Минздрав уточнил, кто из военнослужащих освобожден от уплаты отчислений и взносов на ОСМС

Приказом и.о. министра здравоохранения от 4 июня 2025 года внесены изменения в Правила исчисления и перечисления отчислений и взносов на обязательное социальное медицинское страхование и в Правила ведения учета потребителей медицинских услуг, сообщает Zakon.kz.

В правилах говорится, что от уплаты отчислений на ОСМС освобождаются работодатели за военнослужащих, а сами военнослужащие освобождаются от уплаты взносов на ОСМС.

Поправками установлено, что исключением из этих лиц являются военнослужащие, проходящие воинскую службу в резерве, в отношении которых издан приказ командира (начальника) военной части (учреждения) о прибытии на занятия по боевой подготовке.

Соответствующие изменения вносятся также в правила ведения учета потребителей медицинских услуг и предоставления права на получение медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования.

Так, установлено, что ведение учета потребителей в рамках системы ОСМС осуществляется Фондом в ИС Фонда на основании данных или сведений Государственной корпорации, поступающих из информационных систем государственных органов Республики Казахстан, данных о военнослужащих, за исключением военнослужащих, проходящих воинскую службу в резерве, в отношении которых издан приказ командира (начальника) военной части (учреждения) о прибытии на занятия по боевой подготовке, сотрудниках специальных государственных и правоохранительных органов, представляемых в электронном формате.

Данные по категории "военнослужащие, за исключением военнослужащих, проходящих воинскую службу в резерве, в отношении которых издан приказ командира (начальника) военной части (учреждения) о прибытии на занятия по боевой подготовке, сотрудники специальных государственных органов, сотрудники правоохранительных органов" в ИС Фонда поступают из министерств обороны, внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, финансов, Комитета национальной безопасности, Генеральной прокуратуры, Службы государственной охраны, Агентства РК по противодействию коррупции, Агентства РК по финансовому мониторингу (уполномоченные органы) в рамках предоставленных полномочий, определенных действующим законодательством РК.

Уполномоченными органами сведения о военнослужащих, за исключением военнослужащих, проходящих воинскую службу в резерве, в отношении которых издан приказ командира (начальника) военной части (учреждения) о прибытии на занятия по боевой подготовке, сотрудниках специальных государственных органов, правоохранительных органов передаются в Фонд один раз в четырнадцать календарных дней.

Ведение учета потребителей в ИС Фонда по категории "военнослужащие, за исключением военнослужащих, проходящих воинскую службу в резерве, в отношении которых издан приказ командира (начальника) военной части (учреждения) о прибытии на занятия по боевой подготовке, сотрудники специальных государственных органов, сотрудники правоохранительных органов" осуществляется с момента поступления сведений от уполномоченных органов до следующей передачи сведений.

Уполномоченные органы не позднее семи календарных дней после изменения сведений о составе военнослужащих, за исключением военнослужащих, проходящих воинскую службу в резерве, в отношении которых издан приказ командира (начальника) военной части (учреждения) о прибытии на занятия по боевой подготовке, сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов (прием, увольнение, изменение штатной численности) вносят сведения о военнослужащих, за исключением военнослужащих, проходящих воинскую службу в резерве, в отношении которых издан приказ командира (начальника) военной части (учреждения) о прибытии на занятия по боевой подготовке, сотрудниках правоохранительных, специальных государственных органов в Фонд.

Приказ вводится в действие с 22 июня.