Конституционный суд: Ходатайство об отсрочке наказания должно подаваться лично

Конституционный суд вынес решение по поводу того, что вопросы отсрочки наказания находятся в пределах процессуальной компетенции суда, сообщает Zakon.kz.

Суть дела

Казахстанец обратился в Конституционный суд с просьбой проверить конституционность части 3 статьи 478 Уголовно-процессуального кодекса РК.

Основанием для обращения послужил отказ суда в рассмотрении ходатайства об отсрочке отбывания наказания, поданного адвокатом заявителя, в связи с тем, что оспариваемая норма УПК предусматривает подачу такого ходатайства исключительно самим осужденным либо учреждением уголовно-исполнительной системы.

Заявитель полагает, что данная норма нарушает его конституционные права на квалифицированную юридическую помощь, судебную защиту и равенство перед законом.

Что решил суд

В Конституционном суде заметили, что, согласно пункту 2 статьи 75 Уголовного кодекса, при наличии тяжелого заболевания, препятствующего отбыванию наказания (за исключением пожизненного лишения свободы), суд может освободить осужденного от наказания, отсрочить его исполнение либо заменить наказание более мягким видом, с учетом характера заболевания, тяжести совершенного преступления, личности осужденного и других обстоятельств.

"Указанная норма не затрагивает прав заявителя, поскольку ходатайство об отсрочке исполнения приговора обосновывалось не заболеванием заявителя. В связи с этим применению подлежали нормы статей 475 УПК и 74 УК. Согласно части третьей статьи 475 УПК, решение по такому вопросу относится к компетенции суда, постановившего приговор, либо суда, в районе деятельности которого приговор приводится в исполнение", – пояснили в КС.

Таким образом, вынесено решение, что обращение не соответствует требованиям допустимости, установленным Конституционным законом "О Конституционном суде Республики Казахстан".

Ранее мы рассказали, что Конституционный суд вынес решение о том, что положения о правах залогодержателя и выгодоприобретателя не препятствуют реализации конституционных прав гражданина. Речь идет о размерах страховой выплаты.