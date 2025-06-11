#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+27°
$
508.42
580.72
6.48
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+27°
$
508.42
580.72
6.48
Право

Обновлены правила первичного учета вод

Водохранилище, водохранилища, водосбережение, система водосбережения, плотина, плотины, водная инфраструктура, водные ресурсы, дамба, дамбы, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2025 14:26 Фото: primeminister.kz
Приказом министра водных ресурсов и ирригации от 4 июня 2025 года утверждены Правила первичного учета вод, сообщает Zakon.kz.

Первичный учет вод (ПУВ) – измерение, обработка и регистрация объемов забора поверхностных и подземных вод или их сбросов (расходной и приходной части водохозяйственного баланса), которые осуществляются водопользователями, имеющими разрешение на специальное водопользование.

Для ведения первичного учета вод водопользователи:

  • составляют схему расположения водохозяйственных сооружений и технических устройств с указанием нумераций мест измерения, забора и сброса воды, при помощи которых осуществляется забор или сброс вод, а также узлов учета передачи таких вод вторичным водопользователям;
  • ведут журналы ПУВ.

Измерение расходов воды производится на каждом водозаборном сооружении и выпуске сточных вод:

  • для сооружений, осуществляющих забор поверхностных и подземных вод, с периодичностью не реже одного раза в десять календарных дней;
  • для водоподпорных сооружений, гидроузлов, каналов (магистральных, межхозяйственных, внутрихозяйственных) с периодичностью не реже одного раза в день;
  • для сооружений, осуществляющих сброс сточных вод, с периодичностью не реже одного раза в десять календарных дней.

Для измерения расходов воды в открытых безнапорных каналах применяются стандартные водосливы и лотки, а также измерительные приборы и установки, внесенные в реестр государственной системы обеспечения единства измерений.

Расходы воды, на которых установлены стандартные водосливы и лотки, определяются следующими способами в зависимости от типа водохозяйственного сооружения:

  • по показаниям уровнемерной рейки и расходных таблиц;
  • по графику тарированного водозаборного регулирующего или сбросного сооружения.

Сведения, полученные в результате ПУВ, представляются в бассейновую водную инспекцию по охране и регулированию использования водных ресурсов на бумажном или электронном носителе ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Выбор средств измерений и измерительных приборов и установок определяется водопользователем с учетом наличия помещения для размещения средств измерения, минимальными и максимальными эксплуатационными расходами воды и графиком их колебаний, избыточным давлением или вакуумом в трубопроводах, в которых устанавливаются расходомеры, типами насосных агрегатов (для насосных станций), составом сточной жидкости, степенью загрязненности и температурой воды.

Средства измерений, применяемые в сфере осуществления государственного метрологического контроля, при выпуске из производства или ремонта, эксплуатации и ввозе по импорту после утверждения их типа или метрологической аттестации и регистрации в реестре государственной системы обеспечения единства измерений, подвергаются поверке в соответствии с Законом "Об обеспечении единства измерений".

В случае выхода из строя средств измерения водозаборного (сбросного) сооружения учет воды производится с момента записи последнего показания по день установки исправного средства измерения по среднесуточному расходу за последние десять календарных дней.

Приказ вводится в действие с 10 июня 2025 года.

При этом ранее действовавшие правила учета первичных вод и поправки к ним утратили силу.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
В Казахстане будут развивать гражданскую беспилотную авиацию: утверждена концепция
Право
12:42, Сегодня
В Казахстане будут развивать гражданскую беспилотную авиацию: утверждена концепция
Мажилис одобрил поправки по вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг
Право
11:52, Сегодня
Мажилис одобрил поправки по вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг
В Казахстане создана новая республиканская бюджетная комиссия
Право
11:41, Сегодня
В Казахстане создана новая республиканская бюджетная комиссия
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: