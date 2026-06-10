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Право

Сколько дней казахстанцы отдохнут в июле 2026 года

Астана, город Астана, достопримечательности Астаны, столица Казахстана, пейзаж Астаны, туризм в Казахстане, туризм в Астану, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2026 09:46 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Казахстане 6 июля отмечают государственный праздник - День столицы, сообщает Zakon.kz.

В этом году праздничный день выпадает на понедельник, соответственно, казахстанцы будут отдыхать три дня подряд: 4, 5 и 6 июля (суббота, воскресенье, понедельник).

Рабочая неделя начнется со вторника, 7 июля.

При шестидневной рабочей неделе выпадает два дня отдыха: 5 и 6 июля (воскресенье и понедельник). Суббота, 4 июля, остается полноценным рабочим днем.

отдых в июле 2026 года, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2026 09:46

Фото: Zakon.kz

В результате в июле 2026 года при пятидневной рабочей неделе 9 выходных, 22 рабочих дня.

При шестидневной: 5 выходных, 26 рабочих дней.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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