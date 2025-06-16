В Казахстане обновили правила мониторинга госгарантий по поддержке экспорта
Объектом мониторинга являются обязательства по договорам страхования и гарантии, обеспеченные государственной гарантией.
Мониторинг гарантированного государством обязательства по поддержке экспорта заключается в отслеживании обеспеченного Государственной гарантией объема обязательств по договорам страхования и гарантии на основании предоставления поверенным информации о состоянии объема принятых страховых и гарантийных обязательств, обеспеченных государственной гарантией, и по страховым и гарантийным выплатам, в рамках принятых страховых и гарантийных обязательств, ежемесячно в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
При этом говорится, что данные поверенного формируются на основании предоставляемой Агентством информации о состоянии объема принятых страховых и гарантийных обязательств, обеспеченных Государственной гарантией, и по страховым и гарантийным выплатам, в рамках принятых страховых и гарантийных обязательств, ежемесячно в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
Финансовые коэффициенты рассчитываются поверенным на основании финансовой отчетности Агентства, получившего Государственную гарантию.
Анализ финансового состояния Агентства включает в себя ежеквартальный анализ финансового состояния и анализ финансового состояния по результатам года.
Анализ состоит из анализа базовой (информация о руководстве юридического лица, видах деятельности, отрасли и нормативно-правовой среде) и финансовой информации (анализ финансовых отчетов).
При осуществлении мониторинга применяются основные финансовые коэффициенты:
- коэффициент ликвидности – отношение денежных средств и краткосрочной дебиторской задолженности к величине краткосрочных обязательств;
- коэффициент покрытия – отношение текущих активов к краткосрочным обязательствам;
- соотношение заемных и собственных средств – отношение текущих обязательств к величине собственного капитала;
- коэффициент привлечения – отношение обязательств к сумме текущих и долгосрочных активов;
- коэффициент рентабельности собственного капитала – отношение совокупного дохода до налогообложения к величине собственного капитала.
Поверенный предоставляет в уполномоченный орган по исполнению бюджета результаты анализа на ежеквартальной основе в срок до 25 числа второго месяца, следующего за отчетным, а также на ежегодной основе в срок до 1 июля, результаты мониторинга финансового состояния Агентства.
При определении неплатежеспособности Агентства уполномоченный орган по исполнению бюджета уведомляет об этом правительство РК и вносит предложение о принятии мер для предотвращения отвлечения средств республиканского бюджета, предусмотренных на погашение задолженности по страховым и гарантийным выплатам.
При превышении объема осуществленных страховых и гарантийных выплат за отчетный период (финансовый год) 40% от объема собственного капитала Агентства на период действия государственных гарантий не допускается принятие Агентством дополнительных обязательств по договорам страхования и гарантии. При этом объем страховых и гарантийных выплат указывается за вычетом суммы страховых и гарантийных выплат, которые возмещены в рамках суброгации, перестрахования и гарантирования.
Приказ вводится в действие с 24 июня 2025 года.