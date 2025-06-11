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Право

В Казахстане создана новая республиканская бюджетная комиссия

Аппарат Правительства РК, Правительство РК, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2025 11:41 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Принято постановление правительства РК от 7 июня 2025 года о Республиканской бюджетной комиссии, сообщает Zakon.kz.

"Образовать Республиканскую бюджетную комиссию", – говорится в документе.

В состав бюджетной комиссии включены:

  • премьер-министр РК, председатель
  • председатель Национального банка РК (по согласованию)
  • первый заместитель премьер-министра РК
  • заместители премьер-министра РК
  • вице-министр финансов РК, секретарь (без права голоса)
  • помощник президента РК (по согласованию)
  • министр финансов РК
  • министр юстиции РК
  • министр национальной экономики РК
  • министр транспорта РК
  • министр промышленности и строительства РК
  • председатель Комитета по финансам и бюджету Сената Парламента РК (по согласованию)
  • председатель Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Сената Парламента РК (по согласованию)
  • председатель Комитета по финансам и бюджету Мажилиса Парламента РК (по согласованию)
  • председатель Комитета по экономической реформе и региональному развитию Мажилиса Парламента РК (по согласованию)
  • руководитель Судебной администрации РК (по согласованию)
  • заместитель председателя Национального банка РК (по согласованию)
  • вице-министры национальной экономики и финансов РК

Также утверждено положение о комиссии.

Основными целями деятельности комиссии являются обеспечение своевременной и качественной разработки проекта республиканского бюджета на плановый период и выработка предложений по планированию и исполнению республиканского бюджета.

Комиссия осуществляет свою деятельность на постоянной основе в очном и заочном форматах.

Комиссия осуществляет функции по рассмотрению подготовленных материалов рабочим органом и определению:

  • приоритетных направлений расходования бюджетных средств и субсидирования из республиканского бюджета;
  • направления развития межбюджетных отношений;
  • политики в сфере государственного и гарантированного государством заимствования и долга;
  • предложений о возможности принятия государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства;
  • перечня приоритетных республиканских бюджетных инвестиций, включая бюджетные инвестиции в разрезе объектов, а также целевые трансферты на развитие и кредиты в разрезе областей, городов республиканского значения, столицы на плановый период.

Комиссия на основании заключения рабочего органа вырабатывает предложения по:

  • прогнозу социально-экономического развития республики;
  • возможности принятия государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства;
  • перечню республиканских бюджетных инвестиций, включая бюджетные инвестиции в разрезе объектов, а также целевые трансферты на развитие и бюджетные кредиты в разрезе областей, городов республиканского значения, столицы на плановый период;
  • лимитам расходов администраторов республиканских бюджетных программ;
  • перечню и объему безусловных базовых расходов постоянного характера, включающих текущие административные расходы администраторов бюджетных программ и иные расходы утвержденного (уточненного, скорректированного) республиканского бюджета на текущий финансовый год, по перечню, формируемому центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию;
  • результатам обзора расходов, бюджетного мониторинга и проведенной оценки результатов;
  • расходам администраторов республиканских бюджетных программ на плановый период на основании заключения уполномоченного органа по государственному планированию по проектам планов развития или проектам изменений и дополнений в планы развития и проектам паспортов бюджетных программ администраторов республиканских бюджетных программ и заключения уполномоченного органа по бюджетному планированию по бюджетным запросам;
  • целесообразности привлечения связанных грантов согласно перечню заявок центральных государственных органов;
  • проекту закона о республиканском бюджете на плановый период;
  • проектам законов, предусматривающим сокращение государственных доходов или увеличение государственных расходов, вносимым в Мажилис Парламента РК лишь при наличии положительного заключения правительства;
  • положению проектов указов президента РК, постановлений правительства РК, нормативных правовых приказов министров РК и иных руководителей центральных государственных органов, нормативных правовых постановлений центральных государственных органов, нормативных правовых приказов руководителей ведомств центральных государственных органов при наличии прямой компетенции по их утверждению в нормативных правовых актах государственного органа, в структуру которого входит ведомство, предусматривающих сокращение доходов или увеличение расходов республиканского и местных бюджетов или Национального фонда РК;
  • перечню и объемам бюджетных программ для финансирования мероприятий чрезвычайного или военного положения, составленным центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию;
  • объемам целевых трансфертов и бюджетных кредитов из республиканского бюджета областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы;
  • уточнению, секвестру и корректировке республиканского бюджета;
  • перечню отдельных государственных услуг, бюджетных инвестиционных проектов и других задач, направленных на обеспечение социально-экономической стабильности государства, планируемых к выполнению в форме государственного задания;
  • урегулированию разногласий между администраторами бюджетных программ и центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию;
  • использованию правительством РК в текущем финансовом году не перечисленной за отчетный финансовый год суммы гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан в республиканский бюджет для финансирования текущих бюджетных программ и бюджетных программ развития, утвержденных в республиканском бюджете истекшего финансового года, в объеме не более суммы неоплаченных зарегистрированных обязательств по соответствующим бюджетным программам посредством корректировки бюджета;
  • корректировке технико-экономического обоснования, проектно-сметной документации, финансово-экономического обоснования, технического задания государственного инвестиционного проекта;
  • перераспределению средств целевых трансфертов из Национального фонда в пределах одной бюджетной программы между подпрограммами, а также в пределах одной бюджетной подпрограммы между мероприятиями, проектами, регионами;
  • перечню бюджетных программ (подпрограмм) в разрезе государственных инвестиционных проектов и (или) мероприятий, по которым разрешается доиспользование бюджетных средств в следующем финансовом году;
  • уменьшению размера выплат или освобождению от уплаты поступлений уполномоченных органов соответствующей отрасли и местных исполнительных органов, осуществляющих права владения и пользования государственным пакетом акций (долей участия в уставном капитале) субъекта квазигосударственного сектора, единственным акционером (участником) которых является государство.

В компетенцию Республиканской бюджетной комиссии входят:

  1. Выработка предложений по прогнозу социально-экономического развития, проектам планов развития государственных органов или проектам изменений и дополнений в них, лимитам расходов администраторов бюджетных программ и направлениям расходов администраторов бюджетных программ.
  2. Выработка предложений по определению показателей проектов бюджетов, уточнению, корректировке бюджетов.
  3. Выработка предложений по проектам нормативных правовых актов, предусматривающим сокращение поступлений или увеличение расходов республиканского и местных бюджетов и или Национального фонда.
  4. Выработка предложений по проектам нормативных правовых актов, разработанным в реализацию положений Бюджетного кодекса.
  5. Рассмотрение результатов обзора расходов, бюджетного мониторинга, проведенной оценки результатов и выработка предложений по ним.
  6. Иные полномочия, предусмотренные Бюджетным кодексом и настоящим Положением.

Комиссия имеет право:

  • взаимодействовать с центральными исполнительными и другими государственными органами, организациями, а также привлекать к работе специалистов и экспертов для реализации задач Комиссии;
  • давать рекомендации и вносить предложения по вопросам, входящим в ее компетенцию;
  • в установленном законодательством порядке запрашивать и получать от государственных органов и других организаций материалы, необходимые для реализации задач Комиссии;
  • приглашать на заседания Комиссии и заслушивать первых руководителей, а в их отсутствие – лиц, исполняющих обязанности первого руководителя государственного органа и организации, по вопросам, связанным с реализацией задач и функций Комиссии.

Предусмотрено, что в заседаниях Комиссии принимает участие член Высшей аудиторской палаты в качестве наблюдателя (без права голосования) при рассмотрении вопросов, связанных с формированием проекта республиканского бюджета на плановый период.

Рекомендации Комиссии принимаются простым большинством голосов членов комиссии и считаются принятыми, если за них подано большинство голосов от общего числа членов комиссии. Члены комиссии при принятии рекомендаций обладают равными голосами. В случае равенства голосов голос председателя Комиссии является решающим.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

При этом ранее действовавшее постановление о Республиканской бюджетной комиссии и поправки к нему утратили силу.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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