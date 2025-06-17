Одобрены поправки в Соглашение о порядке расследования несчастных случаев с работниками за рубежом

Правительство РК приняло постановление от 3 июня 2025 года о подписании Протокола о внесении изменений в Соглашение о порядке расследования несчастных случаев на производстве, произошедших с работниками при нахождении их вне государства проживания, сообщает Zakon.kz.

В тексте говорится:

Одобрить проект Протокола о внесении изменений в Соглашение о порядке расследования несчастных случаев на производстве, произошедших с работниками при нахождении их вне государства проживания, от 9 декабря 1994 года.

Подписать Протокол о внесении изменений в Соглашение о порядке расследования несчастных случаев на производстве, произошедших с работниками при нахождении их вне государства проживания, от 9 декабря 1994 года.

Поправками уточняется ряд терминов, используемых в Соглашении:

"несчастный случай на производстве" – событие, в результате которого работником были получены телесные повреждения (травмы), в том числе нанесенные другим лицом; тепловой удар; ожог; обморожение; утопление; поражение электрическим током, молнией, излучением; укусы и другие телесные повреждения, нанесенные животными или насекомыми, другими представителями флоры и фауны; повреждения вследствие взрывов, аварий, разрушения зданий, сооружений и конструкций, стихийных бедствий (землетрясения, оползни, наводнения, ураганы, пожары и другое) и других чрезвычайных обстоятельств; острые повреждения здоровья (отравления) (острые алкогольные, наркотические или иные токсические отравления работников, не связанные с нарушениями технологического процесса, где используются указанные вещества); иные повреждения здоровья, обусловленные воздействием внешних факторов, повлекшие за собой необходимость перевода работника на другую работу, временную или стойкую утрату им трудоспособности либо смерть работника, если указанные события произошли при исполнении им трудовых обязанностей, а также при осуществлении иных правомерных действий, обусловленных трудовыми отношениями с работодателем либо совершаемых в его интересах;

– событие, в результате которого работником были получены телесные повреждения (травмы), в том числе нанесенные другим лицом; тепловой удар; ожог; обморожение; утопление; поражение электрическим током, молнией, излучением; укусы и другие телесные повреждения, нанесенные животными или насекомыми, другими представителями флоры и фауны; повреждения вследствие взрывов, аварий, разрушения зданий, сооружений и конструкций, стихийных бедствий (землетрясения, оползни, наводнения, ураганы, пожары и другое) и других чрезвычайных обстоятельств; острые повреждения здоровья (отравления) (острые алкогольные, наркотические или иные токсические отравления работников, не связанные с нарушениями технологического процесса, где используются указанные вещества); иные повреждения здоровья, обусловленные воздействием внешних факторов, повлекшие за собой необходимость перевода работника на другую работу, временную или стойкую утрату им трудоспособности либо смерть работника, если указанные события произошли при исполнении им трудовых обязанностей, а также при осуществлении иных правомерных действий, обусловленных трудовыми отношениями с работодателем либо совершаемых в его интересах; "работник" – гражданин Стороны, временно находящийся на территории другой Стороны в служебной командировке;

– гражданин Стороны, временно находящийся на территории другой Стороны в служебной командировке; "работодатель" – предприятие, учреждение, организация, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, либо физическое лицо, с которым работник состоит в трудовых отношениях в соответствии с законодательством Стороны трудоустройства;

– предприятие, учреждение, организация, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, либо физическое лицо, с которым работник состоит в трудовых отношениях в соответствии с законодательством Стороны трудоустройства; "служебная командировка" – поездка работника по письменному распоряжению работодателя на определенный срок для выполнения служебного поручения на территории другой Стороны".

Расследование каждого несчастного случая, в том числе порядок оповещения о травме, образование комиссии по расследованию, организация ее работы, возникшие в связи с этим обязанности предприятий, учреждений здравоохранения, служб государственного надзора и других заинтересованных организаций и должностных лиц, решение иных вопросов, связанных с организацией расследования, проводится предприятием, на котором произошел несчастный случай, в порядке, устанавливаемом соответствующими нормативными актами Стороны по месту пребывания пострадавшего на момент несчастного случая.

Все материалы расследования (включая Акт формы Н-1М, который выдается на руки пострадавшему по его просьбе или лицу, представляющему его интересы) по его завершении в обязательном порядке направляются работодателю, а материалы расследования групповых несчастных случаев, тяжелых несчастных случаев и случаев со смертельным исходом – также государственному органу надзора и контроля за соблюдением законодательства об охране труда Стороны по месту постоянной работы пострадавшего.

Соглашение дополнено новыми нормами, согласно которым:

При получении информации о происшедшем несчастном случае с работником предприятия другой Стороны при следовании к месту служебной командировки (включая транзит) и обратно государственный орган надзора и контроля за соблюдением законодательства об охране труда Стороны, на территории которой произошел несчастный случай, направляет соответствующую информацию государственному органу надзора и контроля за соблюдением законодательства об охране труда Стороны, на территории которой находится работодатель пострадавшего.

Расследование указанного несчастного случая проводится работодателем в порядке, устанавливаемом соответствующими нормативными актами Стороны по месту нахождения работодателя.

Государственный орган надзора и контроля за соблюдением законодательства об охране труда, получивший информацию о происшедшем несчастном случае, принимает необходимые меры по контролю за расследованием несчастного случая.

Также поправками обновлена форма Акта о несчастном случае и добавлены Указания о порядке заполнения акта о несчастном случае на производстве.

В частности, говорится, что Акт о несчастном случае на производстве не относится к документам с определенной степенью защиты. Бланки актов изготавливаются как типографским способом, так и с помощью компьютерной техники.

При оформлении актов записи производятся разборчиво и четко, синими или черными чернилами от руки, с помощью печатной машинки или компьютерной техники.

Заполнение пунктов в акте осуществляется путем ответов на поставленные вопросы.

Не допускается употребление:

просторечий и экспрессивных форм разговорной речи;

нечетких словосочетаний, обобщенных рассуждений, восклицаний и призывов, образных сравнений, эпитетов, метафор;

аббревиатур, кроме общеизвестных или расшифрованных в тексте документа;

ненормативной лексики.

Датой составления акта является дата его подписания лицами, принимавшими участие в расследовании несчастного случая на производстве, а датой утверждения – дата его подписания руководителем предприятия (работодателем –физическим лицом).

Время несчастного случая указывается по 24-часовому исчислению. Округления не допускаются.

Не следует:

подробно описывать обстоятельства нахождения пострадавшего работника в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, и подробности распития спиртных напитков, употребления наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, достаточно указать результаты медицинского заключения;

детально описывать обстоятельства, предшествующие несчастному случаю, если они не находятся с ним в причинно-следственной связи.

Не допускается:

подменять обстоятельства несчастного случая описанием его последствий, подробностями об оказании медицинской помощи;

описание фактов, не имеющих непосредственного отношения к несчастному случаю, и игнорирование моментов, которые определяют суть происшедшего и его причины.

Необходимо:

обстоятельства несчастного случая излагать четко, в логической последовательности, не загромождать их подробностями, не имеющими отношения к происшествию;

заносить только ту информацию, которая установлена в ходе проведения расследования несчастного случая, не записывать предположения и домыслы;

указывать конкретную операцию при описании момента травмирования;

описать состояние оборудования, инструмента, приспособления, в том числе исправность, соответствие данной операции требованиям по охране труда;

уточнить положение (позу), в котором находился пострадавший работник, выполняя операцию, приемы, которые применялись при выполнении работы;

указать, в чем заключалось нарушение требований по охране труда, если случай произошел из-за применения неправильных приемов работы;

выяснить, чем нанесена травма (в том числе оборудованием, деталью, инструментом, пылью, окалиной);

если несчастный случай связан с воздействием опасных производственных факторов, в том числе температуры, пыли, газа, вибрации, шума, описать, в чем конкретно это выразилось.

Подробнее с текстом поправок можно ознакомиться по ссылке.

Постановление введено в действие с 3 июня.