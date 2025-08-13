Постаккредитационный мониторинг организаций здравоохранения: обновлены правила

Министр здравоохранения приказом от 6 августа 2025 года утвердила в новой редакции Правила, сроки проведения постаккредитационного мониторинга и отзыва свидетельства об аккредитации в области здравоохранения, сообщает Zakon.kz.

Правилами определены понятия:

аккредитация – процедура официального признания компетентности заявителя выполнять работы в определенной области оценки соответствия;

постаккредитационный мониторинг – мониторинг деятельности субъектов здравоохранения, организаций и юридических лиц, прошедших аккредитацию в области здравоохранения, на соответствие установленным требованиям;

свидетельство об аккредитации – официальный документ, подтверждающий аккредитацию заявителя в определенной области аккредитации;

аккредитованный субъект – субъект прошедший аккредитацию в области здравоохранения в порядке, установленном подпунктом 9) статьи 8 Кодекса;

комиссия по постаккредитационному мониторингу – комиссия, создаваемая аккредитующим органом для проведения постаккредитационного мониторинга аккредитованных субъектов;

эксперт по внешней комплексной оценке – специалист организации здравоохранения, привлекаемый для проведения внешней комплексной оценки медицинских организаций на соответствие стандартам аккредитации в составе экспертной группы;

фокусная оценка – оценка медицинской организации на основании анализа документов и (или) посещения медицинской организации, проводимая с целью подтверждения или уточнения результатов ранее проведенной внешней комплексной оценки в случаях сомнения в достоверности результатов внешней комплексной оценки, либо при ситуации, подвергающей безопасность пациента, персонала и посетителей риску, о которой стало известно органу, аккредитующему медицинские организации.

Постаккредитационному мониторингу подлежат лица, прошедшие аккредитацию в области здравоохранения:

субъекты здравоохранения, осуществляющие аккредитацию медицинских организаций в целях признания соответствия оказываемых медицинских услуг установленным требованиям и стандартам в области здравоохранения;

организации, осуществляющие оценку знаний и навыков обучающихся, выпускников профессиональной подготовленности и специалистов в области здравоохранения;

субъекты здравоохранения, осуществляющие независимую экспертизу в области здравоохранения;

юридические лица, осуществляющие подтверждение подготовленности к управленческой деятельности по сертификации менеджеров здравоохранения;

профессиональные медицинские ассоциации и общественные объединения, осуществляющие деятельность в области здравоохранения;

медицинские организации на основе внешней комплексной оценки на соответствие деятельности стандартам аккредитации;

профессиональные ассоциации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

физические и юридические лица по проведению санитарно-эпидемиологического аудита.

Постаккредитационный мониторинг проводится в плановом порядке, один раз в 3 года, но не ранее 6 месяцев со дня получения свидетельства об аккредитации. План проведения постаккредитационного мониторинга составляется ежегодно и размещается на сайте соответствующего органа, осуществляющего аккредитацию в области здравоохранения (аккредитующий орган) до 25 октября соответствующего календарного года.

Также предусмотрено, что в случаях поступления в аккредитующий орган на деятельность аккредитованной организации в течение действия свидетельства об аккредитации двух и более жалоб от физических или юридических лиц, по результатам рассмотрения которых подтверждены факты нарушения прав заявителей, проводится внеплановый постаккредитационный мониторинг.

Постаккредитационный мониторинг проводится аккредитующим органом в течение 20 рабочих дней.

Для проведения постаккредитационного мониторинга в аккредитующем органе приказом первого руководителя формируется комиссия.

Состав комиссии формируют в зависимости от функции и деятельности аккредитованного субъекта из нечетного количества человек.

В состав комиссии не могут привлекаться следующие лица:

лицо, который находится или находилось в течение последних 5 лет в трудовых или договорных отношениях с аккредитованным субъектом здравоохранения;

лицо, имеющее близких родственников, супруга или свойственников с сотрудниками или руководства аккредитованного субъекта здравоохранения.

Также говорится, что в состав комиссии не могут привлекаться лица, имеющие судимость, не погашенную или не снятую в порядке, установленном законами РК.

Для проведения постаккредитационного мониторинга аккредитующий орган направляет запрос аккредитованному субъекту о предоставлении следующей информации:

критерии к аккредитованному субъекту по осуществлению аккредитации медицинских организаций;

критерии к аккредитованному субъекту (организации, осуществляющей оценку знаний и навыков обучающихся, выпускников профессиональной подготовленности и специалистов в области здравоохранения);

критерии к аккредитованному субъекту (по осуществлению независимой экспертизы в области здравоохранения);

критерии к аккредитованному субъекту (по осуществлению деятельности по подтверждению подготовленности менеджеров здравоохранения к управленческой деятельности в рамках реализации процедуры сертификации менеджеров);

критерии к аккредитованному субъекту (профессиональные медицинские ассоциации и общественные объединения, осуществляющие деятельность в области здравоохранения).

При предоставлении полного пакета документов об исполнении Правил, постаккредитационный мониторинг проводится без выезда на производственную базу аккредитованного субъекта, в удаленном формате с использованием дистанционных технологий.

В случаях предоставления неполного пакета документов, недостоверной или неполной информации к критериям, выявления по представленным документам несоответствия аккредитованного субъекта одному и более пунктов Правил о результатах деятельности аккредитованного лица, постаккредитационный мониторинг проводится с осуществлением выезда на производственную базу аккредитованного субъекта.

Постаккредитационный мониторинг с выездом также проводится в случае получения информации от государственных органов о фактах нарушений аккредитованным субъектом законодательства в области здравоохранения.

До выезда на производственную базу аккредитованного субъекта аккредитующий орган за 3 рабочих дня письменно уведомляет о предстоящем визите с указанием даты и времени выезда.

При соответствии аккредитованного субъекта критериям аккредитующий орган выдает положительное заключение в произвольной форме.

При выявлении несоответствия информации критериям выдаются рекомендации по их устранению в произвольной форме.

Срок устранения несоответствия информации к критериям составляет не более 20 рабочих дней со дня получения рекомендации. По ходатайству аккредитованного субъекта срок устранения несоответствия информации к критериям продлевается, но не более чем на 20 рабочих дней.

При полном устранении несоответствий рекомендаций, аккредитующий орган выдает положительное заключение.

В случаях не устранения всех несоответствий, предоставления информации к критериям позже установленного срока, аккредитующий орган дает отрицательное заключение с отзывом свидетельства об аккредитации.

Отзыв свидетельства об аккредитации проводится также в случаях:

вступления в законную силу приговора суда, решения суда или иного судебного акта и исполнительного документа о прекращении деятельности или отдельных видов деятельности аккредитованного субъекта;

прекращения деятельности, приостановления или запрещения деятельности, или отдельных видов деятельности аккредитованного субъекта.

Решение аккредитующего органа о положительном или отрицательном заключении оформляют в виде приказа.

В случае отзыва свидетельства об аккредитации или изменения категории, аккредитующий орган в течение 5 рабочих дней со дня отзыва свидетельства письменно информирует аккредитованный субъект в отношении которого проводился постаккредитационный мониторинг.

Приказ вводится в действие с 23 августа 2025 года.