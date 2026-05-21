Утвержден Комплексный план развития локализации производства для атомной отрасли Казахстана

Правительство постановлением от 14 мая 2026 года утвердило Комплексный план развития локализации производства для атомной отрасли Республики Казахстан на 2026-2030 годы, сообщает Zakon.kz.

Строительство атомных электростанций (АЭС) является одним из главных приоритетов для энергетической безопасности нашей страны. По поручению президента в настоящее время идет подготовка к строительству не менее трех АЭС.

Одной из ключевых задач является обеспечение максимальной доли местного содержания (т.е. товаров и услуг казахстанского производства) в процессе строительства АЭС.

При этом уровень локализации напрямую зависит от готовности экономики и промышленности страны.

В настоящее время возможности отечественной производственной базы по локализации в Республике Казахстан оцениваются на уровне 20-22%. Данный уровень характерен для "стран-новичков".

Однако, с учетом потенциала отечественной промышленности и реализации целенаправленных мер государственной поддержки целевой уровень локализации оценивается на уровне 30% к завершению строительства АЭС (предварительная сумма локализации на уровне 4-4,5 млрд долларов США).

С учетом проводимой государством работы по развитию отечественной промышленности имеется потенциал казахстанской промышленности для участия в строительстве АЭС в рамках поставки строительных материалов и оборудования, строительно-монтажных работ, оказания услуг и привлечения трудовых ресурсов.

Для достижения целевого уровня локализации и своевременной реализации проекта готовность национальной промышленности должна быть обеспечена уже к началу проведения строительно-монтажных работ. Поэтому нужна заблаговременная подготовка казахстанских предприятий к требованиям международных стандартов в области атомной промышленности.

При этом выявлен ряд проблемных моментов, требующих решения:

ограничен перечень производимых в РК товаров, работ и услуг, необходимых для строительства АЭС;

несоответствие предприятий и их продукции национальным и международным стандартам и нормам ввиду высоких требований к безопасности и качеству;

несоответствие системы менеджмента качества международным стандартам безопасности и качества, неналаженные процедуры входного/выходного контроля, охватывающие всю цепочку поставок товаров, работ и услуг;

потребность в квалифицированных кадрах, оказывающих услуги по международным стандартам;

отсутствие опыта предприятий в реализации проектов в атомной отрасли;

необходимость внедрения дополнительных мер государственной поддержки.

Комплексный план предусматривает мероприятия по:

формированию институциональной и нормативной базы;

выявлению потребности и анализу казахстанского рынка;

модернизации действующих и созданию новых производств;

внедрению цифровых платформ.

Формирование институциональной и нормативной базы предусматривает:

подписание Межправительственного соглашения между правительствами Казахстана и России об основных принципах и условиях сотрудничества по проекту строительства атомной электростанции на территории РК.

принятие законодательных поправок и нормативных правовых актов, направленных на обеспечение уровня локализации в проектах строительства АЭС.

согласование с вендером ЕРС-контракта в части приобретения товаров, работ и услуг для строительства АЭС с обеспечением преимущественного закупа у казахстанских поставщиков товаров, работ и услуг.

определение требований к поставщикам товаров, работ и услуг, участвующим в строительстве АЭС (с учетом системы менеджмента качества и международных стандартов).

разработку национальных стандартов в области атомной энергетики для обеспечения проектирования и строительства АЭС и локализации производства.

участие в программах и мероприятиях МАГАТЭ, включая миссии, обучение и технические проекты, выполнение рекомендаций по итогам международных оценок и экспертных визитов.

совершенствование действующих или разработка новых мер поддержки для действующих и новых предприятий.



Выявление потребности и анализу казахстанского рынка включает:

формирование предварительной потребности в материалах, оборудовании, работах, услугах и трудовых ресурсах, необходимых для проектирования и строительства АЭС.

проведение детального анализа потенциала казахстанских поставщиков товаров, работ и услуг для обеспечения потребности при проектировании и строительстве АЭС и выработка рекомендаций по каждому предприятию.

проведение оценки целесообразности создания новых производств по соответствующим видам продукции.

проведение детального анализа необходимой инфраструктуры для метрологического обеспечения ключевых измерений на АЭС и разработка предложений по созданию новых эталонов.

формирование реестра поставщиков товаров, работ и услуг в области использования атомной энергии в соответствии с установленными стандартами и требованиями безопасности и качества товаров, работ и услуг.

Модернизация действующих и создание новых производств предполагает:

формирование перечня потенциальных международных и казахстанских производителей для трансфера технологий и локализации.

организацию отраслевых event-мероприятий для казахстанских предприятий с участием OEM-производителей.

консультационное и организационное сопровождение казахстанских предприятий для обеспечения модернизации производства и/или создания нового производства.

модернизацию и подготовку производств действующих предприятий на региональном уровне для освоения новых видов продукции и (или) увеличения объемов производства.

создание совместных предприятий с OEM-производителями и международными партнерами для трансфера технологий для АЭС.

заключение договоров гарантированного закупа товаров, работ и услуг (офтейк-контракты) между подрядчиком и потенциальным поставщиком.

модернизацию и оснащение лабораторий на базе государственного научного метрологического центра для метрологического обеспечения АЭС.

Внедрение цифровых платформ предусматривает:

разработку и внедрение информационной системы по ведению реестра поставщиков товаров, работ и услуг для реализации проектов строительства АЭС.

внедрение информационной системы закупок товаров, работ и услуг в рамках реализации проектов строительства АЭС.

Ожидаемые результаты:

достижение уровня локализации 50% в закупках товаров, работ и услуг при создании объектов внешней инженерной и внешней строительной инфраструктуры;

формирование реестра поставщиков товаров, работ и услуг, соответствующих национальным и международным стандартам, включая требования МАГАТЭ;

освоение новых видов продукции и трансфер технологий (при отсутствии промышленных производств в РК);

привлечение инвестиций в промышленность 100-200 млн долларов США (расчетный показатель будет уточнен в рамках реализации проектов промышленности).

Постановление введено в действие с 14 мая.