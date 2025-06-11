В Казахстане создана новая республиканская бюджетная комиссия
"Образовать Республиканскую бюджетную комиссию", – говорится в документе.
В состав бюджетной комиссии включены:
- премьер-министр РК, председатель
- председатель Национального банка РК (по согласованию)
- первый заместитель премьер-министра РК
- заместители премьер-министра РК
- вице-министр финансов РК, секретарь (без права голоса)
- помощник президента РК (по согласованию)
- министр финансов РК
- министр юстиции РК
- министр национальной экономики РК
- министр транспорта РК
- министр промышленности и строительства РК
- председатель Комитета по финансам и бюджету Сената Парламента РК (по согласованию)
- председатель Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Сената Парламента РК (по согласованию)
- председатель Комитета по финансам и бюджету Мажилиса Парламента РК (по согласованию)
- председатель Комитета по экономической реформе и региональному развитию Мажилиса Парламента РК (по согласованию)
- руководитель Судебной администрации РК (по согласованию)
- заместитель председателя Национального банка РК (по согласованию)
- вице-министры национальной экономики и финансов РК
Также утверждено положение о комиссии.
Основными целями деятельности комиссии являются обеспечение своевременной и качественной разработки проекта республиканского бюджета на плановый период и выработка предложений по планированию и исполнению республиканского бюджета.
Комиссия осуществляет свою деятельность на постоянной основе в очном и заочном форматах.
Комиссия осуществляет функции по рассмотрению подготовленных материалов рабочим органом и определению:
- приоритетных направлений расходования бюджетных средств и субсидирования из республиканского бюджета;
- направления развития межбюджетных отношений;
- политики в сфере государственного и гарантированного государством заимствования и долга;
- предложений о возможности принятия государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства;
- перечня приоритетных республиканских бюджетных инвестиций, включая бюджетные инвестиции в разрезе объектов, а также целевые трансферты на развитие и кредиты в разрезе областей, городов республиканского значения, столицы на плановый период.
Комиссия на основании заключения рабочего органа вырабатывает предложения по:
- прогнозу социально-экономического развития республики;
- возможности принятия государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства;
- перечню республиканских бюджетных инвестиций, включая бюджетные инвестиции в разрезе объектов, а также целевые трансферты на развитие и бюджетные кредиты в разрезе областей, городов республиканского значения, столицы на плановый период;
- лимитам расходов администраторов республиканских бюджетных программ;
- перечню и объему безусловных базовых расходов постоянного характера, включающих текущие административные расходы администраторов бюджетных программ и иные расходы утвержденного (уточненного, скорректированного) республиканского бюджета на текущий финансовый год, по перечню, формируемому центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию;
- результатам обзора расходов, бюджетного мониторинга и проведенной оценки результатов;
- расходам администраторов республиканских бюджетных программ на плановый период на основании заключения уполномоченного органа по государственному планированию по проектам планов развития или проектам изменений и дополнений в планы развития и проектам паспортов бюджетных программ администраторов республиканских бюджетных программ и заключения уполномоченного органа по бюджетному планированию по бюджетным запросам;
- целесообразности привлечения связанных грантов согласно перечню заявок центральных государственных органов;
- проекту закона о республиканском бюджете на плановый период;
- проектам законов, предусматривающим сокращение государственных доходов или увеличение государственных расходов, вносимым в Мажилис Парламента РК лишь при наличии положительного заключения правительства;
- положению проектов указов президента РК, постановлений правительства РК, нормативных правовых приказов министров РК и иных руководителей центральных государственных органов, нормативных правовых постановлений центральных государственных органов, нормативных правовых приказов руководителей ведомств центральных государственных органов при наличии прямой компетенции по их утверждению в нормативных правовых актах государственного органа, в структуру которого входит ведомство, предусматривающих сокращение доходов или увеличение расходов республиканского и местных бюджетов или Национального фонда РК;
- перечню и объемам бюджетных программ для финансирования мероприятий чрезвычайного или военного положения, составленным центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию;
- объемам целевых трансфертов и бюджетных кредитов из республиканского бюджета областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы;
- уточнению, секвестру и корректировке республиканского бюджета;
- перечню отдельных государственных услуг, бюджетных инвестиционных проектов и других задач, направленных на обеспечение социально-экономической стабильности государства, планируемых к выполнению в форме государственного задания;
- урегулированию разногласий между администраторами бюджетных программ и центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию;
- использованию правительством РК в текущем финансовом году не перечисленной за отчетный финансовый год суммы гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан в республиканский бюджет для финансирования текущих бюджетных программ и бюджетных программ развития, утвержденных в республиканском бюджете истекшего финансового года, в объеме не более суммы неоплаченных зарегистрированных обязательств по соответствующим бюджетным программам посредством корректировки бюджета;
- корректировке технико-экономического обоснования, проектно-сметной документации, финансово-экономического обоснования, технического задания государственного инвестиционного проекта;
- перераспределению средств целевых трансфертов из Национального фонда в пределах одной бюджетной программы между подпрограммами, а также в пределах одной бюджетной подпрограммы между мероприятиями, проектами, регионами;
- перечню бюджетных программ (подпрограмм) в разрезе государственных инвестиционных проектов и (или) мероприятий, по которым разрешается доиспользование бюджетных средств в следующем финансовом году;
- уменьшению размера выплат или освобождению от уплаты поступлений уполномоченных органов соответствующей отрасли и местных исполнительных органов, осуществляющих права владения и пользования государственным пакетом акций (долей участия в уставном капитале) субъекта квазигосударственного сектора, единственным акционером (участником) которых является государство.
В компетенцию Республиканской бюджетной комиссии входят:
- Выработка предложений по прогнозу социально-экономического развития, проектам планов развития государственных органов или проектам изменений и дополнений в них, лимитам расходов администраторов бюджетных программ и направлениям расходов администраторов бюджетных программ.
- Выработка предложений по определению показателей проектов бюджетов, уточнению, корректировке бюджетов.
- Выработка предложений по проектам нормативных правовых актов, предусматривающим сокращение поступлений или увеличение расходов республиканского и местных бюджетов и или Национального фонда.
- Выработка предложений по проектам нормативных правовых актов, разработанным в реализацию положений Бюджетного кодекса.
- Рассмотрение результатов обзора расходов, бюджетного мониторинга, проведенной оценки результатов и выработка предложений по ним.
- Иные полномочия, предусмотренные Бюджетным кодексом и настоящим Положением.
Комиссия имеет право:
- взаимодействовать с центральными исполнительными и другими государственными органами, организациями, а также привлекать к работе специалистов и экспертов для реализации задач Комиссии;
- давать рекомендации и вносить предложения по вопросам, входящим в ее компетенцию;
- в установленном законодательством порядке запрашивать и получать от государственных органов и других организаций материалы, необходимые для реализации задач Комиссии;
- приглашать на заседания Комиссии и заслушивать первых руководителей, а в их отсутствие – лиц, исполняющих обязанности первого руководителя государственного органа и организации, по вопросам, связанным с реализацией задач и функций Комиссии.
Предусмотрено, что в заседаниях Комиссии принимает участие член Высшей аудиторской палаты в качестве наблюдателя (без права голосования) при рассмотрении вопросов, связанных с формированием проекта республиканского бюджета на плановый период.
Рекомендации Комиссии принимаются простым большинством голосов членов комиссии и считаются принятыми, если за них подано большинство голосов от общего числа членов комиссии. Члены комиссии при принятии рекомендаций обладают равными голосами. В случае равенства голосов голос председателя Комиссии является решающим.
Постановление вводится в действие со дня его подписания.
При этом ранее действовавшее постановление о Республиканской бюджетной комиссии и поправки к нему утратили силу.