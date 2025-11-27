#АЭС в Казахстане
Право

Формирование правительственной комиссии по расследованию несчастных случаев: внесены изменения

Аппарат Правительства РК, Правительство РК, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2025 09:33 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Постановлением правительства внесены изменения в Правила создания правительственной комиссии по расследованию несчастных случаев, не связанных с трудовой деятельностью, и аварией на опасном производственном объекте, при которых погибли пять и более человек, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что государственный орган, ответственный за формирование и реализацию государственной политики в соответствующей отрасли, в которой произошел несчастный случай, в течение суток с момента несчастного случая информирует в письменном виде президента или премьер-министра республики о произошедшем несчастном случае с предложением о целесообразности создания правительственной комиссии.

Информирование осуществляется в случаях возможного влияния несчастного случая на социальную или общественно-политическую обстановку и необходимости координации межведомственного взаимодействия центральных и местных исполнительных органов, а также при отсутствии противоправных действий третьих лиц.

В случае отсутствия необходимости создания правительственной комиссии государственными органами самостоятельно принимаются меры по установлению причин несчастного случая.

Указывается, что правительственная комиссия формируется в составе председателя, заместителя председателя и членов правительственной комиссии.

В состав правительственной комиссии включаются:

  • премьер-министр РК либо заместитель премьер-министра или первый руководитель государственного органа в качестве председателя;
  • заместитель премьер-министра либо первый руководитель государственного органа или заместитель первого руководителя одного из заинтересованных государственных органов в качестве заместителя председателя;
  • заместители первых руководителей заинтересованных государственных органов, акимы или заместители акимов областей, городов республиканского значения и столицы в качестве членов правительственной комиссии;
  • иные должностные лица в качестве членов правительственной комиссии.

Постановление вводится в действие с 20 ноября 2025 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
