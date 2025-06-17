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Право

Тарифы на услуги мониторинга мелиоративного состояния орошаемых земель утвердили в Казахстане

Полив растений, мелиорация, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2025 10:07 Фото: pixabay
Министр водных ресурсов и ирригации РК приказом от 10 июня 2025 года утвердил тарифы на оказываемые подведомственной организацией платные виды услуг при проведении мониторинга и оценки мелиоративного состояния орошаемых земель, сообщает Zakon.kz.

Документом установлены следующие тарифы (без НДС):

  • Проведение почвенно-мелиоративной и солевой съемки орошаемых земель – 416 тенге за гектар.
  • Проведение гидрорежимных наблюдений за уровнем грунтовых вод – 3 153 тенге/замер.
  • Проведение анализов почвы и воды на содержание в них солей:

- анализ почвы – 5 553 тенге/проба;

- анализ воды – 9 294 тенге/проба;

  • Проведение ирригационной оценки поверхностных и подземных вод, и разработка рекомендаций по их применению для орошения – 10 688 тенге за рекомендацию.
  • Оборудование наблюдательных скважин и бурение скважин на воду:

- оборудование наблюдательных скважин – 39 536 тенге/штука;

- бурение скважин на воду – 19 232 тенге/погонный метр.

Приказ введен в действие с 10 июня.

Мы сообщали, что в Казахстане приняли новые правила ведения государственного мониторинга водных объектов и водных ресурсов.

Также мы писали, как будут устанавливать границы водоохранных зон и полос.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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