Сколько дней казахстанцы отдохнут в июле 2026 года

В Казахстане 6 июля отмечают государственный праздник - День столицы, сообщает Zakon.kz.

В этом году праздничный день выпадает на понедельник, соответственно, казахстанцы будут отдыхать три дня подряд: 4, 5 и 6 июля (суббота, воскресенье, понедельник).

Рабочая неделя начнется со вторника, 7 июля.

При шестидневной рабочей неделе выпадает два дня отдыха: 5 и 6 июля (воскресенье и понедельник). Суббота, 4 июля, остается полноценным рабочим днем.

В результате в июле 2026 года при пятидневной рабочей неделе 9 выходных, 22 рабочих дня.

При шестидневной: 5 выходных, 26 рабочих дней.