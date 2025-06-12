Выкуп и строительство кредитного и арендного жилья: внесены изменения

Приказом и.о. министра промышленности и строительства от 5 июня 2025 года внесены изменения в Правила финансирования строительства или приобретения жилья за счет республиканского бюджета и выпуска государственных ценных бумаг, мониторинга и реализации жилья гражданам РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, в новой редакции изложены несколько пунктов.

Так, уточняется, что для выкупа очередниками кредитного жилья МИО Отбасы банк будет финансироваться в пределах возможностей республиканских и местных бюджетов:

сроком на 25 лет по ставке вознаграждения 1% годовых для предоставления предварительных или промежуточных жилищных займов по ставке вознаграждения не более 2% годовых ;

годовых для предоставления предварительных или промежуточных жилищных займов по ставке вознаграждения не более ; сроком на 20 лет по ставке вознаграждения 1% годовых для предоставления предварительных или промежуточных жилищных займов по ставке вознаграждения не более 5% годовых.

Отбасы банк предусматривает кредитование на приобретение жилья за пределами столицы, городов республиканского значения и областных центров на первичном и вторичном рынках за счет возвратных средств, но не менее 2 000 займов ежегодно.

В главе "Порядок предоставления финансирования из средств АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" или облигационным заимствованием на рыночных условиях для выкупа государственных ценных бумаг местных исполнительных органов" несколько пунктов также изложены в новой редакции.

Так, говорится, что для обеспечения необходимым объемом финансирования МИО АО "Казахстанская жилищная компания" привлекает средства на рыночных условиях для последующего предоставления облигационных займов на выкуп арендного жилья и подведение инженерно-коммуникационной инфраструктуры, соответствующей целям Концепции развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на 2023-2029 годы.

Периодичность выплаты вознаграждения по облигационным займам составляет один раз в год. Погашение основного долга предусмотрено в конце срока займа.

Жилье должно быть не ниже IV класса комфортности согласно требованиям государственных нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства. Максимальная площадь – 80 кв. метров с допустимым отклонением не более 5%.

Приобретение жилья с площадями, превышающими допустимое отклонение, при финансировании затрат на их приобретение осуществляется за счет средств местного бюджета.

Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры включает системы электроснабжения (в том числе подстанции 10/0,4кВ), теплоснабжения, инженерные сети водо-, газоснабжения (в пределах границ (черты) населенных пунктов), водоотведения (канализации), телефонизации, инженерные сооружения, благоустройство и внутриквартальные проезды.

Для городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей финансирование за счет ГЦБ одного квадратного метра общей площади жилища (квартиры) в чистовой отделке (без стоимости инженерных сетей) приобретение жилья определяется в размере 80% от УПСС по крупнопанельному жилому дому соответствующей этажности, предусматриваемого для каждого региона в сборниках укрупненных показателей стоимости строительства зданий и сооружений, утвержденных на текущий год с учетом нормативных затрат на организацию и управление строительством, сметной прибыли и непредвиденных работ и затрат.

Остальная часть софинансируется из местного бюджета. При этом для расчета целевого индикатора одной единицы жилья принимается средняя площадь квартиры 60 квадратных метров.

Допускается приобретение жилищ в областных центрах, в городах республиканского значения, столицы в многоэтажном жилом доме не более 50% от количества квартир.

Финансирование строительства инженерно-коммуникационной инфраструктуры за счет средств ГЦБ осуществляется в рамере 90% от договора по закупкам стоимости, либо сметной стоимости за вычетом затрат на проектно-изыскательские работы.

При превышении стоимости установленных пределов финансирования затраты покрываются за счет средств местного бюджета.

Единым оператором реализуется арендное жилье с правом выкупа гражданам РК, кандасам, состоящим на учете нуждающихся в жилище в единой республиканской электронной базе, электронной базе "Центр обеспечения жилищем", в порядке, определенном данными правилами.

При наличии свободного арендного жилья с правом выкупа Единый оператор направляет в адрес Отбасы банка письмо-уведомление с указанием количества, месторасположения и технических характеристик жилья.

Отбасы банк на основании письма-уведомления не позднее 10 рабочих дней на своем интернет -ресурсе объявляет прием заявок на участие в конкурсе на распределение арендного жилья с правом выкупа среди граждан РК, кандасов, состоящих на учете нуждающихся в жилище в единой республиканской электронной базе, электронной базе "Центр обеспечения жилищем".

Срок приема заявок на распределение арендного жилья с правом выкупа составляет 20 календарных дней.

По итогам приема заявок Отбасы банк в течение трех рабочих дней производит отбор граждан РК, кандасов, состоящих на учете нуждающихся в жилище в единой республиканской электронной базе, электронной базе "Центр обеспечения жилищем", по дате постановки на учет нуждающихся и предоставляет Единому оператору сформированный список лиц, прошедших отбор.

Реализация арендного жилья с правом выкупа и отношения с арендаторами регулируются договорами, а также внутренними документами Единого оператора.

Единым оператором реализуется арендное жилье с правом выкупа на основании соответствующих меморандумов (соглашений) с государственными и негосударственными юридическими лицами.

По меморандумам (соглашениям) с государственными юридическими лицами арендное жилье реализуется гражданам, состоящим в очереди на жилье, в том числе служащим государственных юридических лиц и работникам их подведомственных организации и учреждений на основании предоставленных списков государственными юридическими лицами, состоящим в очереди на жилье по месту нахождения арендного жилья.

Реализация проектов арендного жилья с правом выкупа по соответствующим меморандумам (соглашениям) с негосударственными юридическими лицами осуществляется для физических и юридических лиц в моногородах или иных населенных пунктах, за исключением областных центров, городов республиканского значения и столицы республики.

При заключении меморандумов (соглашений) с негосударственными юридическими лицами Единый оператор обеспечивает реализацию не менее 15% арендного жилья очередникам МИО, являющихся работниками негосударственного юридического лица или совместно проживающими с ними членами их семей.

Негосударственное юридическое лицо предоставляет Единому оператору списки своих работников, состоящих на учете на получение жилья. Проверка факта постановки на учет нуждающихся в жилье осуществляется Отбасы банком с помощью его информационного портала.

В случае отсутствия достаточного количества очередников МИО среди работников негосударственного юридического лица или совместно проживающих с ними членов их семей реализация осуществляется Единым оператором среди всех нуждающихся в жилище по месту нахождения арендного жилья.

При этом списки очередников на жилье по месту нахождения арендного жилья предоставляет Отбасы банк по результатам отбора.

Единый оператор приобретает арендное жилье в соответствии с внутренними документами и законодательством о закупках как в завершенных, так и в строящихся объектах в рамках законодательства о долевом участии в жилищном строительстве.

При этом Единый оператор размещает информацию о потребности в приобретении арендного жилья по регионам на информационном ресурсе Единого оператора.

Указывается, что ценовой параметр за один квадратный метр приобретаемого жилья в чистовой отделке не должен превышать нормативы предельной стоимости строительства (НПСС) крупнопанельного жилого дома соответствующей этажности, предусматриваемого для каждого региона в сборнике укрупненных показателей стоимости строительства зданий и сооружений, ежегодно утверждаемом уполномоченным органом.

Единый оператор увеличивает цену одного квадратного метра приобретаемого жилья с применением налога на добавленную стоимость в НПСС.

При отсутствии нормативов предельной стоимости строительства для крупнопанельного жилого дома до 5 этажей включительно или свыше 5 этажей используются утвержденные НПСС для 5 или 9-этажного для крупнопанельного жилого дома.

При отсутствии НПСС на текущий период стоимость реализации одного квадратного метра жилья определяется путем индексации стоимости последнего утвержденного НПСС через индексы стоимости для строительства по каждому региону в соответствии с нормативной документацией, регламентирующей порядок ценообразования, утверждаемый уполномоченным органом.

Распределение объемов приобретения арендного жилья формируется Единым оператором по регионам на основании данных единой республиканской электронной базы, электронной базы "Центр обеспечения жилищем" пропорционально количеству граждан, состоящих в очереди на жилье, а также с учетом обязательств по заключенным меморандумам (соглашениям) с негосударственными юридическими лицами и утвержденному бюджету Единого оператора на приобретение жилья.

В случае отсутствия предложений от частных застройщиков по регионам распределение объемов приобретения арендного жилья в последующем формируется Единым оператором с учетом предложений потенциальных поставщиков, полученных в рамках маркетинговых исследований посредством информационной системы "Жилищный портал" Единого оператора.

Приказ вводится в действие с 22 июня 2025 года.