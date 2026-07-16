#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+31°
$
469.71
536.17
6.01
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+31°
$
469.71
536.17
6.01
Право

Обновлен порядок предоставления средств на строительство арендного жилья

Стройка, строительство, строительный объект, строительные работы, строители, рабочие, строитель, рабочий, новостройка, новостройки, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2026 14:26 Фото: Zakon.kz
Министр промышленности и строительства приказом от 10 июля 2026 года внес изменения в Правила финансирования строительства и приобретения жилья за счет республиканского бюджета или выпуска государственных ценных бумаг, мониторинга и реализации жилья гражданам РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, в новой редакции изложена глава, устанавливающая порядок предоставления средств за счет местного бюджета на строительство, приобретение, реконструкцию арендного жилья.

Указывается, что с целью обеспечения МИО необходимым объемом коммунального жилищного фонда допускается строительство, приобретение или реконструкция арендного жилья согласно нормативу, определенному уполномоченным органом в области архитектуры, градостроительства за счет средств местного бюджета.

Арендное жилье должно быть не ниже IV класса комфортности согласно требованиям государственных нормативов, в области архитектуры, градостроительства и строительства.

Для столицы, области и городов республиканского значения финансирование за счет местного бюджета одного квадратного метра общей площади жилища в чистовой отделке (без стоимости инженерных сетей) строительства или приобретения жилищ, определяется в размере до 100% от УПСС по крупнопанельному жилому дому соответствующей этажности, предусматриваемому для каждого региона в сборниках укрупненных показателей стоимости строительства зданий и сооружений, утвержденных на текущий год с учетом нормативных затрат на организацию и управление строительством, сметной прибыли и непредвиденных работ и затрат.

При этом для расчета целевого индикатора одной единицы жилья принимается средняя площадь квартиры 60 кв. м.

При финансировании за счет местного бюджета приобретение жилищ в реконструированных многоэтажных жилых домах за 1 квадратный метр не должно превышать 60% стоимости строительства (приобретения) нового жилого дома в рамках Концепции.

Допускается отклонение от установленной стоимости приобретения, строительства и реконструкции квадратного метра арендного жилья с учетом фактических рыночных цен.

Также говорится, что для развития социальной инфраструктуры МИО будут предусматривать в рамках средств местных бюджетов финансирование строительства на первых этажах жилых домов объектов социального назначения (детских садов, детских мини-центров, медицинских организаций и т.д.) по проектам, соответствующим установленным государственным нормативам в сфере архитектуры, градостроительства и строительства.

Частный застройщик обеспечивает финансирование строительства коммерческих площадей и ввод в эксплуатацию.

При этом не допускается передача земельных участков, обеспеченных инженерно-коммуникационной инфраструктурой, за счет бюджетных средств частным застройщикам, предоставляемых гражданам РК для целей индивидуального жилищного строительства в рамках земельного законодательства.

Финансирование за счет местного бюджета затрат при реконструкции жилых объектов в коммунальной собственности осуществляется на основании положительного заключения вневедомственной комплексной экспертизы за 1 квадратный метр не выше 60% стоимости строительства нового жилого дома в рамках Концепции.

Допускается отклонение от установленной стоимости приобретения, строительства и реконструкции 1 квадратного метра арендного жилья с учетом фактических рыночных цен.

Вместе с тем допускается приобретение жилья только на первичном рынке в введенных в эксплуатацию домах, либо в объектах долевого участия в жилищном строительстве. А также введенных в эксплуатацию в рамках реконструкции многоэтажных жилых домов и построенных индивидуальными предпринимателями и физическими лицами малоэтажных домов, введенных в эксплуатацию не позднее двух лет.

Средства по городам областного значения, районам должны распределяться пропорционально согласно количеству очередников.

Допускается приобретение жилищ в столице, в областных центрах, в городах республиканского значения в многоэтажном жилом доме не более 50%.

Приобретенное, построенное МИО жилище с правом приватизации предоставляется в аренду гражданам РК, кандасам, состоящим на учете нуждающихся в жилище в единой республиканской электронной базе, электронной базе "Центр обеспечения жилищем".

Для столицы, области и городов республиканского значения финансирование за счет ГЦБ одного квадратного метра общей площади жилища (квартиры) в чистовой отделке (без стоимости инженерных сетей) строительства или приобретения, выкуп жилья и квартир в объектах долевого участия в жилищном строительстве, определяется в размере 100% от УПСС по крупнопанельному жилому дому соответствующей этажности, предусматриваемого для каждого региона в сборниках укрупненных показателей стоимости строительства зданий и сооружений, утвержденных на текущий год с учетом нормативных затрат на организацию и управление строительством, сметной прибыли и непредвиденных работ и затрат.

Остальная часть софинансируется из местного бюджета.

Ценовой параметр реализации одного квадратного метра кредитного жилья для столицы, области и городов республиканского значения определятся в размере до 100% от УПСС крупнопанельного жилого дома соответствующей этажности, предусматриваемому для каждого региона в сборнике укрупненных показателей стоимости строительства зданий и сооружений, ежегодно утверждаемом уполномоченным органом с учетом нормативных затрат на организацию и управление строительством, сметной прибыли и непредвиденных работ и затрат, либо на основании средней стоимости одного квадратного метра нового жилья по данным уполномоченного органа в области государственной статистики за последний имеющийся отчетный период, исходя из наименьшей стоимости.

Допускается приобретение жилищ в столице, в областных центрах и в городах республиканского значения в многоэтажном жилом доме не более 50%.

При этом приобретение жилья допускается только на первичном рынке в введенных в эксплуатацию домах, либо в объектах долевого участия в жилищном строительстве.

При отсутствии УПСС в столице, области и городов республиканского значения для крупнопанельного жилого дома до 5 этажей включительно или свыше 5 этажей, используются соответственно утвержденные УППС для 5 или 9-этажного для крупнопанельного жилого дома.

При превышении стоимости установленных пределов финансирования затраты покрываются за счет средств местного бюджета.

При приобретении жилья МИО планируют распределяемую площадь жилья согласно нормам Закона "О жилищных отношениях".

Кроме того, указывается, что для развития социальной инфраструктуры МИО предусматривают в рамках средств местных бюджетов финансирование строительства на первых этажах жилых домов объектов социального назначения (детских садов, детских мини-центров, медицинских организаций и т.д.) по проектам, соответствующим установленным государственным нормативам в сфере архитектуры, градостроительства и строительства.

Частный застройщик обеспечивает финансирование строительства коммерческих площадей и ввод в эксплуатацию.

Допускается приобретение жилищ в столице, в областных центрах и в городах республиканского значения в многоэтажном жилом доме не более 50%.

Заявления на получение займов для приобретения кредитного жилья построенных МИО, подаются с личных кабинетов на платформе Отбасы банка – otbasybank.kz. При этом приобретение кредитного жилья осуществляется по месту постановки на учет очередника в пределах столицы, области и городов республиканского значения.

Процедуры отбора очередников и распределение жилья проводятся Отбасы банком в порядке, определенном его внутренними документами.

Отбор потенциальных очередников среди очередников будет осуществляться по следующему принципу:

  • первоочередность даты постановки на учет, нуждающихся в жилище;
  • при совпадении даты постановки на учет – дата и время подачи заявления через платформу Отбасы банк – otbasybank.kz.

При этом по выделенным средствам на реализацию направления "2-10-20", а также возвратных средств Отбасы банка, обеспечивается кредитование очередников, в том числе по заявлениям на участие, принятым до введения в действие Концепции исключительно на цели займа, определенные пунктом 17 Правил.

Для столицы, области и городов республиканского значения финансирование за счет ГЦБ одного квадратного метра общей площади жилища (квартиры) в чистовой отделке (без стоимости инженерных сетей) приобретение жилья, определяется в размере до 100% от УПСС по крупнопанельному жилому дому соответствующей этажности, предусматриваемого для каждого региона в сборниках укрупненных показателей стоимости строительства зданий и сооружений, утвержденных на текущий год с учетом нормативных затрат на организацию и управление строительством, сметной прибыли и непредвиденных работ и затрат.

Остальная часть софинансируется из местного бюджета. При этом для расчета целевого индикатора одной единицы жилья принимается средняя площадь квартиры 60 квадратных метров.

Допускается приобретение жилищ в столице, области и городах республиканского значения в многоэтажном жилом доме не более 50% от количества квартир.

Финансирование строительства инженерно-коммуникационной инфраструктуры за счет средств ГЦБ осуществляется в размере 100% от договора по закупкам стоимости либо сметной стоимости за вычетом затрат на проектно-изыскательские работы.

При превышении стоимости установленных пределов финансирования затраты покрываются за счет средств местного бюджета.

Приобретенное, построенное МИО жилище с правом приватизации предоставляется в аренду гражданам РК, кандасам, состоящим на учете нуждающихся в жилище в единой республиканской электронной базе, электронной базе "Центр обеспечения жилищем".

Приказ вводится в действие с 15 июля 2026 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Автоцон, специализированный центр обслуживания населения для автомобилистов, регистрация автотранспорта, госномер авто, номера машин, получение госномера
14:56, Сегодня
Изменились некоторые формы госномеров авто
Стройка, строительство, строительный объект, строительные работы, строители, рабочие, строитель, рабочий, новостройка, новостройки
09:55, 12 июня 2025
Выкуп и строительство кредитного и арендного жилья: внесены изменения
Строительство и приобретение жилья за счет бюджета: внесены изменения
14:24, 30 апреля 2024
Строительство и приобретение жилья за счет бюджета: внесены изменения
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Онер Сейлхан
15:34, Сегодня
Онер Сейлхан проиграл в финале молодёжного ЧА чемпиону мира среди взрослых из Узбекистана
Аман Конысбеков
15:18, Сегодня
Аман Конысбеков разбил бровь кыргызскому боксёру в финале и стал чемпионом Азии
Бахыт Сарсекбаев
15:14, Сегодня
Сборная Казахстана по боксу под руководством Сарсекбаева снова проиграла Узбекистану на ЧА
Нурбек Мурсал
15:00, Сегодня
Нурбек Мурсал разгромно проиграл в финале победителю взрослого ЧА из Узбекистана
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: