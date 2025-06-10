Работа автоматизированных станций измерения: внесены изменения

Министр транспорта приказом от 27 мая 2025 года внес изменения в Правила организации работы автоматизированных станций измерения, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что при определении весовых параметров автотранспортных средств учитывается погрешность измерения, которая автоматически вычитается информационно-аналитической системой транспортной базы данных и мониторинга динамики безопасности перевозок ( ИАС ТБД) из измеренного значения массы автотранспортного средства.

Правила дополнены пунктом о том, что автоматизированные станции измерения в движении автотранспортного средства соответствуют основным характеристикам автоматизированных станций измерения согласно приложению 1 к данным Правилам (см. ниже).

Указывается, что Национальный оператор и местные исполнительные органы обеспечивают:

наружное освещение территории, на которой расположены автоматизированные станции измерения, а также места стоянок для размещения автотранспортных средств;

установку оборудования, обеспечивающего визуальное информирование водителя автотранспортного средства о результатах измерения весогабаритных параметров автотранспортных средств (вид, марка, государственный регистрационный знак автотранспортного средства, весовые и габаритные параметры, осевые нагрузки и скорость движения автотранспортных средств, также информация о превышении весогабаритных параметров);

табло переменной информации;

установку дорожных знаков в зоне действия автоматизированных станций измерения, въезде и выезде в зону действия автоматизированных станций измерения, а также светофоров для регулирования действий водителей автотранспортных средств;

установку специальных технических средств работающих в автоматическом режиме и имеющих функции фото- и видеозаписи с распознаванием марки, государственного регистрационного знака автотранспортного средства, фронтального изображения, общего вида (вид спереди, вид сбоку и сзади) автотранспортного средства в момент проезда через автоматизированные станции измерения, а также фиксация фактов объезда автоматизированных станции измерения либо сокрытия государственного регистрационного знака;

бетонированное дорожное покрытие по выделенной полосе протяженностью не менее 100 метров до места установки весового оборудования, обеспечивающий жесткость дорожного покрытия;

в зоне действия автоматизированных станции измерения обеспечивают специальные полосы для грузовых автотранспортных средств, имеющих технически допустимую максимальную массу более 12-ти тонн.

Ведение реестра автоматизированных станции измерения осуществляется Комитетом автомобильного транспорта и транспортного контроля Министерства транспорта РК.

Информация о месте расположения автоматизированных станций измерения для включения в реестр предоставляется Национальным оператором и местными исполнительными органами по форме.

Основные характеристики автоматизированных станций измерения

АСИ включает в себя комплекс сертифицированных специальных контрольно-измерительных технических средств, приборов и оборудования, аппаратно-программного комплекса позволяющих производить измерение в движении, обработку и передачу следующих параметров автотранспортных средств:

общая масса;

нагрузка на одиночную ось;

нагрузка на группу осей, расположенных на одной подвеске;

нагрузка на каждую ось в группе осей;

расстояния между осями;

количество осей;

габаритные параметры на дорогах республиканского значения;

класс (тип) автотранспортного средства;

распознавание ГРНЗ;

скорость движения.

Предусматривается, что оборудование и программное обеспечение АСИ не препятствует и не создает помех участникам дорожного движения, в том числе не влияет на скорость движения автотранспортного потока в рамках установленной скорости.

Измерение массы и осевых нагрузок автотранспортных средств осуществляется с помощью следующих специальных сенсоров взвешивания, вмонтированных в дорогу:

сенсоры взвешивания с высокоточными и надежными устройствами, способными обеспечивать точные измерения массы и осевых нагрузок транспортных средств;

сенсоры, установленные в дорожное покрытие на определенном участке дороги. Они размещаются таким образом, чтобы каждый колесный обод автотранспорта проходил над ними для обеспечения точного измерения;

сенсоры оборудуются специальными датчиками, которые регистрируют весовые и осевые нагрузки, а также скорость и габариты транспортного средства при проезде по республиканским дорогам;

сенсоры устойчивые к воздействию окружающей среды и обеспечивающие безопасность дорожного движения. Они не создают препятствия для проезда транспортных средств и защищены от повреждений.

Для недопущения фактов умышленного искажения результатов измерения, весовое оборудование и его программное обеспечение имеют следующие функции определения некорректного проезда автотранспортных средств:

мониторинг и анализ скорости проезда транспортного средства с учетом установленных ограничений для соответствующего типа транспортного средства;

определение несоответствия габаритов транспортного средства допустимым нормам для данного участка дороги, включая выявление нарушений по высоте, ширине и длине транспортного средства при проезде по республиканским дорогам;

регистрация всех проездов и соответствующих данных, таких как дата, время, тип транспортного средства и его габариты.

АСИ устанавливается на дорожные участки с повышенным уровнем транспортного движения в соответствии с анализом транспортной нагрузки, особенно на участках с интенсивным грузовым транспортом, исключая возможность их объезда, а также выезда транспортных средств за пределы покрытия проезжей части на обочину.

Измерение фактических габаритных параметров автотранспортных средств при проезде по республиканским дорогам проводится с помощью лазерных систем измерения для повышенной точности, с учетом фиксации двух крайних точек по его длине, ширине и высоте от поверхности дорожного покрытия или иной площадки, обеспечивающей равномерное расположение всех его осей.

Распознавание ГРНЗ осуществляется автоматически на основе фотографии автомобиля и/или видеопотока, полученной с видеокамеры в момент пересечения зоны измерений автотранспортного средства.

АСИ на основе данных сенсоров взвешивания и оборудования фото-, видеофиксации автоматически фиксирует следующие нарушения правил дорожного движения:

превышение допустимых весовых и габаритных параметров автотранспортных средств при проезде по республиканским дорогам;

превышение установленной скорости движения автотранспортных средств;

нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги;

определение некорректного проезда автотранспортных средств через автоматизированную станцию измерения (к некорректному проезду относится резкий разгон и торможение, виляние, выезд за линии дорожной разметки или границ расположения весового оборудования, движение в противоположенном направлении, несоблюдение интервала с передним движущимся транспортным средством).

Указывается, что информация о проезде автотранспортных средств, в том числе имеющих превышения весовых и габаритных параметров над допустимыми, зафиксированных АСИ, передается в ИС уполномоченного органа в сфере автомобильного транспорта по доступным цифровым каналам связи в соответствии с требованиями законодательства в сфере информатизации и информационной безопасности.

Приказ вводится в действие с 20 июня 2025 года.