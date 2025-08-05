Определены проекты ГЧП особой значимости, разрабатываемые совместно с международными фининститутами

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Постановлением правительства от 31 июля 2025 года утвержден перечень проектов государственно-частного партнерства особой значимости, разработка которых осуществляется совместно с международными финансовыми институтами, сообщает Zakon.kz.

В перечень вошло семь проектов: Строительство и эксплуатация 5 студенческих общежитий на 5900 койко-мест для НАО "Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И. Сатпаева" в городе Алматы – Министерство науки и высшего образования (Азиатский банк развития).

Строительство и эксплуатация автомобильной дороги Алматы – Иссык-Куль – Министерство транспорта (Азиатский банк развития).

Строительство и эксплуатация многопрофильной университетской больницы на 300 коек в городе Караганде – Министерство здравоохранения (Азиатский банк развития).

Строительство и эксплуатация многопрофильной университетской больницы на 300 коек в городе Алматы – Министерство здравоохранения (Европейский банк реконструкции и развития).

Строительство и эксплуатация многопрофильной университетской больницы на 300 коек в городе Семее – Министерство здравоохранения (Азиатский банк развития).

Строительство и эксплуатация многопрофильной университетской больницы на 300 коек в городе Актобе – Министерство здравоохранения (Азиатский банк развития).

Строительство опреснительного завода морской воды в Мангистауской области мощностью 50 тыс. м3/сутки – Министерство промышленности и строительства (Международная финансовая корпорация (IFC). Постановление вводится в действие с 15 августа 2025 года.

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