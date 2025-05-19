Утверждена Дорожная карта по реализации механизма выдачи товарных кредитов сельчанам
Фото: amanatpartiasy.kz
Совместным приказом министра сельского хозяйства и министра труда и социальной защиты населения утверждена Дорожная карта по реализации механизма выдачи товарных кредитов в сельских населенных пунктах и малых городах, сообщает Zakon.kz.
Дорожная карта включает 10 различных мероприятий, в том числе:
- Определение региональных социально-предпринимательских корпораций в качестве оператора товарного кредитования для координации процессов по предоставлению товарных кредитов, обеспечивая взаимодействие между кредитором и заемщиком.
- Формирование пула потенциальных кредиторов и заемщиков в СНП и малых городах.
- Разработка типового договора по выдаче товарных кредитов в СНП и малых городах.
- Сопровождение сделок по заключению договоров и выдачи товарного кредита.
- Вовлечение страховых компаний в процесс выдачи товарных кредитов, в части обязательного заключения договоров страхования.
- Оказание комплексной поддержки получателям товарных кредитов по вопросам повышения компетенции (обучение), сопровождения производственного цикла, сертификации, переработки и сбыта.
Ожидаемые результаты:
- Рост количества предпринимателей в сельских населенных пунктах и малых городах за счет реализации механизма товарного кредитования населения.
- Сокращение уровня безработицы и получателей АСП в сельских населенных пунктах и малых городах.
- Вовлечение безработных, получателей АСП и малообеспеченных семей в предпринимательскую деятельность, в том числе имеющих просроченные задолженности по кредитам более 90 дней.
Реализация Дорожной карты предусмотрена до декабря 2029 года.
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