Казахстанцам будут по-новому назначать социальные выплаты из ГФСС
Фото: Zakon.kz
Министерство труда и социальной защиты населения РК инициирует запуск пилотного проекта по автоматизации процессов по назначению, отказу в назначении, перерасчету, приостановлению и прекращению некоторых соцвыплат из Государственного фонда социального страхования (ГФСС), сообщает Zakon.kz.
В Минтруда пояснили, что в рамках проекта предусматривается исключение участия работников филиалов ГФСС в принятии решений для сокращения сроков оказания государственных услуг – это позволит ускорить зачисление денежных средств на счета получателей, а также обеспечит своевременность приостановления и прекращения социальных выплат.
"В пилотном режиме будут рассматриваться только электронные заявления, поступившие через порталы электронного правительства и электронной биржи труда, приложения банков второго уровня и оформленные при положительном ответе на получение услуг по назначению соцвыплат в проактивном формате".Пресс-служба МТСЗН РК
При этом заявители должны соответствовать определенным критериям:
- поступление социальных отчислений только от одного плательщика (за исключением ИП, главы крестьянского хозяйства, лица, занимающегося частной практикой),
- своевременная их уплата (не позднее 5 числа второго месяца, следующего за отчетным месяцем),
- соответствие ежемесячного дохода работника по социальным отчислениям к ежемесячному доходу по обязательным пенсионным взносам,
- а также наличие полного пакета оцифрованных документов для получения необходимых сведений и другие.
"Вышеуказанные критерии помогут определить эффективность оптимизации и автоматизации бизнес-процессов. О старте пилотного проекта будет сообщено дополнительно".Пресс-служба МТСЗН РК
Документ размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 27 июня 2025 года.
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