В Казахстане утвердили правила разработки системы региональных стандартов для населенных пунктов

Приказом заместителя премьер-министра - министра национальной экономики от 23 июня 2025 года утверждены Правила разработки системы региональных стандартов для населенных пунктов и Правила проведения мониторинга системы региональных стандартов для населенных пунктов, сообщает Zakon.kz.

Расчет обеспеченности объектами и услугами (благами) в соответствии Системой региональных стандартов (СРС) осуществляется местными исполнительными органами по каждому городскому и сельскому населенному пункту.

Порядок разработки системы региональных стандартов для населенных пунктов включает три этапа:

на первом этапе через автоматизированную систему осуществляется поэтапный сбор данных местными исполнительными органами (от нижестоящего уровня к вышестоящему уровню) по обеспеченности объектами и услугами (благами) городских и сельских населенных пунктов страны, в том числе сел, центров сельских округов, районных центров, городов районного значения, городов областного и республиканского значения.

Местные исполнительные органы столицы, городов республиканского значения, областей направляют не позднее 20 января года, следующего за отчетным, в отраслевые центральные государственные органы данные по обеспеченности объектами и услугами (благами) городских и сельских населенных пунктов страны и по потребностям в строительстве, ремонту и укомплектованию объектов по направлениям.

Информация по обеспеченности объектами и услугами (благами) городских и сельских населенных пунктов страны и по потребностям в строительстве, ремонту и укомплектованию объектов формируется на основе форм, предназначенных для сбора информации по показателям, применяемым при расчете обеспеченности объектами и услугами (благами) Системы региональных стандартов.

Отраслевые центральные государственные органы в течение 10 рабочих дней осуществляют согласование и при необходимости направляют на доработку представленные данные.

Местные исполнительные органы предоставляют данные, согласованные с отраслевыми центральными государственными органами, в уполномоченный орган не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным посредством автоматизированной системы.

на втором этапе проводится обработка и анализ данных: уполномоченный орган не позднее 1 марта рассматривает представленную информацию, консолидирует и формирует агрегированные формы по обеспеченности СРС объектами и услугами (благами) городских и сельских населенных пунктов страны, в том числе сел, центров сельских округов, районных центров, городов районного значения, городов областного и республиканского значения, а также по направлениям.

проводится обработка и анализ данных: уполномоченный орган рассматривает представленную информацию, консолидирует и формирует агрегированные формы по обеспеченности СРС объектами и услугами (благами) городских и сельских населенных пунктов страны, в том числе сел, центров сельских округов, районных центров, городов районного значения, городов областного и республиканского значения, а также по направлениям. на третьем этапе уполномоченный орган проводит сравнительный мониторинг обеспеченности населенных пунктов объектами и услугами (благами) в соответствии СРС в динамике по годам в зависимости от типа (город, село) и размера (численности населения) населенных пунктов.

При расчетах обспеченности населенных пунктов, в частности, учитываются следующие данные:

категория населенного пункта, его статус (моногород, районный центр, приграничный НП, стратегический НП, центр сельского округа, опорный СНП, спутниковый СНП, поселок), актуальная численность населения, проживающая на территории НП;

уровень обеспеченности объектами и услугами по направлению "Образование": общее количество государственных общеобразовательных школ, количество государственных общеобразовательных школ требующих капитального ремонта, в аварийном состоянии, требующих укомплектования МТБ, потребность в строительстве новых государственных общеобразовательных школ, дефицит кадров, количество общеобразовательных школ, имеющих теплые туалеты с холодным и горячим водоснабжением;

необходимые объемы финансирования из бюджета на приведение объектов в соответствие СРС;

потребность в строительстве новых объектов согласно СРС и необходимые объемы финансирования из бюджета, количество объектов/млн тг;

потребность в подвозе обучающихся до ближайшей школы и обратно домой (да/нет);

общее количество государственных дошкольных учреждений (детский сад и миницентр), количество дошкольных учреждений, требующих капитального ремонта, в аварийном состоянии, требующих укомплектования МТБ, потребность в строительстве новых учреждений дошкольного образования, дефицит кадров, количество частных дошкольных учреждений;

потребность в строительстве новых объектов согласно СРС и необходимые объемы финансирования из бюджета, количество объектов/млн. тг;

общее количество государственных учреждений дополнительного образования, количество учреждений дополнительного образования, требующих капитального ремонта, в аварийном состоянии, требующих укомплектования МТБ, потребность в строительстве новых учреждений дополнительного образования, дефицит кадров, количество частных учреждений дополнительного образования;

потребность в строительстве новых объектов согласно СРС и необходимые объемы финансирования из бюджета, количество объектов/млн тг.;

общее количество государственных учреждений ТиПО, количество учреждений ТиПО, требующих капитального ремонта, в аварийном состоянии, требующих укомплектования МТБ, потребность в строительстве новых учреждений ТиПО, дефицит кадров, общее количество частных учреждений ТиПО.

потребность в строительстве новых объектов согласно СРС и необходимые объемы финансирования из бюджета, количество объектов/млн тг и т.д.

Также учитывается начиличие других социальных объектов, здравоохранения, жилого фонда, объектов досуга, отдыха и культуры, транспорта, энергетики и т.д.

Приказ вводится в действие с 7 июля 2025 года.