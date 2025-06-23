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Право

Из правил проведения президентских тестов исключили упоминание Елбасы

Школьный спортивный зал, спортзал, школьный спортзал, уроки физкультуры, физкультура, физическая культура, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2025 11:09 Фото: Zakon.kz
И.о. министра туризма и спорта РК приказом от 12 июня 2025 года внес изменения в Правила проведения тестов первого президента Республики Казахстан – Елбасы, сообщает Zakon.kz.

Заголовок документа изложен в редакции: "Об утверждении Правил проведения президентских тестов физической подготовленности населения Республики Казахстан".

Также теперь в нем говорится:

"Утвердить прилагаемые Правила проведения президентских тестов физической подготовленности населения Республики Казахстан".

Правила проведения президентских тестов определяют порядок проведения президентских тестов физической подготовленности населения Республики Казахстан.

Также установлено, что президентские тесты физической подготовленности населения РК проводятся для детей, молодежи, взрослого населения (физические лица).

Президентские тесты физической подготовленности населения РК состоят из нормативов к физической подготовленности физических лиц.

Указывается, что в президентских тестах принимают участие физические лица, не имеющие противопоказаний к занятиям физической культурой и спортом.

Президентские тесты физической подготовленности населения РК проводятся на улице или в закрытых спортивных комплексах в зависимости от погодных условий.

Также обновлен ряд приложений к правилам:

  • Форма удостоверения к нагрудному знаку отличия президентского уровня готовности;
  • Форма удостоверения к нагрудному знаку отличия уровня национальной готовности;
  • Форма сертификата для физических лиц, выполнивших нормативы начального уровня готовности.

Приказ введен в действие с 16 июня.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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