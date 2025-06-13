Перечень приоритетных сельскохозяйственных машин и оборудования: внесены изменения

Приказом и.о. министра промышленности и строительства от 5 июня 2025 года внесены изменения в Правила формирования перечня приоритетных сельскохозяйственных машин и оборудования, сообщает Zakon.kz.

Так, в перечень включаются:

сельскохозяйственные машины и оборудование по кодам товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности тракторов, комбайнов зерноуборочных и комбайнов силосоуборочных, а также сельскохозяйственные машины и оборудование, за исключением кодов товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности тракторов, комбайнов зерноуборочных и комбайнов силосоуборочных, в случае наличия действующего соглашения;

сельскохозяйственные машины и оборудование, за исключением кодов товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности тракторов, комбайнов зерноуборочных и комбайнов силосоуборочных, в случае отсутствия действующего соглашения, при наличии действующего сертификата о происхождении товара формы "СТ-KZ" серийного производства с долей внутристрановой ценности в товаре не менее 30%.

Уточняется, что перечень формируется Комитетом промышленности Министерства промышленности и строительства и утверждается приказом министра промышленности и строительства.

Перечень содержит сведения о наличии действующих соглашения или сертификата о происхождении товара формы "СТ-KZ" серийного производства и актуализируется не позднее 1 декабря текущего года на последующий год и не позднее 1 июля на соответствующий год.

Заявитель или уполномоченный его представитель при реализации приоритетных сельскохозяйственных машин и оборудования обеспечивает предоставление покупателю сведения о наличии действующих Соглашений и сертификатов о происхождении товара формы "СТ-KZ".

Указывается, что заявитель для включения производимой сельскохозяйственной машины и оборудования в перечень подает в бумажной или электронной форме заявку не позднее 1 ноября текущего года на последующий год и не позднее 1 июня на соответствующий год в Комитет с приложением:

перечня производимых сельскохозяйственных машин и оборудования на государственном и русском языках;

в случае, установленном подпунктом 1 пункта 3 правил, действующего соглашения;

в случае, установленном подпунктом 2 пункта 3 правил, действующего сертификата о происхождении товара формы "СТ-KZ" серийного производства с долей внутристрановой ценности в товаре не менее 30%.

При принятии решения об отказе во включении в перечень Комитет уведомляет заявителя о своем предварительном решении, а также времени и месте (способе) проведения заслушивания для возможности выразить заявителю позицию по предварительному решению.

Уведомление о заслушивании направляется не менее чем за три рабочих дня до завершения срока рассмотрения обращения юридического лица. Заслушивание проводится не позднее двух рабочих дней со дня уведомления.

По результатам заслушивания Комитет принимает решение о включении или об отказе во включении в перечень.

При несогласии с решением Комитета об отказе во включении в перечень обращение в суд допускается после обжалования в досудебном порядке.

Приказ вводится в действие с 23 июня 2025 года.