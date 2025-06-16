Казахстанцам будут по-новому назначать социальные выплаты из ГФСС

Министерство труда и социальной защиты населения РК инициирует запуск пилотного проекта по автоматизации процессов по назначению, отказу в назначении, перерасчету, приостановлению и прекращению некоторых соцвыплат из Государственного фонда социального страхования (ГФСС), сообщает Zakon.kz.

В Минтруда пояснили, что в рамках проекта предусматривается исключение участия работников филиалов ГФСС в принятии решений для сокращения сроков оказания государственных услуг – это позволит ускорить зачисление денежных средств на счета получателей, а также обеспечит своевременность приостановления и прекращения социальных выплат.

"В пилотном режиме будут рассматриваться только электронные заявления, поступившие через порталы электронного правительства и электронной биржи труда, приложения банков второго уровня и оформленные при положительном ответе на получение услуг по назначению соцвыплат в проактивном формате". Пресс-служба МТСЗН РК

При этом заявители должны соответствовать определенным критериям:

поступление социальных отчислений только от одного плательщика (за исключением ИП, главы крестьянского хозяйства, лица, занимающегося частной практикой),

своевременная их уплата (не позднее 5 числа второго месяца, следующего за отчетным месяцем),

соответствие ежемесячного дохода работника по социальным отчислениям к ежемесячному доходу по обязательным пенсионным взносам,

а также наличие полного пакета оцифрованных документов для получения необходимых сведений и другие.

"Вышеуказанные критерии помогут определить эффективность оптимизации и автоматизации бизнес-процессов. О старте пилотного проекта будет сообщено дополнительно". Пресс-служба МТСЗН РК

Документ размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 27 июня 2025 года.