, расчет, аудитор, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, график роста, графики роста, финансы, финансовый рост, рейтинг, рейтинги
15:26, Сегодня
Актуализированы правила представления отчетности финорганизациями в Нацбанк
Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, загазованность, выхлопные газы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы
10:01, 10 июня 2025
Обновлены правила контроля и достоверности инвентаризации выбросов и парниковых газов
Сайгак, сайгаки, сайга
10:10, 27 июля 2026
Правила реализации рогов сайгака утвердили в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: КФФ
18:10, Сегодня
Защитник сборной Казахстана Сатанов может продолжить карьеру в РПЛ
КФФ опубликовало решения по наказанию игроков и клубов в лигах и Кубке Казахстана
17:49, Сегодня
КФФ опубликовала решения по наказанию игроков и клубов в лигах и Кубке Казахстана
Джамбулат Бижамов празднует победу на ЧМ-2025 под эгидой IBA
17:45, Сегодня
Казахстанец Курметов выступит в одном карде с Бижамовым, чей бой на ЧМ вызвал споры о судьях
Денис Евсеев на турнире в Шымкенте в апреле 2026 года
17:25, Сегодня
Казахстанец Евсеев одержал волевую победу и вышел в основную сетку турнира в Германии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: