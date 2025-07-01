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Право

Деятельность Высшего судебного совета: внесены изменения

Верховный Суд РК, верховный суд, суд, судебный процесс , фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2025 11:53 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 30 июня 2025 года, которым внес изменения в деятельность Высшего судебного совета РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняются две функции совета:

  • организация проведения Советом конкурсного отбора на занятие вакантной должности судьи районного и приравненного к нему суда, председателя судебной коллегии, судьи областного и приравненного к нему суда, судьи кассационного суда, судьи Верховного суда;
  • предварительное рассмотрение документов лиц, участвующих в конкурсе на занятие вакантной должности судьи районного суда, председателя судебной коллегии, судьи областного суда, судьи кассационного суда, судьи Верховного суда, на предмет их соответствия предъявляемым требованиям.

Также говорится, что подготовка аналитических и иных материалов по организационно-кадровым и другим вопросам, выносимым на рассмотрение Совета, в том числе по рассмотрению Советом:

  • представлений председателя Верховного суда в отношении кандидатур на вакантные должности председателей областных судов, председателей кассационных судов, председателей судебных коллегий Верховного суда;
  • вопросов формирования кадрового резерва на должности председателя районного суда, председателя, председателей судебных коллегий и судьи областного суда, председателя и судьи кассационного суда, председателей судебных коллегий и судьи Верховного суда. 

Указ вводится в действие с 30 июня 2025 года.

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, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2025 11:53
Токаев назначил председателей и судей кассационных судов

В Казахстане с 1 июля 2025 года начинают свою работу кассационные суды. Они будут рассматривать жалобы на решения нижестоящих судов, вступившие в законную силу, и проверять их законность и обоснованность.

В частности, созданы три кассационных суда, расположенных в Астане, специализирующихся на уголовных, гражданских и административных делах. 

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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