Чем дальше в лес, тем больше денег: как увеличат зарплату людям, охраняющим природу

Значительно поднимут зарплату в Казахстане лесникам и всем другим работникам природоохранных учреждений: от инспекторов и экологов до пожарных и водителей. Это следует из поправок в законы и кодексы по вопросам лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий, пишет Zakon.kz.

Маленькая зарплата людей, которые должны оберегать природу, считается одним из важнейших факторов, почему так вольготно чувствуют себя браконьеры. Которые противозаконно рубят лес, уничтожают электротоком рыбу, отстреливают краснокнижных зверей и птиц.

Речь не только об окладе. Работники природоохранных организаций по определению живут вдали от цивилизации и ее благ: тех же супермаркетов. В этой ситуации подспорьем могло бы стать свое хозяйство и денежные компенсации. Однако действующим законодательством (пунктом 3 статьи 84-1 Закона РК "Об особо охраняемых природных территориях") земельные участки для пастьбы скота и сенокошения предоставляются только должностным лицам и специалистам природоохранных учреждений, а не всем работникам.

Аналогично и прибавка к окладу (не менее 25 процентов) в сельской местности положена опять-таки лишь должностным лицам и специалистам (пункт 2 статьи 84-1 Закона).

Теперь эту избирательность устраняют. Повышенный оклад будет предоставляться всем работникам. А вот земельные участки на охраняемой территории по-прежнему им не положены.

У этого, конечно, есть аргументы. Домашний скот – это прямой конкурент диким животным. Однако за городом без огорода не выжить, отсюда и нехватка кадров. Тем не менее на компромисс авторы реформ не пошли...

Однако есть и хорошие новости. И весьма. Зарплата, как известно, складывается из нескольких компонентов (чем больше – тем лучше). Есть среди них и такой довольно редкий – полевое довольствие.

Полагается оно немногим, а именно, работникам геолого-разведочных, топографо-геодезических, изыскательских организаций при выполнении работ в полевых условиях (статья 132 Трудового кодекса).

Размер полевого довольствия определяется договором, но в любом случае он должен быть не менее 2 МРП в сутки и в таком размере налогами для работника не облагается, поскольку не считается доходом (пп. 7) пункта 2 статьи 319 Налогового кодекса).

Так вот, благодаря поправкам полевое довольствие будет также полагаться работникам "государственных лесоустроительных и природоохранных организаций, а также лесных учреждений".

Что логично, поскольку по характеру работы им также приходится трудиться в полевых условиях, и не всегда есть возможность ежедневно возвращаться к постоянному месту жительства. За каждые такие сутки под звездным небом или в полевом лагере будут дополнительно выплачивать почти 8 тысяч тенге.

В принципе, неплохая прибавка к жалованию.

Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам лесного хозяйства, особо охраняемых природных территорий и гарантирования обязательств субъектов частного предпринимательства", содержащий помимо прочих данные поправки, уже одобрен Сенатом и ждет подписания главой государства.

Данные новеллы вступают в силу в течение 10 дней после опубликования.