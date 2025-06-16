Роман Скляр: Казахстан обновит инвестиционное соглашение с КНР

Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр сообщил, что сегодня будет подписано обновленное соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций с правительством Китайской Народной Республики, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил Скляр, этот документ создаст еще более благоприятные условия для работы китайских инвесторов в Казахстане.

"Мы внедрили принцип индивидуальный поддержки и сопровождение каждого инвестора под ключ. Льготы и преференции включают освобождение от налогов, таможенных пошлин, выдачу натурных грантов, решение инфраструктурных вопросов", – сказал Роман Скляр 16 июня 2025 года на Форуме индустриально-инвестиционного сотрудничества "Центральная Азия – Китай".

Он отметил, что Казахстан обеспечивает инвесторов беспрепятственным доступом к ресурсам, инфраструктурной и экспортной поддержкой.

"Приглашаем китайских партнеров использовать все имеющиеся возможности для развития бизнеса в Казахстане и странах Центральной Азии. Со стороны правительства вы можете найти надежного и предсказуемого партнера", – заявил Роман Скляр.

Он напомнил, что в прошлом году объем торговли Центрально-Азиатского региона с Китаем достиг 95 млрд долларов, из которых почти половина приходится на Казахстан. Двусторонний оборот достиг исторической отметки в 2024 году на уровне 44 млрд долларов. Объем китайских капиталовложений в экономики стран региона превысил 40 млрд долларов.

"На наших рынках представлено около 10 000 компаний с участием китайского капитала. Только в Казахстане при участии китайских инвесторов реализуется 224 проекта на общую сумму более 66 миллиардов долларов с созданием почти 50 тысяч рабочих мест. Реализация транснациональных проектов с участием китайских инвесторов, несомненно, способствует повышению уровня экономической взаимосвязанности региона", – считает зам вице-премьера.

Он подчеркнул, что правительство Казахстана нацелено на увеличение объема инвестиций, трансфер передовых технологий, локализацию производства и создание кластеров высокого передела с участием китайских инвесторов.

На данный момент свыше 80% наземных перевозок из Китая в Европу осуществляется через Казахстан. И страна заинтересована в дальнейшем углублении взаимодействия в рамках инициативы Китая "Один пояс, один путь". Этот мегапроект совместно со Средним коридором открывает дополнительные возможности для раскрытия потенциалов коридора Север-Юг и Восток-Запад.

"Уже по итогам прошлого года рост объема перевозок по Среднему коридору превысил 60% и составил более 4,5 млн тонн грузов. В 2030 году планируем увеличить показатели объема грузоперевозок до 10 млн тонн в год", – рассказал он.

По словам Романа Скляра, в течение 10 лет Казахстан намерен зайти в десятку мировых производителей и поставщиков продуктов глубокой переработки зерна. Также в случае полного снятия имеющихся ограничений страна намерена и далее увеличивать масштабы поставок высококачественной продукции на китайский рынок.

Ранее сообщалось, что заседание Делового совета "Китай – Центральная Азия" пройдет в столице с 16 по 18 июня 2025 года.