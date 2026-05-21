Право

Утвержден Комплексный план развития локализации производства для атомной отрасли Казахстана

АЭС, атомная электростанция, производство электроэнергии, атомная промышленность, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2026 08:41 Фото: Zakon.kz
Правительство постановлением от 14 мая 2026 года утвердило Комплексный план развития локализации производства для атомной отрасли Республики Казахстан на 2026-2030 годы, сообщает Zakon.kz.

Строительство атомных электростанций (АЭС) является одним из главных приоритетов для энергетической безопасности нашей страны. По поручению президента в настоящее время идет подготовка к строительству не менее трех АЭС.

Одной из ключевых задач является обеспечение максимальной доли местного содержания (т.е. товаров и услуг казахстанского производства) в процессе строительства АЭС.

При этом уровень локализации напрямую зависит от готовности экономики и промышленности страны.

В настоящее время возможности отечественной производственной базы по локализации в Республике Казахстан оцениваются на уровне 20-22%. Данный уровень характерен для "стран-новичков".

Однако, с учетом потенциала отечественной промышленности и реализации целенаправленных мер государственной поддержки целевой уровень локализации оценивается на уровне 30% к завершению строительства АЭС (предварительная сумма локализации на уровне 4-4,5 млрд долларов США).

С учетом проводимой государством работы по развитию отечественной промышленности имеется потенциал казахстанской промышленности для участия в строительстве АЭС в рамках поставки строительных материалов и оборудования, строительно-монтажных работ, оказания услуг и привлечения трудовых ресурсов.

Для достижения целевого уровня локализации и своевременной реализации проекта готовность национальной промышленности должна быть обеспечена уже к началу проведения строительно-монтажных работ. Поэтому нужна заблаговременная подготовка казахстанских предприятий к требованиям международных стандартов в области атомной промышленности.

При этом выявлен ряд проблемных моментов, требующих решения:

  • ограничен перечень производимых в РК товаров, работ и услуг, необходимых для строительства АЭС;
  • несоответствие предприятий и их продукции национальным и международным стандартам и нормам ввиду высоких требований к безопасности и качеству;
  • несоответствие системы менеджмента качества международным стандартам безопасности и качества, неналаженные процедуры входного/выходного контроля, охватывающие всю цепочку поставок товаров, работ и услуг;
  • потребность в квалифицированных кадрах, оказывающих услуги по международным стандартам;
  • отсутствие опыта предприятий в реализации проектов в атомной отрасли;
  • необходимость внедрения дополнительных мер государственной поддержки.

Комплексный план предусматривает мероприятия по:

  • формированию институциональной и нормативной базы;
  • выявлению потребности и анализу казахстанского рынка;
  • модернизации действующих и созданию новых производств;
  • внедрению цифровых платформ.

Формирование институциональной и нормативной базы предусматривает:

  • подписание Межправительственного соглашения между правительствами Казахстана и России об основных принципах и условиях сотрудничества по проекту строительства атомной электростанции на территории РК.
  • принятие законодательных поправок и нормативных правовых актов, направленных на обеспечение уровня локализации в проектах строительства АЭС.
  • согласование с вендером ЕРС-контракта в части приобретения товаров, работ и услуг для строительства АЭС с обеспечением преимущественного закупа у казахстанских поставщиков товаров, работ и услуг.
  • определение требований к поставщикам товаров, работ и услуг, участвующим в строительстве АЭС (с учетом системы менеджмента качества и международных стандартов).
  • разработку национальных стандартов в области атомной энергетики для обеспечения проектирования и строительства АЭС и локализации производства.
  • участие в программах и мероприятиях МАГАТЭ, включая миссии, обучение и технические проекты, выполнение рекомендаций по итогам международных оценок и экспертных визитов.
  • совершенствование действующих или разработка новых мер поддержки для действующих и новых предприятий.

Выявление потребности и анализу казахстанского рынка включает:

  • формирование предварительной потребности в материалах, оборудовании, работах, услугах и трудовых ресурсах, необходимых для проектирования и строительства АЭС.
  • проведение детального анализа потенциала казахстанских поставщиков товаров, работ и услуг для обеспечения потребности при проектировании и строительстве АЭС и выработка рекомендаций по каждому предприятию.
  • проведение оценки целесообразности создания новых производств по соответствующим видам продукции.
  • проведение детального анализа необходимой инфраструктуры для метрологического обеспечения ключевых измерений на АЭС и разработка предложений по созданию новых эталонов.
  • формирование реестра поставщиков товаров, работ и услуг в области использования атомной энергии в соответствии с установленными стандартами и требованиями безопасности и качества товаров, работ и услуг.

Модернизация действующих и создание новых производств предполагает:

  • формирование перечня потенциальных международных и казахстанских производителей для трансфера технологий и локализации.
  • организацию отраслевых event-мероприятий для казахстанских предприятий с участием OEM-производителей.
  • консультационное и организационное сопровождение казахстанских предприятий для обеспечения модернизации производства и/или создания нового производства.
  • модернизацию и подготовку производств действующих предприятий на региональном уровне для освоения новых видов продукции и (или) увеличения объемов производства.
  • создание совместных предприятий с OEM-производителями и международными партнерами для трансфера технологий для АЭС.
  • заключение договоров гарантированного закупа товаров, работ и услуг (офтейк-контракты) между подрядчиком и потенциальным поставщиком.
  • модернизацию и оснащение лабораторий на базе государственного научного метрологического центра для метрологического обеспечения АЭС.

Внедрение цифровых платформ предусматривает:

  • разработку и внедрение информационной системы по ведению реестра поставщиков товаров, работ и услуг для реализации проектов строительства АЭС.
  • внедрение информационной системы закупок товаров, работ и услуг в рамках реализации проектов строительства АЭС.

Ожидаемые результаты:

  • достижение уровня локализации 50% в закупках товаров, работ и услуг при создании объектов внешней инженерной и внешней строительной инфраструктуры;
  • формирование реестра поставщиков товаров, работ и услуг, соответствующих национальным и международным стандартам, включая требования МАГАТЭ;
  • освоение новых видов продукции и трансфер технологий (при отсутствии промышленных производств в РК);
  • привлечение инвестиций в промышленность 100-200 млн долларов США (расчетный показатель будет уточнен в рамках реализации проектов промышленности).

Постановление введено в действие с 14 мая.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
