Сенат вернул в Мажилис закон о защите прав потребителей финансовых услуг

Депутаты Сената на пленарном заседании 29 мая 2025 года рассмотрели в двух чтениях и вернули в Мажилис поправки по вопросам развития финансового рынка, защиты прав потребителей финансовых услуг, передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил депутат Сергей Карплюк, нормы документа направлены на создание условий для повышения конкуренции и привлечения инвестиций в банковский сектор, развитие страхового рынка и рынка ценных бумаг, повышение финансовой доступности, защиты прав потребителей финансовых услуг и противодействие мошенничеству на финансовом рынке.

"В ходе обсуждения закона с учетом замечаний и предложений головного комитета возникла необходимость внесения изменений и дополнений в принятый Мажилисом закон", – отметил сенатор.

В частности, предлагается ввести обмен информацией о призыве на срочную воинскую службу между информационными системами государственных органов и кредитных бюро.

Это нужно для реализации норм о запрете на предоставление займов военнослужащим срочной воинской службы.

Также уточняются сроки принятия мер по устранению последствий неправомерного доступа к информации, составляющей банковскую тайну и тайну предоставления микрокредита.

Для этого предлагается установить конкретные сроки, в течение которых банки, организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, микрофинансовые организации должны информировать об этом клиента и уполномоченный орган, принять меры для устранения неправомерных действий и устранения последствий таких действий.

Сенаторы также предложили установить правовые основы для создания антифрод-систем операторами связи и установления порядка взаимодействия операторов связи с Антифрод-центром Национального банка.

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