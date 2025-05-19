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Право

Утверждена Дорожная карта по реализации механизма выдачи товарных кредитов сельчанам

сельская местность, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2025 14:16 Фото: amanatpartiasy.kz
Совместным приказом министра сельского хозяйства и министра труда и социальной защиты населения утверждена Дорожная карта по реализации механизма выдачи товарных кредитов в сельских населенных пунктах и малых городах, сообщает Zakon.kz.

Дорожная карта включает 10 различных мероприятий, в том числе:

  1. Определение региональных социально-предпринимательских корпораций в качестве оператора товарного кредитования для координации процессов по предоставлению товарных кредитов, обеспечивая взаимодействие между кредитором и заемщиком.
  2. Формирование пула потенциальных кредиторов и заемщиков в СНП и малых городах.
  3. Разработка типового договора по выдаче товарных кредитов в СНП и малых городах.
  4. Сопровождение сделок по заключению договоров и выдачи товарного кредита.
  5. Вовлечение страховых компаний в процесс выдачи товарных кредитов, в части обязательного заключения договоров страхования.
  6. Оказание комплексной поддержки получателям товарных кредитов по вопросам повышения компетенции (обучение), сопровождения производственного цикла, сертификации, переработки и сбыта.

Ожидаемые результаты:

  • Рост количества предпринимателей в сельских населенных пунктах и малых городах за счет реализации механизма товарного кредитования населения.
  • Сокращение уровня безработицы и получателей АСП в сельских населенных пунктах и малых городах.
  • Вовлечение безработных, получателей АСП и малообеспеченных семей в предпринимательскую деятельность, в том числе имеющих просроченные задолженности по кредитам более 90 дней.

Реализация Дорожной карты предусмотрена до декабря 2029 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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