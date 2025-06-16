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Право

В Казахстане обновили правила мониторинга госгарантий по поддержке экспорта

Аудит, расчет, аудитор, юридическая проверка, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, финансы , фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2025 10:13 Фото: freepik
И.о. министра финансов приказом от 4 июня 2025 года утвердил Правила проведения мониторинга гарантированного государством обязательства по поддержке экспорта и финансового состояния Экспортно-кредитного агентства Казахстана, имеющего госгарантию по поддержке экспорта, сообщает Zakon.kz.

Объектом мониторинга являются обязательства по договорам страхования и гарантии, обеспеченные государственной гарантией.

Мониторинг гарантированного государством обязательства по поддержке экспорта заключается в отслеживании обеспеченного Государственной гарантией объема обязательств по договорам страхования и гарантии на основании предоставления поверенным информации о состоянии объема принятых страховых и гарантийных обязательств, обеспеченных государственной гарантией, и по страховым и гарантийным выплатам, в рамках принятых страховых и гарантийных обязательств, ежемесячно в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

При этом говорится, что данные поверенного формируются на основании предоставляемой Агентством информации о состоянии объема принятых страховых и гарантийных обязательств, обеспеченных Государственной гарантией, и по страховым и гарантийным выплатам, в рамках принятых страховых и гарантийных обязательств, ежемесячно в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Финансовые коэффициенты рассчитываются поверенным на основании финансовой отчетности Агентства, получившего Государственную гарантию.

Анализ финансового состояния Агентства включает в себя ежеквартальный анализ финансового состояния и анализ финансового состояния по результатам года.

Анализ состоит из анализа базовой (информация о руководстве юридического лица, видах деятельности, отрасли и нормативно-правовой среде) и финансовой информации (анализ финансовых отчетов).

При осуществлении мониторинга применяются основные финансовые коэффициенты:

  • коэффициент ликвидности – отношение денежных средств и краткосрочной дебиторской задолженности к величине краткосрочных обязательств;
  • коэффициент покрытия – отношение текущих активов к краткосрочным обязательствам;
  • соотношение заемных и собственных средств – отношение текущих обязательств к величине собственного капитала;
  • коэффициент привлечения – отношение обязательств к сумме текущих и долгосрочных активов;
  • коэффициент рентабельности собственного капитала – отношение совокупного дохода до налогообложения к величине собственного капитала.

Поверенный предоставляет в уполномоченный орган по исполнению бюджета результаты анализа на ежеквартальной основе в срок до 25 числа второго месяца, следующего за отчетным, а также на ежегодной основе в срок до 1 июля, результаты мониторинга финансового состояния Агентства.

При определении неплатежеспособности Агентства уполномоченный орган по исполнению бюджета уведомляет об этом правительство РК и вносит предложение о принятии мер для предотвращения отвлечения средств республиканского бюджета, предусмотренных на погашение задолженности по страховым и гарантийным выплатам.

При превышении объема осуществленных страховых и гарантийных выплат за отчетный период (финансовый год) 40% от объема собственного капитала Агентства на период действия государственных гарантий не допускается принятие Агентством дополнительных обязательств по договорам страхования и гарантии. При этом объем страховых и гарантийных выплат указывается за вычетом суммы страховых и гарантийных выплат, которые возмещены в рамках суброгации, перестрахования и гарантирования.

Приказ вводится в действие с 24 июня 2025 года.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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