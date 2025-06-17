Тарифы на услуги мониторинга мелиоративного состояния орошаемых земель утвердили в Казахстане

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Министр водных ресурсов и ирригации РК приказом от 10 июня 2025 года утвердил тарифы на оказываемые подведомственной организацией платные виды услуг при проведении мониторинга и оценки мелиоративного состояния орошаемых земель, сообщает Zakon.kz.

Документом установлены следующие тарифы (без НДС): Проведение почвенно-мелиоративной и солевой съемки орошаемых земель – 416 тенге за гектар.

тенге за гектар. Проведение гидрорежимных наблюдений за уровнем грунтовых вод – 3 153 тенге/замер.

тенге/замер. Проведение анализов почвы и воды на содержание в них солей: - анализ почвы – 5 553 тенге/проба; - анализ воды – 9 294 тенге/проба; Проведение ирригационной оценки поверхностных и подземных вод, и разработка рекомендаций по их применению для орошения – 10 688 тенге за рекомендацию.

тенге за рекомендацию. Оборудование наблюдательных скважин и бурение скважин на воду: - оборудование наблюдательных скважин – 39 536 тенге/штука; - бурение скважин на воду – 19 232 тенге/погонный метр. Приказ введен в действие с 10 июня. Мы сообщали, что в Казахстане приняли новые правила ведения государственного мониторинга водных объектов и водных ресурсов. Также мы писали, как будут устанавливать границы водоохранных зон и полос.

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