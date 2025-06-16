#АЭС в Казахстане
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
511.92
588.91
6.44
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
511.92
588.91
6.44
Право

Казахстанцам будут по-новому назначать социальные выплаты из ГФСС

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2025 11:43 Фото: Zakon.kz
Министерство труда и социальной защиты населения РК инициирует запуск пилотного проекта по автоматизации процессов по назначению, отказу в назначении, перерасчету, приостановлению и прекращению некоторых соцвыплат из Государственного фонда социального страхования (ГФСС), сообщает Zakon.kz.

В Минтруда пояснили, что в рамках проекта предусматривается исключение участия работников филиалов ГФСС в принятии решений для сокращения сроков оказания государственных услуг – это позволит ускорить зачисление денежных средств на счета получателей, а также обеспечит своевременность приостановления и прекращения социальных выплат.

"В пилотном режиме будут рассматриваться только электронные заявления, поступившие через порталы электронного правительства и электронной биржи труда, приложения банков второго уровня и оформленные при положительном ответе на получение услуг по назначению соцвыплат в проактивном формате".Пресс-служба МТСЗН РК

При этом заявители должны соответствовать определенным критериям:

  • поступление социальных отчислений только от одного плательщика (за исключением ИП, главы крестьянского хозяйства, лица, занимающегося частной практикой),
  • своевременная их уплата (не позднее 5 числа второго месяца, следующего за отчетным месяцем),
  • соответствие ежемесячного дохода работника по социальным отчислениям к ежемесячному доходу по обязательным пенсионным взносам,
  • а также наличие полного пакета оцифрованных документов для получения необходимых сведений и другие.
"Вышеуказанные критерии помогут определить эффективность оптимизации и автоматизации бизнес-процессов. О старте пилотного проекта будет сообщено дополнительно".Пресс-служба МТСЗН РК

Документ размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 27 июня 2025 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Токаев обновил Концепцию развития государственного управления
Право
12:40, Сегодня
Токаев обновил Концепцию развития государственного управления
Устанавливать границы водоохранных зон и полос будут по-новому
Право
10:53, Сегодня
Устанавливать границы водоохранных зон и полос будут по-новому
Ставку гарантийного взноса в долевом жилищном строительстве дифференцировали в Казахстане
Право
10:32, Сегодня
Ставку гарантийного взноса в долевом жилищном строительстве дифференцировали в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: