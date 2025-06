Изменились требования к научным изданиям и публикациям

Приказом министра науки и высшего образования от 3 июня 2025 года внесены изменения в требования к научным изданиям для включения их в перечень изданий, рекомендуемых для публикации результатов научной деятельности, сообщает Zakon.kz.

В частности, требования изложены в новой редакции.

Перечень изданий Комитета по обеспечению качества в сфере науки и высшего образования Министерства науки и высшего образования РК формируется из следующих уровней:

научные журналы первого уровня (Список 1);

научные журналы второго уровня (Cписок 2);

научные журналы третьего уровня (Список 3);

научные журналы органов национальной безопасности РК, Министерства внутренних дел РК, Министерства по чрезвычайным ситуациям РК, Высшего судебного совета РК, органов прокуратуры и Министерства обороны;

сборники международных научных конференций;

список доверенных казахстанских издательств.

Так, в Список 1 автоматически включаются рецензируемые научные журналы, включенные в индексы Arts and Humanities Citation Index, Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index и Emerging Sources Citation Index базы данных Web of science Core Collection компании Clarivate Analytics или в базу данных Scopus, или издаваемые доверенными издательствами Elsevier, Brill, CRC Press, DeGruyter, Edward Elgar Publishing, John Wiley & Sons, McGraw Hill, Palgrave Macmillan, Peter Lang, Prentice Hall, Routledge, Sage Publications, Springer Nature, Taylor and Francis, Wolters Kluwer или в издательстве университета из топ-100 рейтинга Academic Ranking of World Universities или Times Higher Education World University Rankings или US News Best Global Universities Rankings.

Отечественные научные журналы для включения в Список 1 должны соответствовать следующим требованиям:

наличие свидетельства о постановке на учет в уполномоченном органе в области средств массовой информации в соответствии с Правилами оказания государственной услуги "Постановка на учет или переучет периодических печатных изданий, информационных агентств и сетевых изданий", подписной индекс и Международный стандартный серийный номер ISSN (International Standard Serial Number);

наличие утвержденной издательством редакционной политики журнала;

соответствие публикуемых научных статей (в том числе обзоров) заявленной цели и тематическому направлению журнала. Структура научной статьи включает IMRAD (ИМРАД) (для оригинальных статей), название, аннотации, ключевые слова, введение, материалы и методы, результаты, обсуждение, заключение, информацию о финансировании (при наличии), список литературы. В каждой оригинальной статье (за исключением социально-гуманитарного направления) обеспечивается воспроизводимость результатов исследования, описывается методология исследования с указанием происхождения оборудования и материалов, методов статистической обработки данных и других способов обеспечения воспроизводимости. Указывается тип публикации – статья, обзор, заметка, рецензия, письмо в редакцию, ответ на письмо в редакцию. Содержание других типов публикаций не превышает 10% от общего количества статей в номере. Качество опубликованных статей журнала за последние 6 месяцев оценивается по форме и составляет не менее 30 баллов;

автор или коллектив авторов вносят вклад в концепцию, научный дизайн, исполнение или интерпретацию заявленного научного исследования и создание научной статьи. Это подтверждается путем указания авторами личного вклада. Авторы указывают постоянный активный цифровой идентификатор (ORCID) или ссылку на институциональные профили. Редакционная коллегия обеспечивает обратную связь с авторами, информирует их о приеме и сроках рассмотрения статьи;

издание журнала не менее 2-х полных лет, соблюдение своевременности – заявленной периодичности выхода научного журнала;

статьи зарубежных авторов, а также статьи на английском языке по утвержденному журналом тематическому направлению составляют не менее 1/3 от числа публикаций в каждом номере журнала или учитывается одна статья зарубежного автора на английском языке без казахстанского соавторства;

научные статьи авторов, не аффилированных с издательством, составляют не менее 50% от числа публикаций в каждом номере журнала;

цитируемость статей журнала в международных базах данных Web of Science (Вэб оф Сайнс) или Scopus за последние 5 лет или распространенность журнала в зарубежных системах цитирования или зарубежных репозиториях;

наличие в редакционной коллегии или редакционном совете ученых, в том числе зарубежных ученых с индексом Хирша не менее 5 по тематическому направлению журнала в международных базах данных Web of Science или Scopus. Для журналов социально-гуманитарного направления наличие ученых (в том числе зарубежных), имеющих публикации в международных базах данных Web of science или Scopus;

наличие рецензентов, в том числе зарубежных рецензентов (за исключением журналов социально-гуманитарного направления), имеющих публикации в международных базах данных Web of Science или Scopus либо индекс Хирша не менее двух. Наличие системы слепого рецензирования, подбора рецензентов, анкеты для рецензирования;

наличие аннотаций, ключевых слов и информации об авторах – имена, аффилиации (название организации), название страны и электронные адреса всех авторов публикации (в том числе с указанием автора для корреспонденции). Объем аннотации определяется редакцией;

наличие библиографической информации на английском языке – заголовка статьи, аннотации, ключевых слов, информации об авторах;

наличие транслитерированных списков литературы (используемых источников) к каждой статье;

наличие DOI к каждой статье;

использование лицензионной системы проверки на плагиат, в том числе по международным базам данных;

указание времени поступления публикации в редакцию, ее одобрения и первой публикации на официальном сайте;

информационная открытость научного журнала – наличие собственного электронного сайта (страницы) научного журнала (в том числе на английском языке), на котором отражаются:

- информация о бумажной и/или электронной версии научного журнала, сведения об учредителе или собственнике журнала и ссылка на его сайт;

- цель и тематическая направленность научного журнала;

- состав редакционной коллегии (редакционного совета) с указанием ученой степени и ученого звания (при наличии), места работы, активного цифрового идентификатора (ORCID) или ссылки на институциональные профили. Члены редколлегии идентифицируемы и доступны для контакта;

- тип и порядок рецензирования статей;

- DOI для каждой статьи;

публикационная этика, в том числе отсутствие дискриминации по языку, гендеру, расовой или этнической принадлежности авторов, заявлением редакции об отношении к использованию генеративного искусственного интеллекта ChatGPT в публикуемых статьях;

руководство для авторов по оформлению статьи, в том числе применению способов транслитерации для оформления списка литературы;

поисковая система;

содержание номера за последние двенадцать месяцев и архив номеров прошлых лет с доступом к содержанию;

контактная информация;

порядок очередности рецензирования и публикации статей;

онлайн-система подачи и рецензирования статей;

статистические данные (просмотры и/или загрузки).

Информация на сайте является точной и информационная архитектура и система навигации обеспечивают легкий доступ к публикуемому контенту и всем другим функциям. Не допускается наличие грамматических, стилистических и технических ошибок и опечаток на сайте и в текстах опубликованных статей.

Для защиты докторских диссертаций (PhD) в качестве публикации из Перечня изданий допускается одна статья в журнале, включенном в Список 1.

Также утверждена форма экспертной оценки журнала, которая предусматривает:

Важность для науки. Новизну. Методологию. Обоснованность основных выводов. Достоверность источников и предоставляемой информации. Качество написания и оформления статей. Общее качество рецензирования (на основании качества статей и отзывов от научного сообщества).

Каждый указанный критерий оценивается от 1 до 5 баллов.

Приказ вводится в действие с 21 июня 2025 года.