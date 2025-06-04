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Право

Мажилис одобрил поправки по вопросам военно-патриотического воспитания

Военная служба, военнослужащие, военнослужащий, военные, военный, армия, солдаты, солдат, вооруженные силы, военные учения, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2025 19:47 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Депутаты Мажилиса 4 июня 2025 года на пленарном заседании палаты одобрили поправки по вопросам военно-патриотического воспитания во втором чтении, передает корреспондент Zakon.kz.

Поправки разработаны в рамках депутатской инициативы для создания целостной системы военно-патриотического воспитания граждан, вовлечения в данную работу всех государственных органов и организаций, а также координации их деятельности.

"Впервые на законодательном уровне определены субъекты, правомочные осуществлять военно-патриотическое воспитание и допустимые источники финансирования данной деятельности. Второе. Принят блок поправок, направленных на совершенствование военной подготовки в организациях образования. Подготовка граждан к воинской службе в организациях образования теперь, помимо начальной военной подготовки, обязательной для всех, включает допризывную подготовку по образовательным программам дополнительного образования и углубленную допризывную подготовку по специализированным общеобразовательным учебным программам", – сказала депутат Мажилиса Юлия Кучинская.

Таким образом, военно-патриотические клубы, кружки, действующие при организациях образования, дворцах школьников, воинских частях, смогут реализовать свою деятельность в рамках дополнительного образования. Их деятельность будет регулироваться подзаконными нормативно-правовыми актами министерств обороны и просвещения.

Лица, обучающиеся по образовательным программам дополнительного образования по допризывной подготовке, получают статус "жас айбын". В свою очередь воспитывающиеся и обучающиеся по специализированным общеобразовательным учебным программам углубленной допризывной подготовки, то есть выпускники специальных военных школ, получают статус "жас сарбаз".

Для успешно прошедших допризывную или углубленную допризывную подготовку законопроектом предусмотрены льготы при поступлении в военные, специальные учебные заведения. Также "жас айбыновцы" и "жас сарбазовцы" могут в качестве альтернативы срочной воинской службе сразу пойти на службу по контракту.

Помимо этого, усилены требования к преподавателям начальной военной подготовки, в том числе по обязательному прохождению воинской службы. Вводится практика прохождения повышения квалификации на базе военных учебных заведений или военных кафедрах при вузах. По просьбе самих преподавателей начальной военной подготовки предоставлено право ношения военной формы одежды.

Военнообязанным предоставляется возможность пройти на возмездной основе курсовую военную подготовку по месту жительства вместо призыва на воинские сборы.

Кроме того, внесены поправки, предусматривающие передачу функций в рамках государственного оборонного заказа от Министерства промышленности и строительства в Министерство обороны.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2024 года Мажилис одобрил этот законопроект в первом чтении.

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Бауыржан Муканов
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