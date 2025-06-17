Тарифы на услуги мониторинга мелиоративного состояния орошаемых земель утвердили в Казахстане
Фото: pixabay
Министр водных ресурсов и ирригации РК приказом от 10 июня 2025 года утвердил тарифы на оказываемые подведомственной организацией платные виды услуг при проведении мониторинга и оценки мелиоративного состояния орошаемых земель, сообщает Zakon.kz.
Документом установлены следующие тарифы (без НДС):
- Проведение почвенно-мелиоративной и солевой съемки орошаемых земель – 416 тенге за гектар.
- Проведение гидрорежимных наблюдений за уровнем грунтовых вод – 3 153 тенге/замер.
- Проведение анализов почвы и воды на содержание в них солей:
- анализ почвы – 5 553 тенге/проба;
- анализ воды – 9 294 тенге/проба;
- Проведение ирригационной оценки поверхностных и подземных вод, и разработка рекомендаций по их применению для орошения – 10 688 тенге за рекомендацию.
- Оборудование наблюдательных скважин и бурение скважин на воду:
- оборудование наблюдательных скважин – 39 536 тенге/штука;
- бурение скважин на воду – 19 232 тенге/погонный метр.
Приказ введен в действие с 10 июня.
Мы сообщали, что в Казахстане приняли новые правила ведения государственного мониторинга водных объектов и водных ресурсов.
Также мы писали, как будут устанавливать границы водоохранных зон и полос.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript