Утвержден регламент по безопасности гидротехнических сооружений

Министр водных ресурсов и ирригации приказом от 15 июля 2025 года утвердил Регламент о безопасности гидротехнических сооружений, сообщает Zakon.kz.

В зависимости от характеристик и степени потенциальной опасности для окружающей среды и жизнедеятельности человека ГТС распределяются на классы опасности в порядке от наивысшего к наименьшему.

К ГТС I класса опасности относятся:

плотины высотой более тридцати метров или объемом водохранилища более 100 миллионов кубических метров;

гидроузлы с пропускной способностью более 100 кубических метров в секунду.

К ГТС II класса опасности относятся:

плотины высотой более двадцати метров или объемом водохранилища более 50 миллионов кубических метров;

гидроузлы с пропускной способностью более 50 кубических метров в секунду.

К ГТС III класса опасности относятся:

плотины высотой более десяти метров или объемом водохранилища более 20 миллионов кубических метров;

гидроузлы с пропускной способностью более 20 кубических метров в секунду.

К ГТС IV класса опасности относятся:

плотины высотой более пяти метров или объемом водохранилища более 10 миллионов кубических метров;

плотины высотой до пяти метров или объемом водохранилища менее 10 миллионов кубических метров, в случаях если разрушение этих ГТС может причинить вред жизни, здоровью человека и окружающей среде;

гидроузлы с пропускной способностью до десяти кубических метров в секунду, в случаях если разрушение этих ГТС может причинить вред жизни, здоровью человека и окружающей среде.

Требования по безопасности гидротехнических сооружений, отнесенных к потенциально опасным сооружениям

Обеспечение безопасности осуществляется на основании требований, предъявляемых к проектированию, строительству, эксплуатации, реконструкции консервации и ликвидации ГТС.

Для обеспечения безопасности ГТС проводятся натурные наблюдения (мониторинг) за их работой и состоянием как в процессе строительства, так и при эксплуатации, реконструкции, консервации и ликвидации.

Указывается, что при расчетах учитываются результаты инженерных изысканий, функциональное назначение и характеристики месторасположения ГТС, предполагаемые последствия разрушения несущих строительных конструкций, а также неблагоприятные сочетания нагрузок и воздействий.

Для предотвращения возможных опасных повреждений и аварийных ситуаций при строительстве ГТС в сейсмоопасных районах применяются специальные проектно-конструкторские решения.

Собственник ГТС обеспечивают безопасную эксплуатацию ГТС по функциональному назначению, безопасный уровень их технического состояния, а также техническое обслуживание, текущий ремонт и модернизацию.

При угрозе возникновения аварий, связанных с предполагаемыми или случившимися чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, собственник ГТС принимает меры по обеспечению безопасности, а также по выводу ГТС из эксплуатации, в случае несоответствия контролируемых параметров ГТС установленным требованиям безопасности на основании правил эксплуатации ГТС.

Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на ГТС осуществляется собственником в соответствии с планом мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и проектной документацией по восстановлению ГТС.

Указывается, что при наличии на ГТС средств защиты от пожара, взрыва и других опасных ситуаций собственник ГТС поддерживают их работоспособное состояние в соответствии с паспортами водохозяйственных сооружений, разрабатываемых на основании правил проведения паспортизации водохозяйственных и гидротехнических сооружений, а также форму паспорта водохозяйственных и гидротехнических сооружений.

Поддержание безопасного состояния ГТС при эксплуатации обеспечивается собственником путем проведения периодического обследования, технического обслуживания и текущего ремонта на основании правил проведения многофакторного обследования ГТС и формы декларации безопасности ГТС.

Разработка программ ремонтных работ и работ по реконструкции ГТС производится на основе оценки состояния систем и сооружений и уровня риска возникновения аварии (уровня безопасности) эксплуатируемых ГТС.

Собственник ГТС при проведении на прилегающей территории работ, представляющих опасность для людей, принимают меры по предотвращению случайного доступа в опасную зону.

Собственник ГТС при проведении мероприятий по предупреждению и ликвидации вредного воздействия вод принимает следующие меры:

соблюдает правила эксплуатации ГТС;

систематически анализирует состояние безопасности ГТС;

проводит регулярные обследования технического состояния ГТС;

поддерживает в постоянной готовности локальные системы оповещения гражданской защиты на ГТС.

Также предусмотрено, что собственник ГТС обеспечивает безопасность физических лиц на ГТС.

Также установлены требования к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений при проектировании и строительстве, а также во время консервации.

Приказ вводится в действие с 3 августа 2025 года.

Ранее мы рассказали, что водохозяйства и гидротехнические сооружения получат паспорта.